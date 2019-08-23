 Вантажівка під час обгону виїхала на зустрічну і зіткнулася з легковиком на Львівщині, загинула дитина

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"22 серпня, близько 16:50 на перехресті автодороги Н-17 сполученням "Львів - Луцьк" і автодороги, яка веде до с. Велике Колодно Кам'янка-Бузького району, водій вантажного автомобіля "ДАФ", житель Рівненської області 1978 року, виїхав на зустрічну смугу руху для виконання маневру обгону та зіткнувся з автомобілем "ВАЗ" під керуванням жителя с. Горпин Кам'янка-Бузького району 1970 року народження", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП загинула пасажирка автомобіля "ВАЗ", жителька с. Горпин Кам'янка-Бузького району 2011 року народження (дитина), водій та другий пасажир автомобіля "ВАЗ" з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в Кам'янка-Бузьку ЦРЛ.

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Обставини події встановлюються.