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 Політика України
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Все про:G-7 (177) Росія (19444) Зеркаль (188)

 Запрошення Росії на зустріч G7 дає шанс РФ змінити деструктив у своїй поведінці, - Зеркаль

Запрошення Росії на зустріч G7 наступного року є шансом для росіян змінити деструктивні тенденції в поведінці, вважає заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

"Проблеми з росіянами є не тільки у нас, є ще й інші регіони, в яких Росія відіграє також певну роль. Те, що зараз йдеться про можливість запрошення РФ на зустріч G7 дає росіянам додатковий стимул змінити певні деструктивні тенденції в поведінці", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеркаль, запрошення Росії на зустріч G7 стало реакцією на її запит.

"Це тільки перший крок - можливе запрошення. Вам пропонують зробити щось, ви робите якісь кроки назустріч. Але якщо не робите, то і запрошення немає", - пояснила дипломат.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7

Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144343
 
 
 Топ коментарі
 
да що ти таке верзешь?вважав розумною дiвчиною
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И вечная память! Защищая Украину, они защитили и Европу, хотя >90% Европы этого так и не поняло.
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Зеркаль понесло на франко-немецкий манер.
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называется - найди позитив в полном дерьме..., или придумай...
Не ожидал от нее....
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Просто очередное китайское предупреждение, не стоит переживать.
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Нанюхалалася вже. З ким повелася, того і набралася. Верзти таку дурню. Цікаво, чи пані Зеркало, отримавши ляпаса на вулиці запросила того, хто це зробив, одразу до себе на каву? Хіба... Якщо вона - збоченка. Мазохістка. Але і в цьому випадку треба думати, кого впускаєш у своє помешкання. Бо після ляпаса і після кави може бути ніж, або сокира. У всякому разі це - безвідповідально
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да що ти таке верзешь?вважав розумною дiвчиною
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розумна, але калоборант на стороні окупантів
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 1 час назад

Міжнародна активність гідранта зробила помітним те, про що все більш-менш здогадувалися, але не глобалізували, думали "це тільки в нас": світом вже правлять такі ж самі популістичні фріки з телевізорів, жоден з яких не мав би шансів у часи класичної демократії.

Запрошення Росії на зустріч G7 дає шанс РФ змінити деструктив у своїй поведінці, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1643
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Понятно, что голосование за Зеленского - это следствие поражения в информационной войне. Что избирателям Зеленского вложили в голову ложные приоритеты, много лжи, много манипуляций. Это все правда.
Правда так же и то, что не только в России были заинтересованы в таком исходе выборов: в смене позиции Украины с "сопротивляемся агрессии" на "договариваемся с агрессором". Правда.
Но вот вопрос: несут ли ответственность обманутые люди? Людей средствами пропаганды заставили проголосовать против своих интересов. Кто за это ответственен? Пропагандисты и их заказчики? Или жертвы ответственны тоже? Другими словами, почему я обвиняю избирателей Зеленского.
На мой взгляд, критерием является добровольность и наличие альтернативы. Ну то есть жертва ограбления ответственности не несет, потому что не было ни добровольности, ни альтернативы. А жертва курения - несет, потому что курить - ее добровольное решение.
Так и здесь. Да, с мозгами поработали, но смотреть 1+1, или 112, или Шария, или даже повесить тарелку и смотреть рашаТВ - это было добровольным решением. Не искать альтернативы, закрывать уши, плевать в тех, кто пытался докричаться - это было добровольным решением при наличии веера альтернатив.
Именно поэтому я считаю, что ответственность лежит на избирателях Зеленского. Человек отличается от других биологических видов наличием разума. Или наличием свободы выбора - собственно, разум это как раз и есть инструмент, обеспечивающий свободу выбора. Именно эта способность и лежит в основе участия в выборах.
Разумен? Делал выбор добровольно и при наличии альтернатив? Несет ответственность.
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Много текста Андрюха . Для тебя не ложные приоритеты - это обворовывания Армии и Украины?
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Опять зедебилы со своими бестолковыми лозунгами....Текста не много?
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Красти що, уже перестали?
крадуть скрізь і завжди, бо завжди є падлюки, можна лише не красти самому зменшити кулікість украденого.
Порох не крав.
За його президентства зроблено чи не найбульше для зменшення можливостей красти.
До речі, чиновники, які були в справі Свинарчук, - це, як виявилося, профі, треба їх залишити далі працювати в Укроборонпромі. І взагалі, про розформування Укроборонпрому вже ніхто не говорить.
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Наївний ти ,ну, що та ворона з мультіку .. Барига не крав ,він за щоки хом`ячив.
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Этот текст о не выученных уроках?
Чем это отличается от жителей Донбасса и Крыма?
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Вы что, действительно в это верите, история еще не знала таких примеров в отношении России.
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Елена Зеркаль обичний калоборант, агент вліяния зеленско росийских окупантов
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еще недавно была другой....
Может головой стукнулась...?
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А как сторонники Порошенко её облизывали, прямо осанны пели))
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Вести из-за поребрика: ДТП в Питере на ул. Савушкина, в районе, где раньше находился сортир "ольгинских" го*ноедов. Шесть человек пострадали, в т.ч. двое детей. - "Росбалт".
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Для "очень умных ". Для того что-бы зверя заманить в капкан нужна ,что ............приманка.
Соевых глистов прошу не беспокоиться, это не для глистового понимания.
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Прикидываешь? Насколько в свете развития жизни на Земле барану далеко до глиста.
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Похоже, наш бурят снюхался с рашенскими бурятами. Но я не Кабздон, чтоб радоваться этому.
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Українське населення наразі нагадує громадянина, який заблукав у лісі та з переляку за дві години з'їв 17 їжаків, замість спокійно подумати, зорієнтуватися, де він знаходиться, і знайти шлях від злих вовків до людського житла.
Тепер вовки берегти баранів і не думають, грошей менше, ціни вищі, росіяни тиснуть, досягнення згортаються, сепаратисти повертаються, світ погано приховує іронію - перші 100 днів поїдання їжаків можна вважати успішними, тим більше переважна більшість продовжує вдавати, що так і треба.
Від цього немає рецепту, інерція соціальної істерії та моди на споживання червоно-зеленого лайна надовго, такі наслідки нехтуванням гідністю цим поколінням.
Чи буде шанс виправити раніше ніж за чергові сто років? Побачимо.
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Что Вы несете, г-жа Зеркаль, какой шанс?. Ну и для большего понимания ситуации:
Шанс - Один лишь раз осечку дав,
Теперь вы кролик, он удав,
А у удава мрачный нрав.
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Только пока неизвестно кому доставлена чёрная метка.
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Скорей всего РФ в семерку пока не вернут но тенденция намечается.. обмен пленными между Украиной и Россией если он произойдет это нонсенс! Что то да намечается.. политика Зеленского все таки отличается от политики Порошенко.
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То есть когда выкидывали с G8, то тем самым не давали шанс изменить деструктивные тенденции в собственном поведении, а вот теперь надо пригласить с цветами, чтобы дать шанс изменить деструктивные тенденции в собственном поведении. Супер комбинация!
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Непонятно с какой целью неглупая женщина говорит глупости.Начинать разговоры с расией нужно начинать только тогда,когда расия сама захочет перестать быть страной-дебилом.А до этого-жесткий пресс по всем направлениям
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умная девочка тоже может сказать глупость...подковёрные игры и дипломатия с рюске свин невозможны-вы же не пытаетесь поговорить с диким животным??
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Немножко длинно ,извините.
Кацапы нарушив Будапештский меморандум ,обгадили США,как гаранта мирового правопорядка ,и США с Трампом или без ,не успокоятся пока не получат полной сатисфакции .
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"...дає росіянам додатковий стимул змінити певні деструктивні тенденції в поведінці" - ти можеш хоч тисячу раз говорити на гавно - цукерка, його якісний склад від того не зміниться.
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А разве возвращение россии в ПАСЕ изменило деструктив в поведении ? Тоже будет и с G7
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Какое может быть приглашение?Там нужно кремлевских тараканов давить и брызгать дихлофосoм... Запрошення Росії на зустріч G7 дає шанс РФ змінити деструктив у своїй поведінці, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5729
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Хороша мина...при плохой игре...наш МИД и чувак который по Конституции отвечает за внешнюю политику государства...просто обосрались по всем направлениям...и теперь пытаются завернуть свои испражнения в красивую обертку...
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