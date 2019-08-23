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Все про:Бердянськ (89) отруєння (648)

 19 осіб, серед них двоє дітей, отруїлися морепродуктами в Бердянську

Причиною масового отруєння 19 жителів і гостей курортного міста Бердянськ (Запорізька обл.), які вживали морепродукти з місцевого ринку, став галофільний вібріон і кишкові інфекції умовної патогенної флори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила державна установа "Запорізький обласний лабораторний центр".

За даними медиків, в період з 16 до 19 серпня в Бердянську стався масовий спалах кишкових інфекцій - по медичну допомогу з симптомами отруєння звернулися 19 осіб, серед них двоє дітей.

Встановлено, що 17 постраждалих вживали морепродукти - креветки, мідії та рапани, придбані на ярмарку "Традиційний" на пр. Східний у Бердянську. Ще двоє людей отруїлися морепродуктами, купленими на інших ринках міста.

За результатами лабораторного дослідження, у 8 з 19 отруєних підтверджена галофільна інфекція, викликана галофільним вібріоном, що мешкає в солоних водоймах.

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Ще у чотирьох осіб виявлені кишкові інфекції, пов'язані з умовно-патогенною флорою. Діагноз ще п'яти постраждалим встановлюється.

За фактом масового спалаху кишкової інфекції Бердянська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144339
 
 
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Бесконтрольность, антисанитария, отсутствие медосмотров у продавцов, нарушение температурного режима хранения и транспортировки, грязная тара... перечислять можно до бесконечности. Одним словом - БАРДАК! Впрочем как и везде и во всём теперь в Украине, власть самоустранились, анархия и беспредел.
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