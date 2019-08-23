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Все про:ОБСЄ (2230) Донбас (12821) блокпост (121)

 Окупанти вкотре відмовляють у проїзді патрулям СММ ОБСЄ на Донбасі

Бойовики окупаційних військ РФ на Донбасі знову відмовляють у проїзді через блокпости патрулям СММ ОБСЄ.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"У двох випадках на блокпості західніше н. п. Верхньошироківське (кол. Октябрь; непідконтрольний уряду, 29 км на північний схід від Маріуполя) член збройних формувань знову попросив команду Місії пред'явити план патрулювання, а також "інструкції з безпеки". Спостерігачі відмовилися надавати план патрулювання, після чого їм відмовляли в проїзді", - йдеться в повідомленні.

На блокпості в мікрорайоні Трудовська в Петровському районі Донецька (непідконтрольний уряду, 15 км на північний захід від центру міста) двоє членів збройних формувань відмовили патрулю Місії в проїзді, пославшись на "відсутність наказів від командира".

Також на блокпості західніше Верхньошироківського член збройних формувань дозволив патрулю Місії проїхати тільки після приблизно 30-хвилинної затримки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144328
 
 
 Топ коментарі
 
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ср... путлер на них с высокой колокольни
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От же ж вредні, йолпт... Самого ОБСЄ не слухаються!
І шо тіпєрь с німі дєлать? Оккупанты в который раз отказывают в проезде патрулям СММ ОБСЕ на Донбассе - Цензор.НЕТ 5890
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В ПАСЕ Россию вернули - "сепары" стали больше "борзеть" - чаще стрелять по беспилотникам, ограничивать передвижение "ОБСешникам"... Вернут Россию в "G7" - их вообще, "нах.." посылать начнут... "Скотина наглеет от безнаказанности..." - неужели это неизвестно на Западе? "Переступят" через украинцев - придут к ним...
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Так чего тут удивляться? ОБСЕ думало, что едет по территории страны-раздражителя, а оказалось, что едет по территории европейской России.
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Нету европейской России. Россия, это - Азия
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