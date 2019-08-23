 Прямі переговори з Путіним - це стиль Зеленського. Він вважає, що в цьому є сенс і бере на себе цей ризик, - Зеркаль

"Мені здається, що це стиль нового президента. Він вважає, що в цьому є сенс. Він бере на себе ризик. Я поважаю людей, які беруть на себе ризик", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про ризики, пов'язані з прямими переговорами Зеленського з президентом РФ, передає Цензор.НЕТ.

Зеркаль також визнала, що перебуваючи в ситуації конфлікту з РФ вже більше п'яти років, Україні необхідно пробувати нові підходи до його вирішення.

"Я не виключаю, що новий чи інший підхід може дати якусь реакцію. Завжди якісь несподівані рухи несуть як ризик, так і можливість. Тут вже питання в тому, як ти зважуєш цей ризик, наскільки він виправданий чи ні. Але якщо не змінювати поведінку, не давати створювати креативних ідей, не підходити інноваційно до типових подій, то ти не отримаєш жодного шансу на інший результат", - пояснила дипломат.

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