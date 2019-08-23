 Запрошення Росії на зустріч G7 дає шанс РФ змінити деструктив у своїй поведінці, - Зеркаль

"Проблеми з росіянами є не тільки у нас, є ще й інші регіони, в яких Росія відіграє також певну роль. Те, що зараз йдеться про можливість запрошення РФ на зустріч G7 дає росіянам додатковий стимул змінити певні деструктивні тенденції в поведінці", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За словами Зеркаль, запрошення Росії на зустріч G7 стало реакцією на її запит.
"Це тільки перший крок - можливе запрошення. Вам пропонують зробити щось, ви робите якісь кроки назустріч. Але якщо не робите, то і запрошення немає", - пояснила дипломат.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".
Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.
Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".
Не ожидал от нее....
Міжнародна активність гідранта зробила помітним те, про що все більш-менш здогадувалися, але не глобалізували, думали "це тільки в нас": світом вже правлять такі ж самі популістичні фріки з телевізорів, жоден з яких не мав би шансів у часи класичної демократії.
Правда так же и то, что не только в России были заинтересованы в таком исходе выборов: в смене позиции Украины с "сопротивляемся агрессии" на "договариваемся с агрессором". Правда.
Но вот вопрос: несут ли ответственность обманутые люди? Людей средствами пропаганды заставили проголосовать против своих интересов. Кто за это ответственен? Пропагандисты и их заказчики? Или жертвы ответственны тоже? Другими словами, почему я обвиняю избирателей Зеленского.
На мой взгляд, критерием является добровольность и наличие альтернативы. Ну то есть жертва ограбления ответственности не несет, потому что не было ни добровольности, ни альтернативы. А жертва курения - несет, потому что курить - ее добровольное решение.
Так и здесь. Да, с мозгами поработали, но смотреть 1+1, или 112, или Шария, или даже повесить тарелку и смотреть рашаТВ - это было добровольным решением. Не искать альтернативы, закрывать уши, плевать в тех, кто пытался докричаться - это было добровольным решением при наличии веера альтернатив.
Именно поэтому я считаю, что ответственность лежит на избирателях Зеленского. Человек отличается от других биологических видов наличием разума. Или наличием свободы выбора - собственно, разум это как раз и есть инструмент, обеспечивающий свободу выбора. Именно эта способность и лежит в основе участия в выборах.
Разумен? Делал выбор добровольно и при наличии альтернатив? Несет ответственность.
крадуть скрізь і завжди, бо завжди є падлюки, можна лише не красти самому зменшити кулікість украденого.
Порох не крав.
За його президентства зроблено чи не найбульше для зменшення можливостей красти.
До речі, чиновники, які були в справі Свинарчук, - це, як виявилося, профі, треба їх залишити далі працювати в Укроборонпромі. І взагалі, про розформування Укроборонпрому вже ніхто не говорить.
Чем это отличается от жителей Донбасса и Крыма?
Может головой стукнулась...?
Соевых глистов прошу не беспокоиться, это не для глистового понимания.
Тепер вовки берегти баранів і не думають, грошей менше, ціни вищі, росіяни тиснуть, досягнення згортаються, сепаратисти повертаються, світ погано приховує іронію - перші 100 днів поїдання їжаків можна вважати успішними, тим більше переважна більшість продовжує вдавати, що так і треба.
Від цього немає рецепту, інерція соціальної істерії та моди на споживання червоно-зеленого лайна надовго, такі наслідки нехтуванням гідністю цим поколінням.
Чи буде шанс виправити раніше ніж за чергові сто років? Побачимо.
Шанс - Один лишь раз осечку дав,
Теперь вы кролик, он удав,
А у удава мрачный нрав.
Кацапы нарушив Будапештский меморандум ,обгадили США,как гаранта мирового правопорядка ,и США с Трампом или без ,не успокоятся пока не получат полной сатисфакции .