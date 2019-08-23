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 Політика України
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Все про:Турчинов (855) прапор (193)

 Від кожного з нас залежить, яке майбутнє буде у нашої держави і як наш прапор сприйматимуть у світі, - Турчинов привітав співвітчизників зі святом

Олександр Турчинов привітав співвітчизників з нагоди Дня Державного Прапора України.

"Синій і жовтий - небо і пшениця, ці кольори нашого стягу - уособлення прагнень поколінь українців бути господарями на власній землі. Попри будь-який спротив, попри будь-яку ціну. Від кожного з нас залежить те, яке майбутнє буде у нашої держави, як її та, відповідно, наш синьо-жовтий прапор сприйматимуть у світі. Поважати державний прапор та інші державні символи – означає поважати Державу в якій ти живеш, її народ та самого себе", - зазначив він у привітанні з нагоди Дня Державного Прапора України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пишаймося нашою країною, нашим прапором, прапором нашої волі та перемоги! Зі святом! Нехай Господь береже нашу Україну і кожного з вас!" - йдеться в привітанні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна святкує День Державного Прапора

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144353
 
   
 Топ коментарі
 
респект тобі пане Кровавий Пастор!!!!
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Турчинов спас Украины от кацапов , но к сожалению зебилы захватили страну изнутри Від кожного з нас залежить, яке майбутнє буде у нашої держави і як наш прапор сприйматимуть у світі, - Турчинов привітав співвітчизників зі святом - Цензор.НЕТ 7190
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да от каждого, кто достаточно натырит и будет везде хорошо жить, как ваша банда
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Кто такой турчинов?
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Нам потрібно змінити колір нашого прапора , як радить Арестович ! Одна половина - жовтоблакитка , а друга червоночорна ! Такий колір ми бачили на шевронах у
наших славних захистників - коли кров потрапляє на жовтоблакитни прапор !
Але нажаль ця апатріотична влада , котру вибрали зеБвиборці - такого не зробить !
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Жовтий і блакитний кольори потрібно поміняти місцями.
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а раніше, ніби так і було, чи я щось провтикав. в народі ж здавна говорили--жовтоблакитний, тоб то жовтий зверху, а тепер чую синьо- жовтий
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жовто-блакитні наші прапори!!! Жовтий - то світло знань та прогресу, він зверху - там де зорі - над блакитним небом. Така висока символіка нашого стягу
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уже нельзя трогать....
Крови много пролито именно под этим флагом, но вот добавить красно черные полосы может и есть смысл...
Від кожного з нас залежить, яке майбутнє буде у нашої держави і як наш прапор сприйматимуть у світі, - Турчинов привітав співвітчизників зі святом - Цензор.НЕТ 7751
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Ніяк не виберуся у майстерню - замовить шеврон, який, дійсно, об"єднує ВСЕ. Блакитний щит. По краях - дві гілки вінка, золотистого кольору. Одна - калинова, з червоними ягодами - символ України, друга - дубов, символ мужності. Внизу, у схрещенні - золотий "тризуб", символ державності. З-за тризуба, виростають три знамена: в центрі - державне, "жовто-бакитне, а по боках - малинове, козаче, і червоно-чорне, УПА. І не требя ніяких написів... Геральдика - наука, що любить точність і лконічність... Вже два роки малюнок лежить. Залишилось "оцифрувать" і в агрегат вставить...
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Выезло чучело, предать Тимошено.Всё досвидос...и радуся чтб не посдили.
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Ти вже крякнув? Ладно сьогодні простимо.
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У тебя пока ещё не отрасла.. Что ты мощя, чучело ушербное
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Это посоветовться хочеш?! Это некомне...и не кмом друзьям. Отдыхай.
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Пастер - шлак. Доказано временем.
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І ти вже ****.в. Ладно тобі сьогодні тоже прощається.
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Ну, "прощай" уже й мені... А то весь "розпереживаюсь", "непрощений"...
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НАШ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРАПОР - ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ. В 1992 р. китайська художниця попросила Кравчука змінили розміщення кольорів прапора бо синіше згори і жовте знизу утворюють одну з найгірших комбінацій. Навпаки, жовте вгорі а синіше внизу означає: "Розквіт. Щастя. Розвиток" . Кравчук не погодився. А правильна символіка програмує правильне майбутнє. /Зараз є два прапори -національний та державний. Національне держить гору над державним. Виправити помилки Скоропадського і Кравчука та затвердити сонячно-блакитний прапор перемоги поки що нікому.
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Ante Gotovina‏ @antegotovina69 21 авг.

За соцопитуванням 83% українців вважають себе патріотами. Незалежність України підтримує 67% . Уявляєте 16 відсотків українських патріотів не хочуть Незалежності України!!! Це тячівсько-бляхеро-редутно-рухновосильно-антикорупціонеробариго-повстанці?
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Турчинов спас Украины от кацапов , но к сожалению зебилы захватили страну изнутри Від кожного з нас залежить, яке майбутнє буде у нашої держави і як наш прапор сприйматимуть у світі, - Турчинов привітав співвітчизників зі святом - Цензор.НЕТ 7190
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Тебе полечиться . Вся страна виде как её нароод.И как разбагели бывшие "небожители; И люди отвели на выборв бывшим...скоро по прокурпм ходяши.
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А вот генерал Замана(на то время нач.штаба) обвиняет Турчинова и Порошенко в здаче Крыма и Донбасса.(Гордон.интэрвью)
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жовто-блакитні наші прапори!!! Жовтий - то світло знань та прогресу, він зверху - там де зорі - над блакитним небом. Така висока символіка нашого стягу, а не приземлена ідеологія юдокацапів-поневолювачів українського народу, що хочуть нас бачити батраками на плантаціях.
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нам нав'язують ідеологічне ярмо обмеженості та меншовартості
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От від нього приємно почути привітання. Моя повага і шана цьому чоловіку.
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Тетяна Клімішина 25%+‏ @tklimishyna477 17 мин.17 минут назад

День Прапора,шановне панство!
Нагадаю:чотири імперії,дві Жечі Посполиті і два московських монстри здохли,намагаючись нас знищити.
Україна буде, поки існують Небо і жито.
Слава Україні!

Від кожного з нас залежить, яке майбутнє буде у нашої держави і як наш прапор сприйматимуть у світі, - Турчинов привітав співвітчизників зі святом - Цензор.НЕТ 8371
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