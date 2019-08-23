 Малоймовірно, що вдасться утримувати санкції та ізоляцію Росії надалі, - Зеркаль

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.
"Не варто розраховувати на те, що все буде легко. На мій погляд, малоймовірно, що ми зможемо тримати санкції та ізоляцію Росії надалі", - сказала Зеркаль.
При цьому дипломат висловила впевненість, що санкціями вдалося зупинити наступ на сході України.
"Принаймні, не було впродовж цих п'яти років таких подій як Дебальцеве, як Іловайськ. І це реально було досягненням цих п'яти років - не було жахливого кровопролиття і втрат такої кількості людських життів... Ізоляція цих років працювала на те, щоб тримати ситуацію, щоб вона не погіршилася", - пояснила вона.
При цьому Зеркаль визнала, що санкції не принесли всього, чого від них очікували.
"Справді, вони не принесли всього того, що могли принести, але сказати, що вони зовсім неефективні не можна ... Звичайно, ми б хотіли, щоб було більше тиску, і не просто була зупинка гарячої фази, а щоб це було і вирішення питання по суті", - додала дипломат.
Немного полезной истории Франции
В свете успехов г-на Макрона в продвижении Европы до Владивостока запущу небольшой тред по поводу Франции во Второй мировой войне.
История крайне интересная, особенно по количеству аналогий с текущим моментом.
Итак, к концу тридцатых годов французская армия считалась самой мощной в Европе. Когда Гитлер договорился со Сталиным и вторгся в Польшу, Франция, вслед за Англией, объявила Германии войну.
По идее, это событие само по себе должно было заставить Гитлера присесть и включить заднюю.
Но что-то пошло не так.
10 мая 1940 года немцы начали наступление в Арденнах, а 14 июня немецкая армия вошла в Париж.
Спустя неделю Франция капитулировала.
Особо издевательский зигзаг истории состоит в том, что уже накануне поражения французское правительство призвало во власть героев-победителей Первой мировой - маршала Филиппа Петена и генерала Максима Вейгана.
Спустя неделю после назначения герой-победитель Вейган предложил прекратить "бессмысленное кровопролитие" и заключить с немцами перемирие. Еще через 2 недели, накануне вступления немцев в Париж, про перемирие заговорил и маршал Петен.
Уже после падения Парижа, когда французское правительство сбежало в Бордо, не желавшего сдаваться премьер-министра Поля Рейно отправили в отставку, а его место занял Петен, который немедленно призвал французов "просто перестать стрелять".
За этот месяц французы так устали от войны, ну так устали, что предложение Петена было воспринято на ура. "Долгожданный мир", "наши мальчики больше не гибнут", вот это всё.
И только Шарль де Голль из Лондона баламутил воду и призывал французов продолжать сопротивляться.
В ответ миротворцы из правительства Петена заочно предали де Голля военному трибуналу и приговорили к смерти, а заодно и к конфискации имущества, чтобы два раза не вставать.
Итак, Франция оккупирована, но не полностью. Правительство Петена принесло нации долгожданный мир (т.е., капитуляцию) и "договорилось где-то посередине". Рейх забрал себе 60% территории Франции, остальные 40%, так и быть, остались за французским правительством.
Само правительство перебралось в городок Виши, а оставшийся клаптик суверенной Франции гордо назвали "Свободной зоной".
Эпоха республики закончилась, началась эпоха коллаборационизма. Слово "коллаборационизм", кстати, придумал спаситель нации маршал Петен.
Характерно, что действия правительства Виши представляли собой реванш махровой, ватной Франции над республикой. Первое, что сделали "новые лица", это изменили Конституцию. Вся власть переходила к "главе государства" Петену, а лозунг французской революции "Свобода, равенство, братство" был заменен на "Труд, семья, отечество". Затем "новые лица" начали борьбу с инакомыслящими. Первыми под раздачу попали коммунисты и масоны.
Затем дошла очередь до евреев. Начали с переписи евреев, продолжили запретом занимать госдолжности, и уже до конца года перешли к арестам всех евреев-иностранцев. В декабре 1940-го в лагерях "Свободной зоны" сидело более 50 000 евреев.
Дальше - больше. В 1941 правительство Виши занялось еврейской "деолигархизацией". По новому закону их предприятия "арианизировались" и конфисковывались в пользу "новых лиц". Братский Рейх тоже не остался в накладе, т.к. "новые лица" обильно снабжали ее рабочими руками.
Строить в Германии "новый мировой порядок" отправлялись пачками как евреи, так и французы. Причем аппетиты Рейха росли год от года. В рамках коллаборации правительство миротворцев поучаствовало и в гитлеровском "окончательном решении еврейского вопроса".
"Новые лица" отправили в немецкие концлагеря 76 000 евреев.
В 1943 "новые лица" создали "Французскую Милицию". Новая Милиция призвана бороться с "терроризмом" (Сопротивлением) и "язвой еврейства". А что поделать, такой вот был "запрос общества".
Удивительно, но перемирие с "братской Германией", договорняки где-то посередине и даже борьба с евреями не спасли коллаборационистов от полной оккупации. Когда в 1942-ом союзники высадились в северной Африке, французские колонии перешли на сторону сражающейся Франции. Гитлер понял, что достаточно наигрался в миротворца, и в 43-ем оккупировал Францию полностью. К пиру присоединилась Италия, откусив себе Корсику и юго-восток "Свободной зоны". С этого момента власть правительства Виши стала просто картонной.
6 июня 1944, день "Д". Союзники высадились в Нормандии и начали ковырять Рейх с запада. 19 августа бабахнуло восстание Сопротивления в Париже. Через неделю он был освобожден. Де Голль с триумфом прошел по Елисейским Полям.
Тем временем у "новых лиц" продолжалось веселое шоу. Они успели арестоваться немцами, затем эвакуироваться в Германию и даже - будете смеяться - поучаствовать во "французском правительстве в изгнании".
В мае 1945-го шоу резко поменяло продюсеров. "Новые лица" были доставлены в Париж, где предстали перед судом. Петен, Лаваль и еще ряд товарищей были признаны государственными изменниками. Финальным действием шоу был расстрел. С конфискацией, разумеется.
Мораль всей истории проста и доступна: боритесь - и поборете.
Де Голль, тащивший нацию сражаться за свою независимость, добился своего.
Петен, призывавший перестать стрелять ради какого угодно мира, в конце концов получил свой символический контрольный выстрел*
via Максим Сердечный
* из уважения к преклонному возрасту обвиняемого и его заслугам в годы Первой мировой войны смертная казнь для Анри Филиппа Петена была заменена на тюремное заключение. В 1951 году он был переведен из тюрьмы в гражданскую больницу, где и умер.
видео -- https://youtu.be/U1CnKsvZXQI
https://ibigdan.livejournal.com/24018894.html#comments
і в той же час друкують заяву преЗЕдента , що обмім полоненими ось ось як скоро !
ОТ Хіба не зрозуміло на що погодився зе ?? Класна гра пуйла - взяти в полон моряків ,
потім разом з Макроном нагнути зеленого артистика на обмін моряків за зняття
санкцій !! Про Крим уже не згадують ! А саме за Крим наклали санкції !
От така " Перемога " зе у зовнішній політиці - дуже подобаєтьс' зеБвиборцям !! !
Верю что рано или поздно народ поймет кто на его стороне. Но блджад, осознавать что твой народ тормознутые и очень одаренные альтернативно славяне - прискорбно.