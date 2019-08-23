 "Укрзалізниця" вводить систему опитувань серед пасажирів щодо якості послуг

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби УЗ в п'ятницю. Компанія, яка здійснюватиме опитування, буде визначена через систему ProZorro.

"До анкетування будуть залучені понад 20 тис. клієнтів "Укрзалізниці" по всій території України. Опитування проходитиме на залізничних вокзалах, в нічних і денних поїздах за єдиною анкетою та методологією, використовуваною в ЄС", - зазначається в повідомленні.

В "Укрзалізниці" сподіваються, що результати опитувань допоможуть зрозуміти, що є найбільш критичним у пасажирських перевезеннях і куди насамперед потрібно спрямувати зусилля. Проведення опитувань на регулярній основі, на думку компанії, дозволить відстежувати ефективність реалізованих заходів у напрямку поліпшення якості послуг.

У літньому сезоні "Укрзалізниця" щодня перевозить близько 141 тис. пасажирів, що більш як на 20% перевищує весняний показник.

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