 Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ, Нацгвадії і Держприкордонслужби. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Президент України Володимир Зеленський вручив стрічки з назвою почесного найменування командирам військових частин.
28-й окремій механізованій бригаді присвоєно почесне найменування "імені Лицарів Зимового походу". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади полковник Максим Марченко.
92-га окрема механізована бригада отримала почесне найменування "імені кошового отамана Івана Сірка". Стрічку з почесним найменуванням одержав командир бригади полковник Володимир Кокорєв.
17-й окремій танковій Криворізькій бригаді присвоєно почесне найменування "імені Костянтина Пестушка". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади полковник Олег Миколайчук.
456-й бригаді транспортної авіації присвоєно почесне найменування "імені Дмитра Майбороди". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади полковник Андрій Сідаш.
Південне територіальне управління Національної гвардії України отримало почесне найменування "Одеське". Стрічку з почесним найменуванням вручили начальнику Південного територіального управління Національної гвардії України полковнику Олегу Підлубному.
15-му полку Національної гвардії України присвоєно почесне найменування "Слов’янський". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир полку полковник Василь Жук.
105-й прикордонний загін Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України отримав почесне найменування "імені князя Володимира Великого". Стрічку з почесним найменуванням одержав начальник Чернігівського прикордонного загону полковник Сергій Тиркалов.
17-му прикордонному загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України присвоєно почесне найменування "імені полковника Олександра Жуковського". Стрічку з почесним найменуванням отримав начальник Ізмаїльського прикордонного загону полковник Володимир Зуб.
Завершив урочисту подію показовий виступ військовослужбовців Почесної варти Національної гвардії України.
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О джине, разбившем свою бутылку
Как написано на канале Ютуб Юрия Мисягина в аннотации к свежему видео: «Отложите на 8 минут свои дела и посмотреть это видео, по возможности на большом экране, оно стоит того. Наша славная пехота постаралась». И действительно, это видео стоит времени, затраченного на его просмотр.
видео -- https://youtu.be/-a4GXV1Y0MQ
Мы всегда очень осторожно пишем об армии, будем это делать и впредь, но прошедшие пять лет - много чего изменили. Наши военные научились успешно воевать с российскими войсками и нашли ту тональность, в которой с ними следует общаться. Причем, таких людей уже очень много, с боевым опытом, с умением смотреть смерти в глаза, и главное, уже лично уничтоживших какое-то количество оккупантов.
Путинские войны и все эти преступные ЧВК, на самом деле - реакция именно на эту ситуацию. После чеченских войн в РФ оказалось уж слишком много людей, которые знают цену слову и цену выстрелу, и когда начнется внутренняя заворуха, именно этих людей не пугнешь ни дубинками, ни газом, ни водометом. Поэтому задачей Путина было как можно более полно их утилизировать.
Судя по всему, прошедшие войну становятся не вполне управляемыми в дубовых государственных структурах, и потому их отослали на смерть в Украину, Сирию, а теперь уже и в Африку. Им действительно платят неплохие деньги, чтобы создать мотивацию, и они на самом деле решают какие-то локальные вопросы, но главная цель - утилизация.
Если наша версия верна, то знаменитое побоище под Хишамом не вызвало вообще никакой реакции Москвы потому, что хоть и не была достигнута тактическая цель - захват нефтеперерабатывающего завода, но событие вписалось в общую стратегию - ликвидация самых буйных и умелых. Внутри РФ этого сделать невозможно, потому им нашли места, где они могут умереть за деньги.
У нас - абсолютно иная ситуация. Боевой опыт получается на собственной земле, в борьбе с агрессором, и те, кто отвоевал на Донбассе, никуда не денутся, они находятся внутри страны. Способов, подобных Путинских, никто не сможет создать, а потому любой власти, которая надумает изобразить что-то в стиле «мышыбратья», стоит учитывать этот важный фактор и отнестись к нему не менее серьезно, как это сделал Путин.
Война выпустила из бутылки джина, которого туда запихивали триста лет, и назад его уже не загнать.https://defence-line.org/2019/08/o-dzhine-razbivshem-svoyu-butylku/
щоб таке не стало в приорітеті, герой тулуб, герой надя, герой ротару, герой леха порошенко старший....
("Дороги Нестора Махно"-В.Ф.Белаш)