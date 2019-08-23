 Прямі переговори з Путіним - це стиль Зеленського. Він вважає, що в цьому є сенс і бере на себе цей ризик, - Зеркаль

"Мені здається, що це стиль нового президента. Він вважає, що в цьому є сенс. Він бере на себе ризик. Я поважаю людей, які беруть на себе ризик", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про ризики, пов'язані з прямими переговорами Зеленського з президентом РФ, передає Цензор.НЕТ.
Зеркаль також визнала, що перебуваючи в ситуації конфлікту з РФ вже більше п'яти років, Україні необхідно пробувати нові підходи до його вирішення.
"Я не виключаю, що новий чи інший підхід може дати якусь реакцію. Завжди якісь несподівані рухи несуть як ризик, так і можливість. Тут вже питання в тому, як ти зважуєш цей ризик, наскільки він виправданий чи ні. Але якщо не змінювати поведінку, не давати створювати креативних ідей, не підходити інноваційно до типових подій, то ти не отримаєш жодного шансу на інший результат", - пояснила дипломат.
наївнийЗє!ля програє всуху, або здасть Україну ні за грош, що і наблюдаєця нині
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але не ціної зміни НАШОЇ Конституції, як того вимагає пуйло !
Это всё, что нужно знать про прямые переговоры у Зеленского с Путиным.
прямих перемовин ЗЕ з *****.
ЗЕ: кароч, чувави і
чувіхи, я всьйо парішал, Крим нє наш, ДаМбас тоже, а ящо Валадимр Владимрович
сказал шо-О Одеса и Харьков цє тож руцкий город. Но ми іх здєлали разом».
«Де Голль, тащивший нацию сражаться за свою независимость, добился своего.
Петен, призывавший перестать стрелять ради какого угодно мира, в конце концов получил свой символический контрольный выстрел.»
В свете успехов г-на Макрона в продвижении Европы до Владивостока запущу небольшой тред по поводу Франции во Второй мировой войне.
История крайне интересная, особенно по количеству аналогий с текущим моментом.
Итак, к концу тридцатых годов французская армия считалась самой мощной в Европе. Когда Гитлер договорился со Сталиным и вторгся в Польшу, Франция, вслед за Англией, объявила Германии войну.
По идее, это событие само по себе должно было заставить Гитлера присесть и включить заднюю.
Но что-то пошло не так.
10 мая 1940 года немцы начали наступление в Арденнах, а 14 июня немецкая армия вошла в Париж.
Спустя неделю Франция капитулировала.
Особо издевательский зигзаг истории состоит в том, что уже накануне поражения французское правительство призвало во власть героев-победителей Первой мировой - маршала Филиппа Петена и генерала Максима Вейгана.
Спустя неделю после назначения герой-победитель Вейган предложил прекратить «бессмысленное кровопролитие» и заключить с немцами перемирие. Еще через 2 недели, накануне вступления немцев в Париж, про перемирие заговорил и маршал Петен.
Уже после падения Парижа, когда французское правительство сбежало в Бордо, не желавшего сдаваться премьер-министра Поля Рейно отправили в отставку, а его место занял Петен, который немедленно призвал французов «просто перестать стрелять».
За этот месяц французы так устали от войны, ну так устали, что предложение Петена было воспринято на ура. «Долгожданный мир», «наши мальчики больше не гибнут», вот это всё.
И только Шарль де Голль из Лондона баламутил воду и призывал французов продолжать сопротивляться.
В ответ миротворцы из правительства Петена заочно предали де Голля военному трибуналу и приговорили к смерти, а заодно и к конфискации имущества, чтобы два раза не вставать.
Итак, Франция оккупирована, но не полностью. Правительство Петена принесло нации долгожданный мир (т.е., капитуляцию) и «договорилось где-то посередине». Рейх забрал себе 60% территории Франции, остальные 40%, так и быть, остались за французским правительством.
Само правительство перебралось в городок Виши, а оставшийся клаптик суверенной Франции гордо назвали «Свободной зоной».
Эпоха республики закончилась, началась эпоха коллаборационизма. Слово «коллаборационизм», кстати, придумал спаситель нации маршал Петен.
Характерно, что действия правительства Виши представляли собой реванш махровой, ватной Франции над республикой. Первое, что сделали «новые лица», это изменили Конституцию. Вся власть переходила к «главе государства» Петену, а лозунг французской революции «Свобода, равенство, братство» был заменен на «Труд, семья, отечество». Затем «новые лица» начали борьбу с инакомыслящими. Первыми под раздачу попали коммунисты и масоны.
Затем дошла очередь до евреев. Начали с переписи евреев, продолжили запретом занимать госдолжности, и уже до конца года перешли к арестам всех евреев-иностранцев. В декабре 1940-го в лагерях «Свободной зоны» сидело более 50 000 евреев.
Дальше - больше. В 1941 правительство Виши занялось еврейской «деолигархизацией». По новому закону их предприятия «арианизировались» и конфисковывались в пользу «новых лиц». Братский Рейх тоже не остался в накладе, т.к. «новые лица» обильно снабжали ее рабочими руками.
Строить в Германии «новый мировой порядок» отправлялись пачками как евреи, так и французы. Причем аппетиты Рейха росли год от года. В рамках коллаборации правительство миротворцев поучаствовало и в гитлеровском «окончательном решении еврейского вопроса».
«Новые лица» отправили в немецкие концлагеря 76 000 евреев.
С отщепенцами из Сопротивления, которых де Голль из Лондона всячески подбивал расшатывать мир и новый порядок, тоже особенно не церемонились.
В 1943 «новые лица» создали «Французскую Милицию». Новая Милиция призвана бороться с «терроризмом» (Сопротивлением) и «язвой еврейства». А что поделать, такой вот был «запрос общества».
Удивительно, но перемирие с «братской Германией», договорняки где-то посередине и даже борьба с евреями не спасли коллаборационистов от полной оккупации. Когда в 1942-ом союзники высадились в северной Африке, французские колонии перешли на сторону сражающейся Франции. Гитлер понял, что достаточно наигрался в миротворца, и в 43-ем оккупировал Францию полностью. К пиру присоединилась Италия, откусив себе Корсику и юго-восток «Свободной зоны». С этого момента власть правительства Виши стала просто картонной.
6 июня 1944, день «Д». Союзники высадились в Нормандии и начали ковырять Рейх с запада. 19 августа бабахнуло восстание Сопротивления в Париже. Через неделю он был освобожден. Де Голль с триумфом прошел по Елисейским Полям.
Тем временем у «новых лиц» продолжалось веселое шоу. Они успели арестоваться немцами, затем эвакуироваться в Германию и даже - будете смеяться - поучаствовать во «французском правительстве в изгнании».
В мае 1945-го шоу резко поменяло продюсеров. «Новые лица» были доставлены в Париж, где предстали перед судом. Петен, Лаваль и еще ряд товарищей были признаны государственными изменниками. Финальным действием шоу был расстрел. С конфискацией, разумеется.
Мораль всей истории проста и доступна: боритесь - и поборете.
Де Голль, тащивший нацию сражаться за свою независимость, добился своего.
Петен, призывавший перестать стрелять ради какого угодно мира, в конце концов получил свой символический контрольный выстрел*
via Максим Сердечный
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский пошел на поводу у кремлевской пропаганды и предпринимает усилия по созыву «нормандской четверки». Таким образом он делает посыл президенту Путину как «миротворцу», еще раз противопоставив своих политических оппонентов в Украине как «партию войны». Если такая позиция руководства страны будет продолжаться и дальше, то Россию вернут в G8, несмотря на то, что ни одна из тех причин, по которой она была исключена из клуба мировых держав, не была ликвидирована.
Россия своим поведением только усугубила кризис в отношениях. Однако ее хотят возвратить в «Большую восьмерку». Этому способствует и риторика новой украинской власти, которая ведет линию о том, что на Донбассе идет гражданская война, которую развязала «партия войны», 5 лет находившаяся у власти.
«Такими месседжами Зеленский поставил себя в идиотское и позорное положение. Говоря о партии войны, задумывались ли идеологи предвыборной кампании, в какое положение они поставили того же Макрона и Меркель? И вообще всех людей на Западе, которые поддерживали Украину. Ведь если у Порошенко была преступная партия войны, то выходит, что все эти люди были соучастниками преступления, поддерживая украинскую власть. … Ведь оказывается, что союзники Украины оказались соучастниками войны», - пишет журналист.
По его словам, Макрону, и особенно Меркель, очень трудно было внутри своей страны добиваться политики поддержки Украины и недопущения России в G8. На глав государств давил бизнес, заинтересованный в сделках с РФ.
«И если само украинское государство отрекается от себя, называя пять лет сопротивления Украины политикой войны, то что вы ждете от других государств?», - спрашивает политолог.
Он утверждает, что откат в мировой политике в отношении России пошел как раз по вопросу Украины, хотя Россия совершила массу других вещей (отравление в Солсбери, вмешательство в выборы США).
«Но основной претензией все-таки была агрессия против Украины и аннексия Крыма. И если украинское государство виновным в этом объявляет себя, то не нужно ожидать другого результата от других стран»,
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», он заявлял, что нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому самому в голову не могла бы прийти мысль о политической, тем более президентской карьере. Политолог считает, что проект «Зеленский» создан коллективным политтехнологом, обладающим серьезными ресурсами.
Може хтось підкаже де і коли мали місце - took place, так би мовити прямі переговори Зеленського з Путіним?
А то Дзеркаль вже навіть і стиль тих переговорів визначила, а я зовсім не в курсі.
Невже я випав реальності?