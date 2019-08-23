 Посольство США попередило своїх громадян про можливі провокації в Києві 24 серпня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Посольства США в Україні.

"Святкування в Києві почнеться з параду, який стартує на Майдані Незалежності о 9:00 ранку і закінчується приблизно о 24:00. Слід очікувати посиленої присутності поліції в цьому районі на додаток до обшуку сумок і закриття доріг. Приблизно об 11:30 ранку альтернативний марш почнеться від університету Шевченка і вирушить до Майдану. Організатори заявили, що марш буде мирним, але можливі сутички з силами безпеки. Очікується велика кількість учасників і буде додаткове перекриття вулиць", - йдеться в повідомленні.

У посольстві радять американцям стежити за тим, що відбувається навколо, мати при собі документи для ідентифікації особи, зокрема паспорт громадянина США, уникати натовпів і демонстрацій, бути подалі від зборів і акцій протесту, стежити за повідомленнями в місцевих ЗМІ та поводитися стримано.

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Нагадаємо, згідно з оприлюдненою Офісом президента програмою, церемонія стартує 24 серпня о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Під звук дзвонів на майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела.

В рамках святкування на головній площі країни також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри і відомі музиканти.

Близько 9:50 відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участю ветеранів.