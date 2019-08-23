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Все про:ДТП (2462) Львівщина (933) ОДА (652)

 Вантажівка під час обгону виїхала на зустрічну і зіткнулася з легковиком на Львівщині, загинула дитина

В результаті ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля на Львівщині загинула дитина, ще двоє осіб постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"22 серпня, близько 16:50 на перехресті автодороги Н-17 сполученням "Львів - Луцьк" і автодороги, яка веде до с. Велике Колодно Кам'янка-Бузького району, водій вантажного автомобіля "ДАФ", житель Рівненської області 1978 року, виїхав на зустрічну смугу руху для виконання маневру обгону та зіткнувся з автомобілем "ВАЗ" під керуванням жителя с. Горпин Кам'янка-Бузького району 1970 року народження", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП загинула пасажирка автомобіля "ВАЗ", жителька с. Горпин Кам'янка-Бузького району 2011 року народження (дитина), водій та другий пасажир автомобіля "ВАЗ" з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в Кам'янка-Бузьку ЦРЛ.

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Обставини події встановлюються.

Вантажівка під час обгону виїхала на зустрічну і зіткнулася з легковиком на Львівщині, загинула дитина 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144345
 
 
 Топ коментарі
 
Все упирается в деньги если у нас цена километра до 1евро, то по Европе от 2-3
Поэтому и катаются у нас в основном развалюхи с гавриками только получившими права
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в 90е 120 тыс накатывал в год, от Львова до киргизов. сегодня народ катает не больше 10т год. 100 тыс=8 лет=замена акб в электрокаре=10$.
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Поэтому и в перспективе, а не сейчас Вантажівка під час обгону виїхала на зустрічну і зіткнулася з легковиком на Львівщині, загинула дитина - Цензор.НЕТ 8187
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Вантажівка під час обгону виїхала на зустрічну і зіткнулася з легковиком на Львівщині, загинула дитина - Цензор.НЕТ 5649
Люди,будьте обережні на дорогах! Ціна помилок надто велика-людське життя.
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справа в тому, що останнім часом фури ганяють по дорогам наче вони десь на гонках, безвідповідально йдуть на обгін, я сам один раз уникнув зіткнення, бо зміг піти вправо на узбіччя. Може в цій аварії був той самий , якого я уникнув...
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Вроде дальнобойщик и казалось бы должен быть опыт, а оказался идиотом
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что в твоем понимании "опыт"? 10 000км? 50 000?.... на месяц вернуть ГАИ, бюджет пополнится миллиардами в день.
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На фурах обычно не зелёные колесят ,езжу каждый день, все как правило попадаются адекваты, заснувших от усталости во внимание не беру, ну вот обгон без расчёта понять не могу
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это слова и оценочные суждения. вопрос тот же-опыт, это сколько км? про знание пдд вообще молчим, 97% понятия не имеет, и не держало в руках.
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У меня 400 тыс примерно, но в категории за рулём ежедневно
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30 лет, советские права 1989, и не менял, тоже В, давно за 2 млн. водители на фирме, сажу редко, только по городу, и беру когда выпивать. трасса -никого и никогда. на дорогах мрак, по городу правый ряд 50 км/ч. 4 автомобиля с баранами на перекрестке стоят минуту, боятся ехать, не могут разобраться у кого преимущество. после первых 10т казалось-асс. через 50 наоборот ничего не понимаю, примерно после 100 уверенность и опытность. сегодня 100 тыс км=10 тыс$ по бензину.
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ь. сегодня 100 тыс км=10 тыс$ по бензину

мечта на будущее хороший электрокар
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в 90е 120 тыс накатывал в год, от Львова до киргизов. сегодня народ катает не больше 10т год. 100 тыс=8 лет=замена акб в электрокаре=10$.
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Поэтому и в перспективе, а не сейчас Вантажівка під час обгону виїхала на зустрічну і зіткнулася з легковиком на Львівщині, загинула дитина - Цензор.НЕТ 8187
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Дальнобойщики с опытом ездят по Европе, а у нас что осталось
Сколько раз уже уходил на обочину от таких обгоняющих)
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Все упирается в деньги если у нас цена километра до 1евро, то по Европе от 2-3
Поэтому и катаются у нас в основном развалюхи с гавриками только получившими права
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тяжко читати таку сумну статистику. адже кожна така подія пов'язана з конкретною людиною
не дай боже, комусь хоронити свою дитину.
але ж як у єгипті, де взагалі не існує правил дорожнього руху таких подій набагато менше чим у нас?
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скільки раз доводилось тікати на обочину - вже й не пощитаю. видно водій ваз не вспів.
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