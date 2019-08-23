EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство
  708  21
Все про:опитування (395) Укрзалізниця (787)

 "Укрзалізниця" вводить систему опитувань серед пасажирів щодо якості послуг

"Укрзалізниця" з метою імплементації директив Європейського Союзу проведе опитування серед пасажирів щодо їхньої задоволеності якістю послуг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби УЗ в п'ятницю. Компанія, яка здійснюватиме опитування, буде визначена через систему ProZorro.

"До анкетування будуть залучені понад 20 тис. клієнтів "Укрзалізниці" по всій території України. Опитування проходитиме на залізничних вокзалах, в нічних і денних поїздах за єдиною анкетою та методологією, використовуваною в ЄС", - зазначається в повідомленні.

В "Укрзалізниці" сподіваються, що результати опитувань допоможуть зрозуміти, що є найбільш критичним у пасажирських перевезеннях і куди насамперед потрібно спрямувати зусилля. Проведення опитувань на регулярній основі, на думку компанії, дозволить відстежувати ефективність реалізованих заходів у напрямку поліпшення якості послуг.

У літньому сезоні "Укрзалізниця" щодня перевозить близько 141 тис. пасажирів, що більш як на 20% перевищує весняний показник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На залізничних вокзалах встановлять розетки з USB-портами, - "Укрзалізниця"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144354
 
   
 Топ коментарі
 
Залізниця Украіни, это ходячий МЭМ и фильм ужасов в одном флаконе. С билетами это полный трындец- заходишь утром в 6 часов за 45 суток до поездки а нет ни одной нижней поли. И ты как последний поц отслеживаешь выброс билетов. Это за 45 суток! Логистики это вообще ад адовый, такое впечатление что его составляет коллектив имбецилов. Ну про красоту вагонов и вагоновожатых ( они конечно куда лучше вагонов) но все равно все ужасно. Новые вагоны если и попадаются то только в столичном направлении ибо смердам ехающим не в Киев нехрен баловать рыло. Вот даже не знаю куда ниписать опус о нашей чудо- железяшке
 показати весь коментар
 
Какой смешнючий опрос..."качество услуг".....А ОНИ ЕСТЬ????
Вагоны пещерно-дряхлые 6о-х годов,поезд не едет - СКАЧЕТ по рельсам,зато ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ цены на билеты.
Омеляшка надо не увольнять,а четвертовать за провальные реформы и потерянное время.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
очень зря...эти тупые уроды даже не понимают что творят...йовбаки...
 показати весь коментар
 
Ну, ни как не доходит, да услуги выше ЭВРОПЕЙСКИХ. К чему опрос.
 показати весь коментар
 
Запускать в так называемые вагонные туалеты вместе с анкетой. Результат будет впечатляющий.
 показати весь коментар
 
 
Залізниця Украіни, это ходячий МЭМ и фильм ужасов в одном флаконе. С билетами это полный трындец- заходишь утром в 6 часов за 45 суток до поездки а нет ни одной нижней поли. И ты как последний поц отслеживаешь выброс билетов. Это за 45 суток! Логистики это вообще ад адовый, такое впечатление что его составляет коллектив имбецилов. Ну про красоту вагонов и вагоновожатых ( они конечно куда лучше вагонов) но все равно все ужасно. Новые вагоны если и попадаются то только в столичном направлении ибо смердам ехающим не в Киев нехрен баловать рыло. Вот даже не знаю куда ниписать опус о нашей чудо- железяшке
 показати весь коментар
 
 
А то они и без анкет не знают, какая жопа наша залізниця
 показати весь коментар
 
 
В эти поезда люди садятся только потому что аварийная ситуация на дорогах из-за их европейского качества еще хуже , дороги убитые не каждый позвоночник выдержит переезд в скотовозке по ямам. Аэрофлот увы и ах доступен в основном жителям стАлицы, и даже некоторые миллионники нахер никого не волнуют, летайте в мечтах. Чтоб ваши внуки правнуки на таком ездили твари в министерствах
 показати весь коментар
 
 
Дочка поехала из Хмельницкого в Херсон, а билеты брала из Тернополя в Херсон потому, что из Хмельницкого билетов нет. Обратно билетов тоже нет. Обратно поедет на BlaBlaCar.
 показати весь коментар
 
 
а про колії і все господарство, яке дихає на ладан, мови взагалі немає? так скоро отому жаху, що скрегоче як зараза і хитається я'ний матрос, ні по чому їхать буде взагалі...
 показати весь коментар
 
Какой смешнючий опрос..."качество услуг".....А ОНИ ЕСТЬ????
Вагоны пещерно-дряхлые 6о-х годов,поезд не едет - СКАЧЕТ по рельсам,зато ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ цены на билеты.
Омеляшка надо не увольнять,а четвертовать за провальные реформы и потерянное время.
 показати весь коментар
 
 
А у работников ж.д. они не хотят провести опрос? На плечах простых рабочих выезжает вся железка, а твари в ж.д. пагонах только на хищениях дизельного топлива с тепловозов имеют 300 млн. $ в год, а это 7,8 млрд. грн. Вот там и безопасность движения, комфорт пассажиров, зарплаты железнодорожников. А теперь доведенную до "ручки" железку ставят на продажу!!!
 показати весь коментар
 
ВОПРОС №1: уважаемый пассажир, как вы думаете, что случится с поездом, если на полном ходу в железный унитаз вагона бросить лом!!!???...
 показати весь коментар
 
НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ. ПРОВАЛИТСЯ И ВЫПАДЕТ.
 показати весь коментар
 
а кто будет больше всего недоволен, тому постель с желтыми пятнами и холодный чай.
 показати весь коментар
 
 
Чтоб нижние полки были в продаже надо цену билетов сделать дифференцированной и не будет соблазна без надобности переплачивать за нижнюю полку и не только низ верх, а и боковые должны быть по другой цене.
 показати весь коментар
 
Почему пожилая бабка или молодая мама с грудным ребенком должна переплачивать за нижнюю полку? Тот же какой нибудь инвалид. ( ведь сколько молодых людей имеют инвалидность)? Нужно давно менять систему и добавлять те же Интерсити, но железка гребет бабло эскаваторами а пассажиры как и работники их ведомства никого не волнуют. Ибо у вас нету выбора и никуда не денетесь сядите и поедите. Аэрофлот в полной Ж, автобусы в основном полный мрак , вот и выбирайте.
 показати весь коментар
 
ДО ЗАДНИЦЫ. ТАК ЖЕ, КАК И ИХ "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору