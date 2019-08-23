 США закликали РФ і підтримувані нею сили демонтувати фортифікаційні споруди поблизу Станиці Луганської для ремонту моста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, опублікованому в Facebook.

"Повідомлення про те, що Україна завершила розмінування моста поблизу Станиці Луганської, обнадіюють нас. Ми закликаємо Росію і підтримувані нею сили зробити те саме і сприяти подальшим крокам, включно з демонтажем фортифікаційних споруд, що дозволить здійснити капітальний ремонт моста в Станиці Луганській", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в посольстві США укотре закликали РФ поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

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Як повідомлялося, 21 серпня за підсумками засідання ТКГ українська сторона заявила про готовність почати ремонт моста в Станиці Луганській з 22 серпня, проте ще має бути демонтовано блокпост НЗФ.