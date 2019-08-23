 У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики й екстрені медичні техніки, - в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про майбутнє швидкої допомоги

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
За планами МОЗ, до 2025 року працюватимуть лікарські та фельдшерські бригади екстреної медичної допомоги, а також бригади парамедиків.
У 2025 році склад всіх бригад планується привести до єдиного стандарту. Всі фельдшери і медсестри, які зараз працюють у бригадах швидкої допомоги, мають пройти перенавчання й отримати кваліфікацію "парамедик", а водії - кваліфікацію "екстрений медичний технік".
Парамедик, пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, це фахівець, який надає рятувальні медичні послуги за сучасними стандартами на долікарняному етапі і своєчасно транспортує потерпілого в лікарню. Екстрений медичний технік - людина без медичної освіти, але має спеціальну підготовку, щоб допомагати лікарям і парамедикам надавати допомогу пацієнтові.
Для посилення бригад і далі залучатимуться лікарі невідкладної медицини, стажисти, студенти та інтерни.
САНІТАРИ ТРОХИ ІНШЕ
Москаль о медицинской реформе: Это путь в морг или на судмедэкспертизу. Москаль признался, что не сможет "вписаться в украинское языковое пространство", если встретит Супрун лично. "Чемодан - аэропорт - Чикаго! Чем скорее, тем больше мы сохраним жизней украинцев", - сказал он. Также он не верит, что Супрун борется с коррупцией в своей сфере. В феврале Москаль на заседании Закарпатского облсовета назвал главу Минздрава "**...нутой".
Следующая рехворма будет в освите ,, педагогов , сменят на парапедиков ..
- невістка !
ЗЕ!
НАГАДУЮ.
у ПОРОХОБОТІВ 100 ДНІВ ЗЕ ВЖЕ ПРОЙШЛИ!
Экзистенциальненько ...
У Франції базовий рівень загального обов'язкового медичного страхування забезпечується через систему страхових фондів, в основному прив'язаних до місця роботи. Формально ці фонди є приватними компаніями, але на ділі вони жорстко регулюються і контролюються державою. Рівні страхових внесків (фінансуються насамперед за рахунок податку на зарплату), виплат і компенсацій провайдерам медичних послуг визначаються урядом. У цьому сенсі французькі фонди нагадують комунальні підприємства у нас в країні.
Найбільший з таких фондів - він називається "Загальна національна система медичного страхування" - забезпечує страховками до 83% населення країни, тобто більшість працівників за межами аграрного сектора та членів їх сімей.
http://gukr.com/article2678.html
По Семашко,все должны были лечится в стационарах,но зачем? ведь дома лечится легче и комфортней...Просто нужно выполнять правильно назначения докторов...Но как показывает практика,интернет лучшее средство для своего лечения!
Реформа хорошая,просто у вас мозги засраны саветсцким прошлым...
У Вас нет конкретной претензии почему реформа плохая...
Оказание первой медпомощи,это прерогатива парамедиков...
Доктор занимается ЛЕЧЕНИЕМ но никак не оказанием помощи...
Лечение предусматривает - сбор данных симптомов,обработка этого сбора данных в своей мозговой деятельности,установка диагноза и назначения лечения..
Остановить кровотечение, сложить оторванную ногу(руку) в специальный контейнер для быстрой транспортировки в специализированную больницу и где есть...ДОКТОРА
https://www.monash.edu/study/courses/find-a-course/2020/paramedicine-m2011