 Україна святкує День Державного Прапора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Це свято було засновано Указом другого Президента України Леоніда Кучми "Про День Державного Прапора України" від 23 серпня 2004 року № 987/2004. Як сказано в документі, офіційне свято встановлено з метою виховання поваги громадян до державних символів України.

У 2009 році третій Президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього Указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

В останні роки до цього дня традиційно приурочено проведення комплексу урочистих і роз'яснювально-просвітницьких заходів, присвячених історії Державного прапора та інших державних символів України, тематичних конференцій, круглих столів.

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Сьогодні під Державним Прапором українці відстоюють рідну землю на сході країни. Ризикуючи життям, вони встановлюють його на найвищих точках, звідки синьо-жовте полотнище видно за кілька кілометрів.

"Наш прапор для терористів кісткою в горлі стоїть, - наводить слова українських воїнів АрміяInform. - Траплялося, що вони випускали понад сотню мін і артилерійських снарядів, намагаючись його знищити".

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, глава Міноборони Степан Полторак і командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Володимир Кравченко привітали українців з Днем Державного Прапора.

"Що я відчуваю, коли бачу синьо-жовтий прапор? Гордість за країну й українців. Впевненість у нашій незламності. Радію перемогам і сумую через втрати. Два кольори - безліч щирих емоцій.

З Днем Державного Прапора України! "- написав прем'єр на своїй сторінці в Facebook.

Зі свого боку, командувач ОС Кравченко у своєму привітанні наголосив, що впродовж багатьох століть українці боролися за свободу і незалежність, і сьогодні, даючи відсіч російським окупантам, продовжують це робити під синьо-жовтими прапорами.

"Шановні побратими! Вітаю з великим святом - Днем Державного Прапора України!

Впродовж багатьох століть українці боролися за Свободу і Незалежність. Цей шлях рясно скроплений кров'ю наших предків і героїв сучасності. Прагнення багатьох поколінь українців увінчалися встановленням державності, національним відродженням, духовної свободи, економічним зростанням і культурним підйомом. Упродовж століть славної боротьби ми йшли під синьо-жовтим прапором. І сьогодні, даючи відсіч російським окупантам ми робимо це під синьо-жовтими прапорами. Їх - пошарпаних вітрами, пробитих ворожими кулями - завжди зберігаємо, як святиню", - цитує командувача пресцентр ОС у Facebook.