 Україна святкує День Державного Прапора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Це свято було засновано Указом другого Президента України Леоніда Кучми "Про День Державного Прапора України" від 23 серпня 2004 року № 987/2004. Як сказано в документі, офіційне свято встановлено з метою виховання поваги громадян до державних символів України.
У 2009 році третій Президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього Указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.
В останні роки до цього дня традиційно приурочено проведення комплексу урочистих і роз'яснювально-просвітницьких заходів, присвячених історії Державного прапора та інших державних символів України, тематичних конференцій, круглих столів.
Сьогодні під Державним Прапором українці відстоюють рідну землю на сході країни. Ризикуючи життям, вони встановлюють його на найвищих точках, звідки синьо-жовте полотнище видно за кілька кілометрів.
"Наш прапор для терористів кісткою в горлі стоїть, - наводить слова українських воїнів АрміяInform. - Траплялося, що вони випускали понад сотню мін і артилерійських снарядів, намагаючись його знищити".
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, глава Міноборони Степан Полторак і командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Володимир Кравченко привітали українців з Днем Державного Прапора.
"Що я відчуваю, коли бачу синьо-жовтий прапор? Гордість за країну й українців. Впевненість у нашій незламності. Радію перемогам і сумую через втрати. Два кольори - безліч щирих емоцій.
З Днем Державного Прапора України! "- написав прем'єр на своїй сторінці в Facebook.
Зі свого боку, командувач ОС Кравченко у своєму привітанні наголосив, що впродовж багатьох століть українці боролися за свободу і незалежність, і сьогодні, даючи відсіч російським окупантам, продовжують це робити під синьо-жовтими прапорами.
"Шановні побратими! Вітаю з великим святом - Днем Державного Прапора України!
Впродовж багатьох століть українці боролися за Свободу і Незалежність. Цей шлях рясно скроплений кров'ю наших предків і героїв сучасності. Прагнення багатьох поколінь українців увінчалися встановленням державності, національним відродженням, духовної свободи, економічним зростанням і культурним підйомом. Упродовж століть славної боротьби ми йшли під синьо-жовтим прапором. І сьогодні, даючи відсіч російським окупантам ми робимо це під синьо-жовтими прапорами. Їх - пошарпаних вітрами, пробитих ворожими кулями - завжди зберігаємо, як святиню", - цитує командувача пресцентр ОС у Facebook.
- Асоціація, вільні ринки…
- Де реформи?
- Безвіз, міжнародна коаліція…
- Де реформи?
- Армія, джавеліни, система харчування…
- Де реформи?
- Відмова від російського газу, 12 кварталів росту…
- Де реформи?
- Мовний закон, автокефалія…
- Де реформи?
- Прибуткові держпідприємства, децентралізація…
- Де реформи?
…
- Люстрований Богдан? Портнов? Виправдання сепаратистів?
- Це реформи.
- Зупинка змін в ЗСУ, росіяни в ПАРЄ?
- Це реформи.
- Бізнес-партнери і друзі на посадах?
- Це реформи.
- Тиск на волонтерів, наїзди на бізнес та інвесторів?
- Це реформи.
- Законопроекти про доноси? Відмова від передвиборчих обіцянок?
- Це реформи.
- Ріст цін? Згортання децентралізації?
- Це реформи.
А якщо комусь щось не подобається, то наступного разу пєтушАрія головнокомандувачем оберемо, порохоботи кляті!.
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники, которые были в деле Свинарчуков, - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще, о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи, снизить нельзя, надо повышать. Кроме, конечно, Ахметова и Коломойского, на их производства можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и, вообще, его в стране дефицит, потому будем покупать, почем дают, так как до этой жопы кто-то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятий зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То, что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох, - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ.
Кто уже более ста дней после смены власти наживается на войне?
Вони брехали і звинувачували у брехні, зраджували і звинувачували у знраді щоб дорватися до влади, а тепер будуть красти і звинувачувати у крадіжках!
Це єврейська хуцпа, рафінована, концентрована! Нажаль неможливо просто так поїхати у нншу країну і звідти дивитися на те, як вас трахають в усі дірки, доведеться разом з вами борсатися у гавні в яку ви всіх заштовхали!
Він БРЕХАВ, він знав що бреше і БРЕХАВ!
Цікаво, де Нацжони? Чому не закидають АП свинячими язиками, як самволами брехні, на якій воно у владу вїхало??
Це не дорого коштує, один свинячий язик у 5 разів дешевше за іграшкову свинку!
"Вся социология показывает, что самый главный, тревожный вопрос: "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять" (с) ВАЗ
"Нет, ты просто перестань стрелять!" Порошенко повысил голос на Путина во время переговоров "Нормандской четверки"
Да, когда же вы посадите его за убийство брата или это был очередной пи@@@ш?
І скільки прихильників шмарклі.
За нашу свободу
І покажем, що ми браття
Козацького роду!!!
Слава Україні!
Так от, у Донецьку кремлівські маріонетки забруднили рашистськими ганчірками все місто.
Обворованная, ограбленная и нищая, вы работать не пробовали?
Украинцы среди лидеров по поездкам на Мальдивы https://korrespondent.net/lifestyle/travel/4118888-ukrayntsy-sredy-lyderov-po-poezdkam-na-maldyvy
Слава Україні!
Вже скільки закривавлених століть
Тебе, Вкраїно, імені лишали...
Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить:
Внесіте прапор вільної Держави!
Степів таврійських і карпатських гір
З'єднався колір синій і жовтавий.
Гей, недругам усім наперекір -
Внесіте прапор вільної Держави!
Ганьбив наш прапор зловорожий гнів,
Його полотна в попелі лежали...
Але він знов, як день новий, розцвів,
Внесіте прапор вільної Держави!
Повірмо в те, що нас вже не збороть,
І долучаймось до добра і слави.
Хай будуть з нами Правда і Господь -
Внесіте прапор вільної Держави!
Вадим Крищенко
21 серпня о 17:19 ·
Трохи історії Франції, яка не буде зайвою для українців
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"В свете успехов г-на Макрона в продвижении Европы до Владивостока запущу небольшой тред по поводу Франции во Второй мировой войне.
История крайне интересная, особенно по количеству аналогий с текущим моментом.
Итак, к концу тридцатых годов французская армия считалась самой мощной в Европе. Когда Гитлер договорился со Сталиным и вторгся в Польшу, Франция, вслед за Англией, объявила Германии войну.
По идее, это событие само по себе должно было заставить Гитлера присесть и включить заднюю.
Но что-то пошло не так.
10 мая 1940 года немцы начали наступление в Арденнах, а 14 июня немецкая армия вошла в Париж.
Спустя неделю Франция капитулировала.
Особо издевательский зигзаг истории состоит в том, что уже накануне поражения французское правительство призвало во власть героев-победителей Первой мировой - маршала Филиппа Петена и генерала Максима Вейгана.
Спустя неделю после назначения герой-победитель Вейган предложил прекратить "бессмысленное кровопролитие" и заключить с немцами перемирие. Еще через 2 недели, накануне вступления немцев в Париж, про перемирие заговорил и маршал Петен.
Уже после падения Парижа, когда французское правительство сбежало в Бордо, не желавшего сдаваться премьер-министра Поля Рейно отправили в отставку, а его место занял Петен, который немедленно призвал французов "просто перестать стрелять".
За этот месяц французы так устали от войны, ну так устали, что предложение Петена было воспринято на ура. "Долгожданный мир", "наши мальчики больше не гибнут", вот это всё.
И только Шарль де Голль из Лондона баламутил воду и призывал французов продолжать сопротивляться.
Эта речь де Голля 18 июня считается началом французского Сопротивления.
В ответ миротворцы из правительства Петена заочно предали де Голля военному трибуналу и приговорили к смерти, а заодно и к конфискации имущества, чтобы два раза не вставать.
Итак, Франция оккупирована, но не полностью. Правительство Петена принесло нации долгожданный мир (т.е., капитуляцию) и "договорилось где-то посередине". Рейх забрал себе 60% территории Франции, остальные 40%, так и быть, остались за французским правительством.
Само правительство перебралось в городок Виши, а оставшийся клаптик суверенной Франции гордо назвали "Свободной зоной".
Эпоха республики закончилась, началась эпоха коллаборационизма.
Слово "коллаборационизм", кстати, придумал спаситель нации маршал Петен.
Характерно, что действия правительства Виши представляли собой реванш махровой, ватной Франции над республикой. Первое, что сделали "новые лица", это изменили Конституцию.
Вся власть переходила к "главе государства" Петену, а лозунг французской революции "Свобода, равенство, братство" был заменен на "Труд, семья, отечество". Затем "новые лица" начали борьбу с инакомыслящими. Первыми под раздачу попали коммунисты и масоны.
Затем дошла очередь до евреев. Начали с переписи евреев, продолжили запретом занимать госдолжности, и уже до конца года перешли к арестам всех евреев-иностранцев. В декабре 1940-го в лагерях "Свободной зоны" сидело более 50 000 евреев.
Дальше - больше. В 1941 правительство Виши занялось еврейской "деолигархизацией". По новому закону их предприятия "арианизировались" и конфисковывались в пользу "новых лиц".
Братский Рейх тоже не остался в накладе, т.к. "новые лица" обильно снабжали ее рабочими руками.
Строить в Германии "новый мировой порядок" отправлялись пачками как евреи, так и французы. Причем аппетиты Рейха росли год от года. В рамках коллаборации правительство миротворцев поучаствовало и в гитлеровском "окончательном решении еврейского вопроса".
"Новые лица" отправили в немецкие концлагеря 76 000 евреев.
С отщепенцами из Сопротивления, которых де Голль из Лондона всячески подбивал расшатывать мир и новый порядок, тоже особенно не церемонились.
В 1943 "новые лица" создали "Французскую Милицию". Новая Милиция призвана бороться с "терроризмом" (Сопротивлением) и "язвой еврейства". А что поделать, такой вот был "запрос общества".
Удивительно, но перемирие с "братской Германией", договорняки где-то посередине и даже борьба с евреями не спасли коллаборационистов от полной оккупации. Когда в 1942-ом союзники высадились в северной Африке, французские колонии перешли на сторону сражающейся Франции.
Гитлер понял, что достаточно наигрался в миротворца, и в 43-ем оккупировал Францию полностью. К пиру присоединилась Италия, откусив себе Корсику и юго-восток "Свободной зоны". С этого момента власть правительства Виши стала просто картонной.
6 июня 1944, день "Д". Союзники высадились в Нормандии и начали ковырять Рейх с запада. 19 августа бабахнуло восстание Сопротивления в Париже. Через неделю он был освобожден. Де Голль с триумфом прошел по Елисейским Полям.
Тем временем у "новых лиц" продолжалось веселое шоу. Они успели арестоваться немцами, затем эвакуироваться в Германию и даже - будете смеяться - поучаствовать во "французском правительстве в изгнании".
В мае 1945-го шоу резко поменяло продюсеров. "Новые лица" были доставлены в Париж, где предстали перед судом. Петен, Лаваль и еще ряд товарищей были признаны государственными изменниками. Финальным действием шоу был расстрел. С конфискацией, разумеется.
Мораль всей истории проста и доступна: боритесь - и поборете.
Де Голль, тащивший нацию сражаться за свою независимость, добился своего.
Петен, призывавший перестать стрелять ради какого угодно мира, в конце концов получил свой контрольный выстрел."
Олег
@olegperviy17
З Днем прапора ! Пам'ятайте ціну !!!