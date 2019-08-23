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 Україна святкує День Державного Прапора

Сьогодні Україна відзначає День Державного Прапора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Це свято було засновано Указом другого Президента України Леоніда Кучми "Про День Державного Прапора України" від 23 серпня 2004 року № 987/2004. Як сказано в документі, офіційне свято встановлено з метою виховання поваги громадян до державних символів України.

У 2009 році третій Президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього Указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

В останні роки до цього дня традиційно приурочено проведення комплексу урочистих і роз'яснювально-просвітницьких заходів, присвячених історії Державного прапора та інших державних символів України, тематичних конференцій, круглих столів.

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Сьогодні під Державним Прапором українці відстоюють рідну землю на сході країни. Ризикуючи життям, вони встановлюють його на найвищих точках, звідки синьо-жовте полотнище видно за кілька кілометрів.

"Наш прапор для терористів кісткою в горлі стоїть, - наводить слова українських воїнів АрміяInform. - Траплялося, що вони випускали понад сотню мін і артилерійських снарядів, намагаючись його знищити".

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, глава Міноборони Степан Полторак і командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Володимир Кравченко привітали українців з Днем Державного Прапора.

"Що я відчуваю, коли бачу синьо-жовтий прапор? Гордість за країну й українців. Впевненість у нашій незламності. Радію перемогам і сумую через втрати. Два кольори - безліч щирих емоцій.

З Днем Державного Прапора України! "- написав прем'єр на своїй сторінці в Facebook.

Україна святкує День Державного Прапора 01

Зі свого боку, командувач ОС Кравченко у своєму привітанні наголосив, що впродовж багатьох століть українці боролися за свободу і незалежність, і сьогодні, даючи відсіч російським окупантам, продовжують це робити під синьо-жовтими прапорами.

"Шановні побратими! Вітаю з великим святом - Днем Державного Прапора України!

Впродовж багатьох століть українці боролися за Свободу і Незалежність. Цей шлях рясно скроплений кров'ю наших предків і героїв сучасності. Прагнення багатьох поколінь українців увінчалися встановленням державності, національним відродженням, духовної свободи, економічним зростанням і культурним підйомом. Упродовж століть славної боротьби ми йшли під синьо-жовтим прапором. І сьогодні, даючи відсіч російським окупантам ми робимо це під синьо-жовтими прапорами. Їх - пошарпаних вітрами, пробитих ворожими кулями - завжди зберігаємо, як святиню", - цитує командувача пресцентр ОС у Facebook.

Україна святкує День Державного Прапора 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144336
 
 
 Топ коментарі
 
Итак.
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники, которые были в деле Свинарчуков, - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще, о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи, снизить нельзя, надо повышать. Кроме, конечно, Ахметова и Коломойского, на их производства можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и, вообще, его в стране дефицит, потому будем покупать, почем дают, так как до этой жопы кто-то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятий зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То, что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох, - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ.
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- Де реформи?
- Асоціація, вільні ринки…
- Де реформи?
- Безвіз, міжнародна коаліція…
- Де реформи?
- Армія, джавеліни, система харчування…
- Де реформи?
- Відмова від російського газу, 12 кварталів росту…
- Де реформи?
- Мовний закон, автокефалія…
- Де реформи?
- Прибуткові держпідприємства, децентралізація…
- Де реформи?

- Люстрований Богдан? Портнов? Виправдання сепаратистів?
- Це реформи.
- Зупинка змін в ЗСУ, росіяни в ПАРЄ?
- Це реформи.
- Бізнес-партнери і друзі на посадах?
- Це реформи.
- Тиск на волонтерів, наїзди на бізнес та інвесторів?
- Це реформи.
- Законопроекти про доноси? Відмова від передвиборчих обіцянок?
- Це реформи.
- Ріст цін? Згортання децентралізації?
- Це реформи.
А якщо комусь щось не подобається, то наступного разу пєтушАрія головнокомандувачем оберемо, порохоботи кляті!.
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- Де реформи?
- Асоціація, вільні ринки…
- Де реформи?
- Безвіз, міжнародна коаліція…
- Де реформи?
- Армія, джавеліни, система харчування…
- Де реформи?
- Відмова від російського газу, 12 кварталів росту…
- Де реформи?
- Мовний закон, автокефалія…
- Де реформи?
- Прибуткові держпідприємства, децентралізація…
- Де реформи?

- Люстрований Богдан? Портнов? Виправдання сепаратистів?
- Це реформи.
- Зупинка змін в ЗСУ, росіяни в ПАРЄ?
- Це реформи.
- Бізнес-партнери і друзі на посадах?
- Це реформи.
- Тиск на волонтерів, наїзди на бізнес та інвесторів?
- Це реформи.
- Законопроекти про доноси? Відмова від передвиборчих обіцянок?
- Це реформи.
- Ріст цін? Згортання децентралізації?
- Це реформи.
А якщо комусь щось не подобається, то наступного разу пєтушАрія головнокомандувачем оберемо, порохоботи кляті!.
 показати весь коментар
 
 
Итак.
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники, которые были в деле Свинарчуков, - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще, о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи, снизить нельзя, надо повышать. Кроме, конечно, Ахметова и Коломойского, на их производства можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и, вообще, его в стране дефицит, потому будем покупать, почем дают, так как до этой жопы кто-то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятий зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То, что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох, - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ.
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Андрей это все не так....это стеб с вашей стороны
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Андрей я тебе обязательно напишу..... как с работы приеду. Но я с тобой не согласен хотя бы по той причине он из того что ты написал он не обещал сделать это за 100 дней
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Но с Роттердамом и свинарчуками успел же.
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Заявляли, что война не заканчивается, потому что на ней наживаются.
Кто уже более ста дней после смены власти наживается на войне?
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До ва що, досі не дійшло, що вас обдурили, використали, як пристнослівний гуиовий вирід та викинули?
Вони брехали і звинувачували у брехні, зраджували і звинувачували у знраді щоб дорватися до влади, а тепер будуть красти і звинувачувати у крадіжках!
Це єврейська хуцпа, рафінована, концентрована! Нажаль неможливо просто так поїхати у нншу країну і звідти дивитися на те, як вас трахають в усі дірки, доведеться разом з вами борсатися у гавні в яку ви всіх заштовхали!
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Напишите, пожалуйста, за что его можно уважать?
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а слабо вот так с шаурмой в фонтан? или в красных труселях в одесские фекалии?
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И у меня неприязнь к этому президенту-взбалмошному эксцентрику, ни слова не произнесшего без бумажки со сценарием. Потому что, когда отваживался, получалось, что никому ничего не должен. Сопли, пора признать, что поставив на кретина, вы сами себя низвели до положения...как бы это...не совсем умственно полноценных... неумение или нежелание предвидеть, просчитывать, анализировать и выносить суждения - вот ваши характеристики. Добавьте сюда инфантильность, безответственность и нежелание сзидать, заменив это социальными сетями и мозговой "дижитализацией", и мы получим портрет среднестатистического зебила.
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А мне стыдно даже, когда Google на слово "наркома" выдает портрет Зеленского. Обидно, что Украина теряет свои позиции на мировой арене. Страшно от того, что вся пророссийская мразь повылазила за время его президентства. И тд
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Сори за вопрос! А как вы считаете можно быстро закончить войну? Уже кто то говорил "за неделю"... Вы реально думаете что Украина в состоянии противостоять армии РФ? Даже амеры в этом не уверены. что могут противостоять армии РФ!
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А хто казав, що війну закінчити просто, варто лише перестати стріляти? Не Зєєєля?
Він БРЕХАВ, він знав що бреше і БРЕХАВ!
Цікаво, де Нацжони? Чому не закидають АП свинячими язиками, як самволами брехні, на якій воно у владу вїхало??
Це не дорого коштує, один свинячий язик у 5 разів дешевше за іграшкову свинку! Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 4855
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вообще врун ты перепутал "АТО за часы" мародер обещал, фраза "просто перестать стрелять" НЕ содержит НИКАКИХ указаний на отрезки ВРЕМЕНИ
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Что то я не слышал что бы Зе говорил "просто"!!? Можно ссылочку? Так в чем же ложь?
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Так какого вы травите бывшего президента за то, что он не смог закончить войну? На Мальте говорят, что в Украине воюют не против Путина, а против Порошенко.
Да, когда же вы посадите его за убийство брата или это был очередной пи@@@ш?
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Ну как можно с таким цинизмом... брат убиенный сам зеленскому рассказал. И каждое признание пострадавшего от убийства брата пришпилено к делу. Не сфабрикованному, заметь, а основанному на реальных показаниях убитого...
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лапоть-жагун врет как мародер горбатый) просто пункт 2-сейчас Зеленский собирает НОРМАНДСКИЙ формат, и так по ЛЮБОМУ пункту, странно шо балалаечник еще не прилепил "незаконный разгон рады, Зеленскую на Миротврце, торчок" и остальные фейки от рошеновской фабрики грез, ольгино отдыхает
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Зелень, ты, ващета, откуда вещаешь??? Цитата: ...Зеленский собирает НОРМАНДСКИЙ формат... ты уверен, что в вашем лагере информаторы информированы верно???
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Ви можете спростувати щось з того, чи так зайшли, лайном плюнуть і тему перевести?
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А ПЕТЯ ПРИЕДЕТ.? Вышиванку постирала МАРИЯ.,? СПАСИТЕЛЬ НАШ.
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и вообще - не гоните на Зе!, а то путин нападёт
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Подивись скільки порохоботів лайкнули новину.
І скільки прихильників шмарклі.
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Ну да пшеница и небо,что ещё нужно для вольного казака.
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Первоначально синяя полоса была внизу и означала Днепр.
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Душу й тіло ми положем
За нашу свободу
І покажем, що ми браття
Козацького роду!!!

Слава Україні!
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В Орді напередодні теж був день аквафреша.
Так от, у Донецьку кремлівські маріонетки забруднили рашистськими ганчірками все місто.
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Приходит молодой ХОХОЛ к пожилому УКРАИНЦУ и спрашивает ,почему украинцы лучше относятся к евреям ,чем к хохлам(гражданам Украины), а пожилой украинец и говорит что еврейский народ хоть и хитроват по сравнению с хохлами но - он единый и не продаст своих, и любит свой флаг ,который подчёркивает единство нации,вот приходи 23 августа ко мне на обед и мы с девятого этажа посмотрим на город и на то единство ,которое есть в Украине.Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 2128Кто сегодня наблюдал на балконах домов народ Украины развесил свой государственный флаг или как всегда стесняются любить Украину?
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У меня только маленький флажок. Надо сходить купить побольше. А вообще в Харькове с флагами на домах печаль(((
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прапор, томос, незалежнисть, вера, мова это все хорошо, но только после социальных нормальных европейских стандатах
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живем уже 29 лет независимо, обворованные, ограбленные и нищие
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я живу, порохосос, в ограбленной украине
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Я живу в Украине, не ограбленной, зубожию каждый день.
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А зачем сразу оскорблять людей? Мама так научила?
Обворованная, ограбленная и нищая, вы работать не пробовали?
Украинцы среди лидеров по поездкам на Мальдивы https://korrespondent.net/lifestyle/travel/4118888-ukrayntsy-sredy-lyderov-po-poezdkam-na-maldyvy
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Вот с этим согласен, там небось от свинарчуков и прочих барыг не протолкнуться.
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И уточню- 28 годовщина прапора отмечается. А где ты на год раньше обнисчала, то там и живи.
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не надо лепить на наш флаг всякие мерзкие морды...
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Це мій Прапор. У моєму дворі. навряд чи є щось подібне у дворах каркаючих порохоботів

Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 3741
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я там. правда. по п'яні розсипав насіння соняшника, тепер у кутку двора вимахали 5-метрові стебла, горобцям на радість

Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 6837
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Тиночок з глечиками, соняхи, бабуся парного молочка вльє, дідусь поставить свіжого меду з щільниками, гарячий з печі хліб...я люблю Україну!
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так ти хронічний, тепер розумію чому зебілом став
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ще й нагодую, якщо це допоможе в твоєму лікуванні Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 1743
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Тут просматривается просто животный страх,если бы Московия зашла к нему, .то он повесил бы два их флага. Я просто рассуждаю так потому что он прежнего Президента хает,который сделал для Украины больше, всех тех которые были и есть.
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У меня нет частного дома, у меня прапор Украины есть в моем автомобиле. Вот такие мы порохоботы.
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Любить Україну не обов'язково в вишиванці та загорнутим в стяг, це в серці, душі, це навічно!
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Понятно что нету ,потому что на твоём и на других рынках хозяевами рынков являются не украинцы, а представители Народа Украины,правильно один Премьер министр Израиля сказал,что украинцы хороший народ,но ленивый и даже стесняется управлять своим государством Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 3188
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помню рассказ тех, кто в 14 году выезжал с оккупированных территорий, где на каждой собачей будке висел аквафреш... и как радовались они, когда увидели вдалеке на блок посту наш, жовто-блакитний…, всех украинцев с праздником!
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Не сваріться украцнці, ні сьогодні а ні завтра, Україна у нас одна, єдина!
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можна починати сеанс алкотерапії. українців зі святами, зебілам одужання!
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Луцьк. Замкова площа. Замок Любарта.
Слава Україні!
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Найчарівніші жінки світу, краса їх природня, вражаюча!
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Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 3845Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 5496Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 7573Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 2028

Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 7110 Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 6296Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 3438Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 1023Україна святкує День Державного Прапора - Цензор.НЕТ 4507

Вже скільки закривавлених століть

Тебе, Вкраїно, імені лишали...
Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить:
Внесіте прапор вільної Держави!

Степів таврійських і карпатських гір
З'єднався колір синій і жовтавий.
Гей, недругам усім наперекір -
Внесіте прапор вільної Держави!

Ганьбив наш прапор зловорожий гнів,
Його полотна в попелі лежали...
Але він знов, як день новий, розцвів,
Внесіте прапор вільної Держави!

Повірмо в те, що нас вже не збороть,
І долучаймось до добра і слави.
Хай будуть з нами Правда і Господь -
Внесіте прапор вільної Держави!
Вадим Крищенко
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Olena Herasimova
21 серпня о 17:19 ·

Трохи історії Франції, яка не буде зайвою для українців
.
"В свете успехов г-на Макрона в продвижении Европы до Владивостока запущу небольшой тред по поводу Франции во Второй мировой войне.
История крайне интересная, особенно по количеству аналогий с текущим моментом.
Итак, к концу тридцатых годов французская армия считалась самой мощной в Европе. Когда Гитлер договорился со Сталиным и вторгся в Польшу, Франция, вслед за Англией, объявила Германии войну.
По идее, это событие само по себе должно было заставить Гитлера присесть и включить заднюю.
Но что-то пошло не так.
10 мая 1940 года немцы начали наступление в Арденнах, а 14 июня немецкая армия вошла в Париж.
Спустя неделю Франция капитулировала.
Особо издевательский зигзаг истории состоит в том, что уже накануне поражения французское правительство призвало во власть героев-победителей Первой мировой - маршала Филиппа Петена и генерала Максима Вейгана.
Спустя неделю после назначения герой-победитель Вейган предложил прекратить "бессмысленное кровопролитие" и заключить с немцами перемирие. Еще через 2 недели, накануне вступления немцев в Париж, про перемирие заговорил и маршал Петен.
Уже после падения Парижа, когда французское правительство сбежало в Бордо, не желавшего сдаваться премьер-министра Поля Рейно отправили в отставку, а его место занял Петен, который немедленно призвал французов "просто перестать стрелять".
За этот месяц французы так устали от войны, ну так устали, что предложение Петена было воспринято на ура. "Долгожданный мир", "наши мальчики больше не гибнут", вот это всё.
И только Шарль де Голль из Лондона баламутил воду и призывал французов продолжать сопротивляться.
Эта речь де Голля 18 июня считается началом французского Сопротивления.
В ответ миротворцы из правительства Петена заочно предали де Голля военному трибуналу и приговорили к смерти, а заодно и к конфискации имущества, чтобы два раза не вставать.
Итак, Франция оккупирована, но не полностью. Правительство Петена принесло нации долгожданный мир (т.е., капитуляцию) и "договорилось где-то посередине". Рейх забрал себе 60% территории Франции, остальные 40%, так и быть, остались за французским правительством.
Само правительство перебралось в городок Виши, а оставшийся клаптик суверенной Франции гордо назвали "Свободной зоной".
Эпоха республики закончилась, началась эпоха коллаборационизма.
Слово "коллаборационизм", кстати, придумал спаситель нации маршал Петен.
Характерно, что действия правительства Виши представляли собой реванш махровой, ватной Франции над республикой. Первое, что сделали "новые лица", это изменили Конституцию.
Вся власть переходила к "главе государства" Петену, а лозунг французской революции "Свобода, равенство, братство" был заменен на "Труд, семья, отечество". Затем "новые лица" начали борьбу с инакомыслящими. Первыми под раздачу попали коммунисты и масоны.
Затем дошла очередь до евреев. Начали с переписи евреев, продолжили запретом занимать госдолжности, и уже до конца года перешли к арестам всех евреев-иностранцев. В декабре 1940-го в лагерях "Свободной зоны" сидело более 50 000 евреев.
Дальше - больше. В 1941 правительство Виши занялось еврейской "деолигархизацией". По новому закону их предприятия "арианизировались" и конфисковывались в пользу "новых лиц".
Братский Рейх тоже не остался в накладе, т.к. "новые лица" обильно снабжали ее рабочими руками.
Строить в Германии "новый мировой порядок" отправлялись пачками как евреи, так и французы. Причем аппетиты Рейха росли год от года. В рамках коллаборации правительство миротворцев поучаствовало и в гитлеровском "окончательном решении еврейского вопроса".
"Новые лица" отправили в немецкие концлагеря 76 000 евреев.
С отщепенцами из Сопротивления, которых де Голль из Лондона всячески подбивал расшатывать мир и новый порядок, тоже особенно не церемонились.
В 1943 "новые лица" создали "Французскую Милицию". Новая Милиция призвана бороться с "терроризмом" (Сопротивлением) и "язвой еврейства". А что поделать, такой вот был "запрос общества".
Удивительно, но перемирие с "братской Германией", договорняки где-то посередине и даже борьба с евреями не спасли коллаборационистов от полной оккупации. Когда в 1942-ом союзники высадились в северной Африке, французские колонии перешли на сторону сражающейся Франции.
Гитлер понял, что достаточно наигрался в миротворца, и в 43-ем оккупировал Францию полностью. К пиру присоединилась Италия, откусив себе Корсику и юго-восток "Свободной зоны". С этого момента власть правительства Виши стала просто картонной.
6 июня 1944, день "Д". Союзники высадились в Нормандии и начали ковырять Рейх с запада. 19 августа бабахнуло восстание Сопротивления в Париже. Через неделю он был освобожден. Де Голль с триумфом прошел по Елисейским Полям.
Тем временем у "новых лиц" продолжалось веселое шоу. Они успели арестоваться немцами, затем эвакуироваться в Германию и даже - будете смеяться - поучаствовать во "французском правительстве в изгнании".
В мае 1945-го шоу резко поменяло продюсеров. "Новые лица" были доставлены в Париж, где предстали перед судом. Петен, Лаваль и еще ряд товарищей были признаны государственными изменниками. Финальным действием шоу был расстрел. С конфискацией, разумеется.
Мораль всей истории проста и доступна: боритесь - и поборете.
Де Голль, тащивший нацию сражаться за свою независимость, добился своего.
Петен, призывавший перестать стрелять ради какого угодно мира, в конце концов получил свой контрольный выстрел."
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Пока флаг не станет жовто-блакитним ничего в Украине не изменится. Если магазин назвать Адом то мало кто захочет там продукты покупать. Не зря же ребята в 1991 придумали перевернуть флаг. За 29 лет всегда жопа,скандалы,разруха и царство ублюдков. Каждая следующая власть хуже предыдущей. Правильно назовешь и изобразишь -90% решения. Если считать это утверждение гавном то в нем и плаваем.
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Хоч вертикально, хоч по діагоналі, це наш прапор!
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Смотрю тв сейчас,на официальном мероприятии стоять а пиджаке ,застегнутом на одну пуговицу.Это так должно быть? Или главному зебилу так по приколу?
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Вітання всім українцям зі Святом Державного Прапора
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Жарти долі. Чувак, котрий завжди демонстративно зневажав і принижував Україну став її президентом.
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