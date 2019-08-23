 Від кожного з нас залежить, яке майбутнє буде у нашої держави і як наш прапор сприйматимуть у світі, - Турчинов привітав співвітчизників зі святом

"Синій і жовтий - небо і пшениця, ці кольори нашого стягу - уособлення прагнень поколінь українців бути господарями на власній землі. Попри будь-який спротив, попри будь-яку ціну. Від кожного з нас залежить те, яке майбутнє буде у нашої держави, як її та, відповідно, наш синьо-жовтий прапор сприйматимуть у світі. Поважати державний прапор та інші державні символи – означає поважати Державу в якій ти живеш, її народ та самого себе", - зазначив він у привітанні з нагоди Дня Державного Прапора України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пишаймося нашою країною, нашим прапором, прапором нашої волі та перемоги! Зі святом! Нехай Господь береже нашу Україну і кожного з вас!" - йдеться в привітанні.
наших славних захистників - коли кров потрапляє на жовтоблакитни прапор !
Але нажаль ця апатріотична влада , котру вибрали зеБвиборці - такого не зробить !
Крови много пролито именно под этим флагом, но вот добавить красно черные полосы может и есть смысл...
За соцопитуванням 83% українців вважають себе патріотами. Незалежність України підтримує 67% . Уявляєте 16 відсотків українських патріотів не хочуть Незалежності України!!! Це тячівсько-бляхеро-редутно-рухновосильно-антикорупціонеробариго-повстанці?
Ми - непереможні! Шаблі догори!!!
День Прапора,шановне панство!
Нагадаю:чотири імперії,дві Жечі Посполиті і два московських монстри здохли,намагаючись нас знищити.
Україна буде, поки існують Небо і жито.
Слава Україні!