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 Політика України, Здоров'я
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Все про:медицина (774) Мінздоров'я (929) реформи (1635) швидка (73)

 У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики й екстрені медичні техніки, - в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про майбутнє швидкої допомоги

В 2025 році МОЗ планує укомплектувати всі бригади швидкої допомоги парамедиками.

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

За планами МОЗ, до 2025 року працюватимуть лікарські та фельдшерські бригади екстреної медичної допомоги, а також бригади парамедиків.

У 2025 році склад всіх бригад планується привести до єдиного стандарту. Всі фельдшери і медсестри, які зараз працюють у бригадах швидкої допомоги, мають пройти перенавчання й отримати кваліфікацію "парамедик", а водії - кваліфікацію "екстрений медичний технік".

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Парамедик, пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, це фахівець, який надає рятувальні медичні послуги за сучасними стандартами на долікарняному етапі і своєчасно транспортує потерпілого в лікарню. Екстрений медичний технік - людина без медичної освіти, але має спеціальну підготовку, щоб допомагати лікарям і парамедикам надавати допомогу пацієнтові.

Для посилення бригад і далі залучатимуться лікарі невідкладної медицини, стажисти, студенти та інтерни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144340
 
 
 Топ коментарі
 
"В бригадах экстренной медицинской помощи будут работать парамедики и экстренные медицинские техники, - в Минздраве рассказали о будущем скорой помощи" - Известный врач-психиатр, диссидент Семен Глузман обратился к директору центрального разведывательного управления США Джине Хаспел в связи с разрушительной деятельностью исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.
Москаль о медицинской реформе: Это путь в морг или на судмедэкспертизу. Москаль признался, что не сможет "вписаться в украинское языковое пространство", если встретит Супрун лично. "Чемодан - аэропорт - Чикаго! Чем скорее, тем больше мы сохраним жизней украинцев", - сказал он. Также он не верит, что Супрун борется с коррупцией в своей сфере. В феврале Москаль на заседании Закарпатского облсовета назвал главу Минздрава "еб...нутой".
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А сейчас у работающих в скорой помощи разве не те же функции , что и у будущих техников с парамедиками .?? Офигенна рэхворма от зе ..Немного лишь сменится название профессии .. У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики й екстрені медичні техніки, - в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про майбутнє швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 7348 .
Следующая рехворма будет в освите ,, педагогов , сменят на парапедиков ..
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водитель должен уметь закрутить гайку и удалить аппендицит
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будет ли так Украина 2025 году..с такими Зедебилами и Доктором смертью вряд ли...
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ну их переучат. но если оно родилось с уровнем санитара, то конечно останется санитаром. но это все дело учителей, которые будут их обучать.
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ПАРАМЕДИКИ БУДУТЬ ПРОХОДИТИ КУРСИ."як швидко довести носилки з тілом до пункту здачі'

САНІТАРИ ТРОХИ ІНШЕ
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Украина будет!тебя может и нет а Украина будет
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А вот здесь вы сильно не правы. Пример - лугандония, анексированный крым, эмиграция, развал экономики. Уничтожение медицины и проведения эксперимента под видом реформ.
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Помоему ты слегка с просонок,и не понял о чем я
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"В бригадах экстренной медицинской помощи будут работать парамедики и экстренные медицинские техники, - в Минздраве рассказали о будущем скорой помощи" - Известный врач-психиатр, диссидент Семен Глузман обратился к директору центрального разведывательного управления США Джине Хаспел в связи с разрушительной деятельностью исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.
Москаль о медицинской реформе: Это путь в морг или на судмедэкспертизу. Москаль признался, что не сможет "вписаться в украинское языковое пространство", если встретит Супрун лично. "Чемодан - аэропорт - Чикаго! Чем скорее, тем больше мы сохраним жизней украинцев", - сказал он. Также он не верит, что Супрун борется с коррупцией в своей сфере. В феврале Москаль на заседании Закарпатского облсовета назвал главу Минздрава "**...нутой".
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ну так все только ничинается или Москаль тоже думает, что покрыл матом и все сразу стало идеально.
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Вот! Отличный комментарий! Собственно... более и обсуждать нечего. Я просто солидарен с Москалем, особенно, в части последнего слова коммента.
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А сейчас у работающих в скорой помощи разве не те же функции , что и у будущих техников с парамедиками .?? Офигенна рэхворма от зе ..Немного лишь сменится название профессии .. У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики й екстрені медичні техніки, - в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про майбутнє швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 7348 .
Следующая рехворма будет в освите ,, педагогов , сменят на парапедиков ..
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а при чем тут ЗЕ? реформа не при нем началась и ее шаги не от него зависят. по чем коммент?
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Уже прислали в Украину полпредов для уговоров президента, что бы супрун не трогали. Во как!
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Зе теперь - ПРИ ВСЁМ .. !! Теперь всё и везде будет связываться только с Зе . Потому что он прызыдэнт , и всё что дальше будет происходить в стране , будет его "заслугой" . У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики й екстрені медичні техніки, - в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про майбутнє швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 2096 .
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хто всрався?
- невістка !
ЗЕ! У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики й екстрені медичні техніки, - в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про майбутнє швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 4866

НАГАДУЮ.
у ПОРОХОБОТІВ 100 ДНІВ ЗЕ ВЖЕ ПРОЙШЛИ!
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да прошли, и все 100 дней президент воевал с порохосисями которые остались в наследство от режима ПЕТИ!!
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поживем увидим! честно говоря мне даже интересно посмотреть как он ее оставит!! и что он потом будет людям рассказывать! конечно он может сделать вид что ему посрать на людей ну тогда пусть не удивляется когда люди посрут на него а скажем так врагов у ЗЕ достаточно и его не трогают именно потому что у него большая поддержка от людей!!
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Не залишить, вчора вже назвали ім'я цієї достойної людини. Супрун вже пакує валізи.
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водитель должен уметь закрутить гайку и удалить аппендицит
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Водитель должен управлять транспортным средством,а гайки долж6ы крутить автослесаря,если мы говорим про авто.
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это все- только для уменьшения народа, водитель-хирург
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там нет о водителе хирурге. а то что коммент написал классический перифейрийньый дятел - так это 100%
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За парапедиков - ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!!!!!!!!!!!!!!!!
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Как в детской страшилке - двое с носилками и один с топором .
Экзистенциальненько ...
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Во Франции тоже реформировали скорую помощь. Сначала изучили опыт всех стран и скопировали советскую систему скорой помощи, которую французы признали самой лучшей и добавили ещё своё. Во Франции в бригаде скорой помощи кроме врача и фельдшера присутствуют ещё студенты медики. Во Франции две скорых помощи, государственная и частная.
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а ЩЕ у Франції немає війни,хороші дороги і




У Франції базовий рівень загального обов'язкового медичного страхування забезпечується через систему страхових фондів, в основному прив'язаних до місця роботи. Формально ці фонди є приватними компаніями, але на ділі вони жорстко регулюються і контролюються державою. Рівні страхових внесків (фінансуються насамперед за рахунок податку на зарплату), виплат і компенсацій провайдерам медичних послуг визначаються урядом. У цьому сенсі французькі фонди нагадують комунальні підприємства у нас в країні.
Найбільший з таких фондів - він називається "Загальна національна система медичного страхування" - забезпечує страховками до 83% населення країни, тобто більшість працівників за межами аграрного сектора та членів їх сімей.

http://gukr.com/article2678.html
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Очередная реформа развала от МОЗ!! больницы закрыли врачей разогнали теперь скорую разваляют и скажут что так и было и никто не виноват!!
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Шо за хню вы несете...Какие больницы закрылись?
По Семашко,все должны были лечится в стационарах,но зачем? ведь дома лечится легче и комфортней...Просто нужно выполнять правильно назначения докторов...Но как показывает практика,интернет лучшее средство для своего лечения!
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есть официальная статистика о количестве закрытых больниц! власть это даже не скрывает!
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А кто на дому будет "выполнять назначения доктора"? Дел Пихто? А где на дому аппараты медицинские? Или хотя бы балон с кислородом? Сколько тебе платят? Или болезная? Тебя точно лечили не доктора.
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Итить-колотить уже скатились до водителей, оказывающих медицинскую помощь.... А интересно за микроскопическую заработную плату будут ли проходить обучение специальное медсестры и водителя или прямым текстом пошлют все на х....? Больных просто даже до больницы не будут довозить.
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чому не ветеринари? Вони ж тепер типа контролюють якість харчів ( кормів), та хай і лікують, слабо? Ви ж народ за скот маєте, лікарів і санлікарів опустили, знищили, докерувались що і медсестри вже на вагу золота, пенсіонери дороблять ще пару років і все, триндець, будуть лікувати ветеринари??? Реформи ваши, мля, ВБИВАЮТЬ! Скоти!
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Никто не занимался медициной в течении 28 лет...
Реформа хорошая,просто у вас мозги засраны саветсцким прошлым...
У Вас нет конкретной претензии почему реформа плохая...
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правильно чего может быть плохого в закрытие больниц! это же офигенно хорошо помогает больным! просто офигенная реформа!!
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Ни в одной стране нет врача на скорой помощи(она бригада парамедиков)
Оказание первой медпомощи,это прерогатива парамедиков...

Доктор занимается ЛЕЧЕНИЕМ но никак не оказанием помощи...
Лечение предусматривает - сбор данных симптомов,обработка этого сбора данных в своей мозговой деятельности,установка диагноза и назначения лечения..
Остановить кровотечение, сложить оторванную ногу(руку) в специальный контейнер для быстрой транспортировки в специализированную больницу и где есть...ДОКТОРА
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брехня, есть много стран где именно доктора на скорой!!
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Каких именно докторов?много ли помощи от к примеру стоматолога на выезде на дтп?
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нужных докторов, к сердечнику выезжает кардиолог!
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Ага кардиолог бросает прием пациентов,или обход,и мчится в скорую помощь на выезд. Вам самому это не кажется мягко 6оворя идиотизмом
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кардиолог работает дежурным врачем на скорой, поэтому никого бросать не придется!
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Хирург должен выезжать на вызов , и делать операцию уже прямо в будке фургона "скорой помощи" . Оcобенно когда она движется по бездорожью .. У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики й екстрені медичні техніки, - в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про майбутнє швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 1971 .
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Намного больше чем от санитара, по той простой причине что прежде чем уйти на специализации все студенты учатся по одной программе общемедицинских предметов!
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Именно так. Парамедик - это отдельная профессия. Профессия крайне сложная и ответственная, назначение которой: оказание первой помощи тяжелобольным или травмированным людям вне медицинского стационара, с последующей доставкой больного в стационар для лечения.
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Света Прокопенко Вы хотите, чтобы к Вашему ребенку приехал санитар, или доктор? Если санитар, то у Вас с головой явные проблемы, как и у Супрун. А так, конечно - страна третьего мира не заслуживает врачей на "скорой", пусть санитары приезжают.
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Парамедики имеют полноценное высшее образование (бакалавр), и обучаются этому в университетах. Вот, например, в университете Monash (Мельбурн, Австралия) можно получить эту профессию:

https://www.monash.edu/study/courses/find-a-course/2020/paramedicine-m2011
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Государственная Скорая медицинская помощь SAMU75 создана в 1972 г. При ее организации французы учли советский опыт, который они считали прогрессивным. Вызов Скорой осуществляетсяпо единому круглосуточному телефонному номеру 15. Бригаду Скорой помощи возглавляет врач, который в зависимости от ситуации принимает решение о госпитализации больного и начинает терапию уже в машине в соответствии с предварительным диагнозом. Машина упакована "по полной" - как реанимобиль. В качестве помощников у врача французской скорой студенты-медики. Диспетчерские службы SAMU выступают также координатором при взаимодействии с жандармерией, пожарными (у которых есть, кстати, свои бригады экстренной медицинской помощи), частными службами скорой, в т.ч. "SOS Medicins". При необходимости SAMU для транспортировки медиков и пострадавших привлекает частные вертолеты.Второй по распространенности во Франции системой скорой и неотложной помощи является "SOS Medicins" - ассоциация частных врачей и клиник неотложной помощи. Эта система является основной в небольших городах (более 100 тысяч). Ее машины явно отличаются по раскраске. Голубенькой звездочкой могут обозначаться как микроавтобусы (Скорая - в нашем понимании), так и внешне обычные легковушки (аналог неотложки, по-нашему). Существуют также машины скорой помощи, принадлежащие Красному кресту, а также медицинские спасательные бригады в составе пожарных команд.
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