 Окупанти вкотре відмовляють у проїзді патрулям СММ ОБСЄ на Донбасі

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"У двох випадках на блокпості західніше н. п. Верхньошироківське (кол. Октябрь; непідконтрольний уряду, 29 км на північний схід від Маріуполя) член збройних формувань знову попросив команду Місії пред'явити план патрулювання, а також "інструкції з безпеки". Спостерігачі відмовилися надавати план патрулювання, після чого їм відмовляли в проїзді", - йдеться в повідомленні.

На блокпості в мікрорайоні Трудовська в Петровському районі Донецька (непідконтрольний уряду, 15 км на північний захід від центру міста) двоє членів збройних формувань відмовили патрулю Місії в проїзді, пославшись на "відсутність наказів від командира".

Також на блокпості західніше Верхньошироківського член збройних формувань дозволив патрулю Місії проїхати тільки після приблизно 30-хвилинної затримки.

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