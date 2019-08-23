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 США закликали РФ і підтримувані нею сили демонтувати фортифікаційні споруди поблизу Станиці Луганської для ремонту моста

Посольство США в Україні закликало РФ і підтримувані нею сили здійснити демонтаж фортифікаційних споруд поблизу смт Станиця Луганська з тим, щоб почати там ремонт моста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, опублікованому в Facebook.

"Повідомлення про те, що Україна завершила розмінування моста поблизу Станиці Луганської, обнадіюють нас. Ми закликаємо Росію і підтримувані нею сили зробити те саме і сприяти подальшим крокам, включно з демонтажем фортифікаційних споруд, що дозволить здійснити капітальний ремонт моста в Станиці Луганській", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в посольстві США укотре закликали РФ поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

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Як повідомлялося, 21 серпня за підсумками засідання ТКГ українська сторона заявила про готовність почати ремонт моста в Станиці Луганській з 22 серпня, проте ще має бути демонтовано блокпост НЗФ.

США закликали РФ і підтримувані нею сили демонтувати фортифікаційні споруди поблизу Станиці Луганської для ремонту моста 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144363
 
 
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НЕ набридло призивати до миру вбивць? Заберіть у Джі 8 всіх керівників сєпарів.
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Та их и не было этих санкций и изоляции. Так временное недоразумение поначалу, в том году россия уже свои долговые бумажки нормально на Лондонской бирже размещала, путин на ж-20 был уже рукопожатый, северные потоки и южные строятся, ЕС инвестировал в экономику россии.
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Ну как же славно горит мразота!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-a4GXV1Y0MQ
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Призываю прекратить призывать. Эффект тот же.
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США призывают россию, а мускулинный зеленый президент просит повлиять на "ту сторону", - наши с союзниками позиции не совпадают от слова "совсем"!
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Призвали... Лениво изображают противодействие главной угрозе для человечества.
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Плевала рашка на все призывы и стоны. ***** знает свое дело и знает что своего добьется не отступив ни на шаг. К сожалению в Украине и во всем мире придурки и предатели которые не имеют такой выдержки.
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Шановні США, просити то замало. Встаньте, як наш ЗЄ, на коліна!
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ваше дело поставлять оружие!, а мы сами все демонтируем!!!
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