 США в Радбезі ООН вимагають від РФ розкрити інформацію про вибух на полігоні під Сєверодвінськом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", засідання завершилося безрезультатно, пише Associated Press.
Представники Росії і США звинуватили один одного в розвалі Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, Москва попередила про небезпеку нової гонки озброєнь, а представник адміністрації Трампа зажадав, щоб Росія розкрила інформацію про загадковий вибух під Сєверодвінськом, внаслідок якого загинуло п'ять співробітників російського "Росатома".
Росія і Китай зажадали скликати екстрене засідання Радбезу ООН після того, як США провели в понеділок випробування ракети середньої дальності, що підпадає під дію ДРСМД. Обидві країни вийшли з угоди 2 серпня.
В.о. постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський звинуватив США в "лицемірстві". За його словами, той факт, що Сполучені Штати провели випробування забороненої ракети 18 серпня, лише через 16 днів після виходу з договору, доводить, що Вашингтон сам порушив умови угоди.
Полянський додав, що Росія була готова до "серйозного діалогу" про контроль за озброєннями і звинуватив європейські країни в тому, що вони потурають діям США.
В.о. постпреда США при ООН Джонатан Коен нагадав, що першою угоду почала порушувати Росія, незаконно розгорнувши крилаті ракети наземного базування 9М729, націлені на Європу. Він попросив Полянського розповісти про те, скільки таких ракет було виготовлено і де саме вони були розгорнуті.
Коен додав, що США зацікавлені в підписанні угоди про контроль за ядерним озброєнням за участю Китаю. Крім того, така угода має стосуватися всіх типів ядерної зброї і ракет. Постпред Китаю Чжан Цзюнь поставився до цієї пропозиції без ентузіазму. Він сказав, що Пекін зовсім не зацікавлений в підписанні будь-якого роду угод про контроль за зброєю.
"Російська Федерація і Китай хотіли б як і раніше жити у світі, в якому вони могли б неухильно і безперешкодно нарощувати озброєння", - заявив Джонатан Коен. Він додав, що випробування, проведені США "не були ні провокаційними, ні дестабілізуючими. Ми не будемо сидіти склавши руки".
Як повідомляє AFP, під час засідання Коен зажадав від Москви розкрити інформацію про загадковий вибух, який стався 8 серпня в Архангельській області.
"Що саме сталося в Росії 8 серпня? Чому стався вибух? Про яку "систему" йдеться, і з якою метою ця "cистема" була виготовлена?" - запитав представник США.
Нагадаємо, 8 серпня на території військового полігону в Архангельській області Росії стався вибух.
10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".
19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.
Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону ПП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.
The New York Times з посиланням на американську розвідку зазначає, що вибух стався під час випробування прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою Буревісник, яку НАТО позначає як SSC-X-9 Skyfall.
Ботоксная крыса продолжает испытания и не остановится, пока не укокошит все население.
Как бы две станции приближённые не мониторят ..... Говорят нет связи.
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(на 2-3 ресурсах є,але вже після того,як хмара віддалилась).
хвиля тільки по москалям пройшлася
Китай делает выводы о боеспособности ВС РФ, по войне в Грузии, Украине, Сирии... (А о "ядрёной мощи" - по количеству неудачных пусков, в ходе испытаний, ракет...).
Только разница в том, что в войне с Гитлером СССР был побольше и помощнее, у него были мощные союзники, поставлявшие технику, боеприпасы, продовольствие, и другие материальные ресурсы, а у России нет ни того, ни другого...
Против лома (яо) нет приема акромя другого лома.
Вы же не хотите что бы из за какой то Украины и Грузии началась ядерная война?
Что бы не учитывать ее интересы.
Не есть хорошо так писать живя в ней и строча под её флагом посты
А правда не может быть не хорошей.
Она может не нравиться.
СПС
Повага .
Так, впервые за многие годы в МО РФ открыто и официально было заявлено об угрозе для дальневосточных границ. Вот только этой угрозой министр обороны РФ подразумевал не угрозу со стороны Китая, а, внезапно, США и их союзников в регионе!
Казалось бы, звучит как абсурд, но, по мнению Сергея Шойгу, рост военного потенциала американской коалиции в Азиатско-тихоокеанском регионе несет угрозу России, а потому, на Восток будут переброшены дополнительные силы и средства.
В частности, до конца 2019 в регионе дополнительно сосредоточат 1743 единицы вооружения и военной техники, пополнят состав Тихоокеанского флота подводной лодкой "Петропавловск-Камчатский".
Собственно, Восток начинают шпиговать вооружением и увеличивать личный состав ВС РФ. Но, будем откровенны, это делается вовсе не для того, чтобы отпугнуть США или японских ниндзя с Курильских островов. В МО РФ прекрасно понимают, что Китай, с каждым днём все ближе к переходу от фазы латентной оккупации Дальнего Востока РФ, к гибридно-явной. И ускорение этого перехода обусловлено как ослаблением самой России, так и нарастающим комом внутренних проблем КНР, которые необходимо гасить, в том числе, националистическими проявлениями.
А потому, позабытый в нашем медиапространстве хэштэг #Сибирьнаш в Китае никогда не терял актуальность. И именно этого в России боятся больше, чем пресловутые эсминцы ВМС США в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Будь я конспирологом, рассказал бы как США и КНР расписали РФию на двоих, спровоцировав крымский инцидент.
Много-ходов-очка.
мы решили полетать.
Только жаль, что в туалете
отключили свет опять.
Гиперскорость мы развили,
крен меняем и тангаж.
Чтоб в полете нас не сбили
санитар и доктор наш.
Всем Кремлем мы на орбите -
у пиндосов смур и шок.
Самый лучший ускоритель
аргентинский порошок!🤭
-каким Северодвинском?
Не так.
- мы требуем раскрыть информацию о взрыве.
- а то что будет?
- мы примем вас обратно в ПАСЕ и г_7
- а нуфуа это нам нужно?
Розумієте…
В 2014 році населення України хотіло йти в Європу, подалі від росії, хотіло перемогти у війні, воно вибрало Порошенка і уповноважило його діяти від імені України, представляти Україну на зовнішній арені. Він це робив 5 років.
В 2019 році населення України устало от вайни і карупциі в тєлєвізарє і захотіло собі шоу. Найняло клоуна. Уповноважило його представляти інтереси України. Через 2 місяці замість того, щоб створити систему противаг, населення знову обрало клоунів, підтвердивши повноваження головклоуна.
Тому нема ніякого "зливають Україну", а є дії, за які голосувало 3/4 населення України. Вони самі обрали ту позицію, яка дозволить х*йлу бути миротворцем в Україні, об'єднати "народ Донбасу" з Україною на колоніальних умовах. Вони самі обрали ту позицію, коли до України ставляться як до шістки, в односторонньому порядку виборюючи дипломатичні перемоги Ізраїлю, незважаючи на те, що вони ведуть до дипломатичних, юридичних і економічних поразок України.
Простий нарід сам захотів так жити.
Простий нарід дозволив клоуну самому вирішувати і потім підтвердив його повноваження.
Все.
Всі інші діють в межах дозволеного, виходячи зі своїх інтересів.
Але це той момент, коли дозволено все.
Навіть вбивати українців, називаючи це миром.
Простий нарід хоче відчути це разом, щоб переконатися, що путін напав. Як інакше він зможе хоч щось зрозуміти?
Мы, российские ученые, работающие в университетах и научных центрах как в России, так и за ее пределами, крайне возмущены уголовным преследованием участников мирных протестов, связанных с выборами в Мосгордуму. Нас объединяет наука, и с нашей профессией несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и тем более травля за инакомыслие. Именно неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов стали причиной протестных акций, участники которых выразили несогласие с ложью властей. Мы с тревогой наблюдаем, как неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности, о «массовых беспорядках» и «вмешательстве извне».
Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ. Мы присоединяемся к требованиям освободить из заключения и прекратить уголовное преследование Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Данилы Беглеца, Айдара Губайдулина, Егора Жукова, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Даниила Конона, Валерия Костенка, Константина Котова, Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Сергея Фомина. Каток «Московского дела», грозящий расправой над новыми жертвами, должен быть немедленно остановлен.
Мы убеждены в том, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума - конспирология, а вместо общественного диалога - уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика. По всей видимости, синхронист переводил какой-то другой текст.