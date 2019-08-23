 Омбудсмен РФ Москалькова, яка займається питанням прав полонених, прибула до Києва

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомили в пресслужбі омбудсмена.
"Сьогодні вночі Тетяна Миколаївна вилетіла до Києва, перебуває зараз там", - повідомили у пресслужбі в п'ятницю.
Водночас у пресслужбі зазначили, що про мету візиту омбудсмена в Київ їм не відомо.
Нагадаємо, що уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова раніше зустрічалася в Москві з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Під час зустрічі вони обговорили питання звільнення утримуваних в РФ громадян України і утримуваних в Україні російських громадян.
И вован опять выйдет сухим из воды, а у нас будет " пэрэмога"
Вы ж то же шоб свою законную зарплату получить
Шефу отсасываете и откат даётё? А грабителям, которые
у вас украли имущество, выдаёте денежный эквивалент
за возврат и хвалите их за сознательность?
Если их обменяют, а не отпустят согласно решению суда,
то это покажет полную импотенцию Украины и мировых
институтов правопорядка. Вован опять поставит всех
раком и в дальнейшемтакая политика " умиротворения"
выйдет гораздо большим боком.
Я понимаю, что я не месте этих моряков. И, что мне наверное
было бы по боку, каким образом меня освободят. Но таким
шагом мы поощрим путина к ещё большему беспределу.
И появятся новые " моряки", потому что он уверует шо
шантажём можно решить любые международные
проблемы. А новые заложники уже будут на вашей совести,
бо это вы согласны любой ценой договаривпться с шантажистом.
Найдите отличие этих взглядов наших соседей с востока