 Посольство США попередило своїх громадян про можливі провокації в Києві 24 серпня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Посольства США в Україні.
"Святкування в Києві почнеться з параду, який стартує на Майдані Незалежності о 9:00 ранку і закінчується приблизно о 24:00. Слід очікувати посиленої присутності поліції в цьому районі на додаток до обшуку сумок і закриття доріг. Приблизно об 11:30 ранку альтернативний марш почнеться від університету Шевченка і вирушить до Майдану. Організатори заявили, що марш буде мирним, але можливі сутички з силами безпеки. Очікується велика кількість учасників і буде додаткове перекриття вулиць", - йдеться в повідомленні.
У посольстві радять американцям стежити за тим, що відбувається навколо, мати при собі документи для ідентифікації особи, зокрема паспорт громадянина США, уникати натовпів і демонстрацій, бути подалі від зборів і акцій протесту, стежити за повідомленнями в місцевих ЗМІ та поводитися стримано.
Нагадаємо, згідно з оприлюдненою Офісом президента програмою, церемонія стартує 24 серпня о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Під звук дзвонів на майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела.
В рамках святкування на головній площі країни також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри і відомі музиканти.
Близько 9:50 відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участю ветеранів.
Знаходжусь в Україні...
Але маю таку ж саме думку...
Що скажеш!
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Хто буде робитиці провокації?
Тот, который сегодня недоволен ВСЕМ, что происходит в стране.
Почитай комменты себе подобных и сразу все поймешь.
"Между властью и народом" как раз любовный роман или медовый месяц - об этом цифры выборов говорят.
Власть впервые пытается отказаться от помпезных празднований советского образца в пользу народных гуляний - отдала инициативу гражданскому обществу. Так хорошее ведь начинание!
Марш защитников изначально позиционировал себя вне политики.
Единственный, кто примазаться к нему хотел - БПП, который пЕС. Вот с ним "не нашли взаимопонимания"
Ну и в конце про Майдан - даже Петю не вышвыривали Майданом. В Украине уже есть для этого демократическая процедура - выборы президента. И я надеюсь добавится еще одна - закон про импичмент.
Так что вы в каждом слове мимо...
Гражданское общество само ее проявило и заявило, что проведет шествие военных, волонтеров и просто активных граждан независимо от хотелок власти.
Я хотя бы одно слово написала лично в адрес BY в своем первом комментарии?
Я напомнила как обстояло дело с инициативой организаторов марша.
I навогул - менавiта вы "адбрыкваецеся" ад тэмы размовы.
по-друге - ти абсолютно не рубиш фішку і повторюєш тупі кацапські меми про вибори та Майдан.
по-третє - ти не знаєш і не можеш знати який був розклад сил під час альтернативного святкування Дня Незалежності у 2011 році.
Тому мовчи і не займайся сатурацією води в калюжі сірководнем фізіологічного походження.
Должно быть -
Посольство России предупредило своих граждан о возможных провокациях в Киеве 24 августа
Тут Прозапас питаннячко ставить,яке,звісно,не цікавить тупих овець :
"Купа "актівістов", "расслєдоватєлєй" та інших добрих людей відповідного напрямку, включно з пєтуШарієм, роками робили кар'єри про "дєрєбани і схєми" та виносять мені мозок і розносять "інфу" про "бєз тендера! бєз тендера!" (хоча їх було шість).
Так от, а де умови конкурсу та фінансова складова залучення Бадоєва і Ко до організації державного заходу?
Де подивитися кваліфікаційні вимоги та критерії, за якими саме цим митцям довірили імідж ЗСУ, та за який гонорар?
Чи нема тут "злочинної змови з метою заволодіння державними коштами", ст. 191 КПК імені Андрєя Портнова?
Чи цим можна, вони ж не баригі?"
8 ч. ·
Завтра день українського прапора. З'явилося чимало блогів про цю подію. Однак забуто про одну річ. На картині Рєпина є два прапори: синьо-жовтий і червоно-чорний. Обидва згорнуті за спинами запорожців.
Тобто... Це прапори не лише галицькі, а й козацькі.
🤗