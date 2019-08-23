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Все про:День Незалежності (256) посольство (311) США (5295)

 Посольство США попередило своїх громадян про можливі провокації в Києві 24 серпня

Посольство Сполучених Штатів Америки попереджає американців про можливі провокації на святкуванні Дня Незалежності в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Посольства США в Україні.

"Святкування в Києві почнеться з параду, який стартує на Майдані Незалежності о 9:00 ранку і закінчується приблизно о 24:00. Слід очікувати посиленої присутності поліції в цьому районі на додаток до обшуку сумок і закриття доріг. Приблизно об 11:30 ранку альтернативний марш почнеться від університету Шевченка і вирушить до Майдану. Організатори заявили, що марш буде мирним, але можливі сутички з силами безпеки. Очікується велика кількість учасників і буде додаткове перекриття вулиць", - йдеться в повідомленні.

У посольстві радять американцям стежити за тим, що відбувається навколо, мати при собі документи для ідентифікації особи, зокрема паспорт громадянина США, уникати натовпів і демонстрацій, бути подалі від зборів і акцій протесту, стежити за повідомленнями в місцевих ЗМІ та поводитися стримано.

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Нагадаємо, згідно з оприлюдненою Офісом президента програмою, церемонія стартує 24 серпня о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Під звук дзвонів на майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела.

В рамках святкування на головній площі країни також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри і відомі музиканти.

Близько 9:50 відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участю ветеранів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144330
 
 
 Топ коментарі
 
Найбільшу провокацію вчинила людина, яка є найвищим державним службовцем у державі, коли, не подумавши про наслідки, безвідповідально вирішила спочатку скасувати парад, а потім, бачачи негативні наслідки цього рішення, замість визнати помилку, поглбила негатив, перетворивши ВІЙСЬКОВИЙ!!! парад у шапіто під режисурою шоу-режисера.
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От зебиков рускомировцев можно всего ожидать. Не забываем что вся сепарня даунбасека, весь электорат Бойко, Вилкула , Мураева все до единого проголосовали за ЗЕклована...Американское посольство по ходу на это и намекает.
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Шо такоє?! Опять нацжони?! Аваков, астанавісь! )
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а зачем их выводить? Ему ж пророчат продолжение каденции.
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Ну да, а чего ж оно своих птушников за порохом гоняло?! За должность малую, поди.)
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Значит США изветно о попытке соевых устроить реванш и устроить майдан.
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Ількович, а чому це ти шляєшся по різним англіям. Патрійот хренов.
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А я не шляюсь!
Знаходжусь в Україні...
Але маю таку ж саме думку...
Що скажеш!
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1. Ільковичу, ти не рубиш фішку. Зараз "соєвими" називають ніщебродів, кароче різне "дно", яке не може дозволити собі купити шоколадку та/або м'яса і краде в супермаркеті соєві батончики та соєві консерви. Цей термін придумали охоронці супермаркетів.
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Посольство Соединенных Штатов Америки предупреждает американцев о возможных провокациях на праздновании Дня Независимости в Киеве. Источник: https://censor.net.ua/n3144330
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Хто буде робитиці провокації?
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Тот, кому они выгодны сегодня.
Тот, который сегодня недоволен ВСЕМ, что происходит в стране.
Почитай комменты себе подобных и сразу все поймешь.
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порохоботам і кацапам все не подобається
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Боїсся? Правильно. Ху*ло теж боялося взяти цукерку з рук яйцуковича. Саме під час параду в Києві. І ти бійся.
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Найбільшу провокацію вчинила людина, яка є найвищим державним службовцем у державі, коли, не подумавши про наслідки, безвідповідально вирішила спочатку скасувати парад, а потім, бачачи негативні наслідки цього рішення, замість визнати помилку, поглбила негатив, перетворивши ВІЙСЬКОВИЙ!!! парад у шапіто під режисурою шоу-режисера.
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Зрада? Нє?! Не можу зрозуміти про що йде мова!
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Никаких провокаций не будет в Киеве. Американцы, расслабьтесь и празднуйте.
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От зебиков рускомировцев можно всего ожидать. Не забываем что вся сепарня даунбасека, весь электорат Бойко, Вилкула , Мураева все до единого проголосовали за ЗЕклована...Американское посольство по ходу на это и намекает.
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сепарня изнасилует американское посольство? Посольство США предупредило своих граждан о возможных провокациях в Киеве 24 августа - Цензор.НЕТ 7386
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Для всей этой сепарни наш День Незажелності - это не праздник. Они лучше поедут на пляж или в лес на шашлыки, с утречка напьются и забудутся. Авакову никакой кипиш сейчас не нужен, поэтому своих он не позовёт, но и чужим не допустит. Вот такой мой прогноз.
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Тю, дык , Трамп - за возврат нарабсеи в G7.
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Трамп - придурок. Но самостоятельный. А наш, квартальный, всьо какого-то узеленского слухает.
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Нехай Трамп сперва найдёт эту «точку G» а потом возвращает туда нарасею.
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У импотэнтки наросейки нет точки джи! Она страдает. Она мстит! Как сосед-алкаш , который допился и хочет в своих пьяных фантазиях всех поиметь. И зеля это непонятно шо...
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Які провокації?Повипендрюються мов мухи на склі так,як сьогодні старі кошовки бахіня з флюгеркою декілька годин,а тоді розставлят булки,прогнуться та проситимуть зелені ще в помийне корито підкинути для заглоту.Хитріщі змиються,як сьогодні Секіль,Власов,Ильенко вже змилися від Пітер-расних завчасно.А довбнів петюшок відлупцюють добряче тай на ротацію на фронт відправлять і все буде чуп-а-чупс!
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Опять "делёжку" начали... И "делёжка" уже не на "разные политические группировки и платформы", а между "властью" и "народом"... "Власть" не нашла понимания, и решила, что у них - "свой" праздник, а у тех, кто воевал за независимость - "свой".... (чем заканчивалось противостояние "власти" и "народа", знает Майдан...).
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Уморительны ваши хотелки..
"Между властью и народом" как раз любовный роман или медовый месяц - об этом цифры выборов говорят.
Власть впервые пытается отказаться от помпезных празднований советского образца в пользу народных гуляний - отдала инициативу гражданскому обществу. Так хорошее ведь начинание!
Марш защитников изначально позиционировал себя вне политики.
Единственный, кто примазаться к нему хотел - БПП, который пЕС. Вот с ним "не нашли взаимопонимания"
Ну и в конце про Майдан - даже Петю не вышвыривали Майданом. В Украине уже есть для этого демократическая процедура - выборы президента. И я надеюсь добавится еще одна - закон про импичмент.
Так что вы в каждом слове мимо...
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С каких пор Алан Бадоев стал гражданским обществом?
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"Альтернативный марш" - это не гражданского обшества инициатива?
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Власть не отдавала инициативу.
Гражданское общество само ее проявило и заявило, что проведет шествие военных, волонтеров и просто активных граждан независимо от хотелок власти.
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С вами сложно дискутировать, Алла - вы женщина ветренная, с семью пятницами в неделе. Давайте определимся - вы Зеленского обвиняете в мягкотелости или узурпации власти? Тогда вернемся к вопросу - "власть не давала, оно само взяло"
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Белорус BY в своем базарном репертуаре.
Я хотя бы одно слово написала лично в адрес BY в своем первом комментарии?
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Обвинений в адрес Зе я вообще не выдвигала.
Я напомнила как обстояло дело с инициативой организаторов марша.
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В контексте того, что власть не у него а у Коломойского то "или" здесь не уместно.
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А тепер - те ж саме, білоруською... Бажано - не "трасянкаю"... Побачимо, який, з тебе "беларус"...
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Вось бачыце - сваим правакацыйным каментам я i вас прымусiу пiсаць моваю
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Я сказав - "те ж саме, білоруською", а не "одбрикування", "трасянкаю"...
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Усе з вамi зразумела - беларускай мовы вы не ведаеце. Напэуна i сваей.
I навогул - менавiта вы "адбрыкваецеся" ад тэмы размовы.
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Тролику, по-перше ти зі своїм рівнем "сільського учітєля обществовєдєнія" поліз дискутувати з юристом.
по-друге - ти абсолютно не рубиш фішку і повторюєш тупі кацапські меми про вибори та Майдан.
по-третє - ти не знаєш і не можеш знати який був розклад сил під час альтернативного святкування Дня Незалежності у 2011 році.
Тому мовчи і не займайся сатурацією води в калюжі сірководнем фізіологічного походження.
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Так Союз ветеранів АТО зазначає, що марш захисників України на День Незалежності на вимогу всіх учасників бойових дій і організаторів обов'язково буде. Відзначається, що було прийнято рішення перенести хід на півтори години через те, щоб не поєднувати програму з офіційними заходами продажних пацифістів- капитулянтів. Між штучним державним і проукраїнським нородним, громадським форматами різниця буде в 40 хвилин. 24 серпня владою українофобів основний акцент урочистостей буде зроблений на "дітях як майбутнє України", а чи буде те суверенне майбутне нашої держави с такою продажною владою?. О 9:30 розпочнеться офіційна частина заходу як насмішка ( не за таку владу капітулянтів загинули Герої на "Майдані" біля меморіалу Небесної сотні. О 9:50 роздаватимуть різні державні нагороди які задіяні що залучити людей на марш капітулянтів - українофобів. А вже о 11:00 як альтернатива маршу цих капітулянтів "підступно анонсованого" Слугами але незрозуміло чиїми мабудь кремля "розпочнеться повноцінний марш захисників України в якому візьмуть участь всі -всі ветерани учасники АТО, патріотичні, проукраїнські сили і просто всі небайдужі до долі Української держави громадяни. Яких не будуть насильно масово звозити з усієї України продажні ЗЕбіли, і вони прийдуть за покликом серця.
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Абсолютно. Я правда предлагал брату по оружию дорогу оплатить.
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Кожен раз на це свято ***** влаштовує якусь капость. День Незалежності для нього як серпом по фаберже.
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В цензоре опечатка.
Должно быть -
Посольство России предупредило своих граждан о возможных провокациях в Киеве 24 августа
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Шоу бізнес-партнера Зеленського та його друзів, замість параду-суцільна провокація.
Тут Прозапас питаннячко ставить,яке,звісно,не цікавить тупих овець :

"Купа "актівістов", "расслєдоватєлєй" та інших добрих людей відповідного напрямку, включно з пєтуШарієм, роками робили кар'єри про "дєрєбани і схєми" та виносять мені мозок і розносять "інфу" про "бєз тендера! бєз тендера!" (хоча їх було шість).
Так от, а де умови конкурсу та фінансова складова залучення Бадоєва і Ко до організації державного заходу?
Де подивитися кваліфікаційні вимоги та критерії, за якими саме цим митцям довірили імідж ЗСУ, та за який гонорар?
Чи нема тут "злочинної змови з метою заволодіння державними коштами", ст. 191 КПК імені Андрєя Портнова?
Чи цим можна, вони ж не баригі?"
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Юрій Винничук
8 ч. ·

Завтра день українського прапора. З'явилося чимало блогів про цю подію. Однак забуто про одну річ. На картині Рєпина є два прапори: синьо-жовтий і червоно-чорний. Обидва згорнуті за спинами запорожців.
Тобто... Це прапори не лише галицькі, а й козацькі.
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Саме цікаве, що картину потомок козака Ріпи, намалював задовго до "рішення австрійського Генштабу", про створення українців... Вперше, напівофіційно, жовто-блакитні знамена були підняті "русинами" Закарпаття, в 1848 році, коли мадяри почали створення "Мадьярорсаг", силоміць "мадяризуючи" сусідні національні меншини - хорватів, сербів, боснійців, болгар, румунів, українців ("русинів"), поляків, чехів, словаків... Саме "русини" були розвідниками і провідниками корпусу Паскевича, що йшов на Угорщину, а їх "бойові дружини" виступали поряд з австрійцями, бо прекрасно розуміли, що їх правління - набагато менше "зло", ніж мадярське......
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З святом всіх харків'ян, днем визволення Харкова від гітлерівських загарбників!!!
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ви, для початку, звільніть Харків від хєрнеса.....боретесь тут з міфічними хфашистами
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"Шествие достоинства" слуг кремлядського урода само по собі вже провокація.
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З святом всіх українців, з святом всіх харків'ян!!!
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