 Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:
- тричі неподалік від Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького - зі станкових протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі в районі Богданівки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 4 обстріли:
- поблизу Новолуганська - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- в районі Зайцевого - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Південного - з ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та снайперської гвинтівки.
"За минулу добу в результаті ворожих обстрілів двоє наших військовослужбовців дістали поранення", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку цієї доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Смерть ворогам та зрадникам
Смерть кацапо-рашистській нечисті та слугам кремлядського урода
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники, которые были в деле Свинарчуков, - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще, о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи, снизить нельзя, надо повышать. Кроме, конечно, Ахметова и Коломойского, на их производства можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и, вообще, его в стране дефицит, потому будем покупать, почем дают, так как до этой жопы кто-то Узеленскава довел страну за это лето.
8) Поднятий зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То, что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох, - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ.
За все обстрелы, смерти и ранения наших бойцов мы должны быть благодарны нашему"гениальному" руководству во главе вот с этим
Согласен.
Но почему тогда 5, 4, 3, 2, 1 год назад было наоборот?
Потому что тогда преЗэдентом был не еврей?
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала
«20 серпня БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив 14 танків (Т-64 - 8 од.; невстановленого типу - 6 од.) на полігоні біля Тернового; 12 буксіруваніх гаубиць (2A36 «Гіацинт-Б», 152 мм - 4 од.; 2А65 «Мста-Б», 152 мм - 4 од.; 2A36 або 2A65 - 4 од.), а також 1 самохідну гаубицю (2С1) і 3 танка (Т-72) поблизу Кришталевого; 12 танків (ймовірно Т-64) 27 систем залпового вогню «Град» на двох полігонах у окупованій частині Донбасу, які були розміщені з порушенням Мінських домовленостей», - наголошується в звіті.
Крім того, Місія ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі «озброєння, розміщене по лініях відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння».
их принимают в g8 ?