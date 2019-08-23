 США в Радбезі ООН вимагають від РФ розкрити інформацію про вибух на полігоні під Сєверодвінськом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", засідання завершилося безрезультатно, пише Associated Press.

Представники Росії і США звинуватили один одного в розвалі Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, Москва попередила про небезпеку нової гонки озброєнь, а представник адміністрації Трампа зажадав, щоб Росія розкрила інформацію про загадковий вибух під Сєверодвінськом, внаслідок якого загинуло п'ять співробітників російського "Росатома".

Росія і Китай зажадали скликати екстрене засідання Радбезу ООН після того, як США провели в понеділок випробування ракети середньої дальності, що підпадає під дію ДРСМД. Обидві країни вийшли з угоди 2 серпня.

В.о. постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський звинуватив США в "лицемірстві". За його словами, той факт, що Сполучені Штати провели випробування забороненої ракети 18 серпня, лише через 16 днів після виходу з договору, доводить, що Вашингтон сам порушив умови угоди.

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Полянський додав, що Росія була готова до "серйозного діалогу" про контроль за озброєннями і звинуватив європейські країни в тому, що вони потурають діям США.

В.о. постпреда США при ООН Джонатан Коен нагадав, що першою угоду почала порушувати Росія, незаконно розгорнувши крилаті ракети наземного базування 9М729, націлені на Європу. Він попросив Полянського розповісти про те, скільки таких ракет було виготовлено і де саме вони були розгорнуті.

Коен додав, що США зацікавлені в підписанні угоди про контроль за ядерним озброєнням за участю Китаю. Крім того, така угода має стосуватися всіх типів ядерної зброї і ракет. Постпред Китаю Чжан Цзюнь поставився до цієї пропозиції без ентузіазму. Він сказав, що Пекін зовсім не зацікавлений в підписанні будь-якого роду угод про контроль за зброєю.

"Російська Федерація і Китай хотіли б як і раніше жити у світі, в якому вони могли б неухильно і безперешкодно нарощувати озброєння", - заявив Джонатан Коен. Він додав, що випробування, проведені США "не були ні провокаційними, ні дестабілізуючими. Ми не будемо сидіти склавши руки".

Як повідомляє AFP, під час засідання Коен зажадав від Москви розкрити інформацію про загадковий вибух, який стався 8 серпня в Архангельській області.

"Що саме сталося в Росії 8 серпня? Чому стався вибух? Про яку "систему" йдеться, і з якою метою ця "cистема" була виготовлена?" - запитав представник США.

Нагадаємо, 8 серпня на території військового полігону в Архангельській області Росії стався вибух.

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10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону ПП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.

The New York Times з посиланням на американську розвідку зазначає, що вибух стався під час випробування прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою Буревісник, яку НАТО позначає як SSC-X-9 Skyfall.