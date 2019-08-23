 Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ, Нацгвадії і Держприкордонслужби. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Президент України Володимир Зеленський вручив стрічки з назвою почесного найменування командирам військових частин.

28-й окремій механізованій бригаді присвоєно почесне найменування "імені Лицарів Зимового походу". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади полковник Максим Марченко.

92-га окрема механізована бригада отримала почесне найменування "імені кошового отамана Івана Сірка". Стрічку з почесним найменуванням одержав командир бригади полковник Володимир Кокорєв.

17-й окремій танковій Криворізькій бригаді присвоєно почесне найменування "імені Костянтина Пестушка". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади полковник Олег Миколайчук.

456-й бригаді транспортної авіації присвоєно почесне найменування "імені Дмитра Майбороди". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади полковник Андрій Сідаш.

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Південне територіальне управління Національної гвардії України отримало почесне найменування "Одеське". Стрічку з почесним найменуванням вручили начальнику Південного територіального управління Національної гвардії України полковнику Олегу Підлубному.

15-му полку Національної гвардії України присвоєно почесне найменування "Слов’янський". Стрічку з почесним найменуванням отримав командир полку полковник Василь Жук.

105-й прикордонний загін Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України отримав почесне найменування "імені князя Володимира Великого". Стрічку з почесним найменуванням одержав начальник Чернігівського прикордонного загону полковник Сергій Тиркалов.

17-му прикордонному загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України присвоєно почесне найменування "імені полковника Олександра Жуковського". Стрічку з почесним найменуванням отримав начальник Ізмаїльського прикордонного загону полковник Володимир Зуб.

Завершив урочисту подію показовий виступ військовослужбовців Почесної варти Національної гвардії України.