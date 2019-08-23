 Голосування за приєднання Росії на саміті G7 у ці вихідні не проходитиме, - Reuters

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112.ua", про це повідомило агентство Reuters.
За словами високопосадовця адміністрації президента США, щоб розглядати питання повернення Росії, вона має офіційно попросити про повторний прийом у групу, чого ще не було зроблено.
Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова зі свого боку заявила, що Москва готова обговорити це питання наступного року і тільки якщо "Велика сімка" зацікавлена в "серйозному спілкуванні на рівних". А речник президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що повернення Росії в G7 не є для них "самоціллю".
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".
Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.
Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".
Два москаля рассказывают почему для Московии вовсе и не обязательно входить в G7.
Да вашей стране помойке и в G20 не место
Панду бандузебанду геть!
А образа за національною ознакою.
На яку адмін не зважає, чим сам порушує свій пункт правил про міжнаціональну ворожнечу.
Куприк, Макс колорто вам досить часто так і називають.
Ржали з русні за тамошні вибори - натє вам послідовників...
Сидите там в своей «семерке» и не делайте нам нервы. Семерка - счастливое число, вот в ней и оставайтесь.
А так же выплатить компенсации.
Отдельный привет зебобикам сдавшим страну и свое будущее за обещания жизни на халяву.
Ждите скоро начнут подвозить деньги камазами.
В очередь за донбаситами становитесь.
То, что Трамп заговорил о возвращении РФ в G8, а Макрон спел про Европу от Лиссабона до Владивостока - это пока еще мало что значит. Я рассматриваю это как а) прощупывание почвы, б) морковку перед носом россианского ослика.
В принципе, пункт A довольно понятен - Украина реально за пять лет всех подза*бала тем, что никак не сконает, и продолжает напоминать про все эти демократии, свободы и идеалы, и не дает делать гешефт с уважаемыми российскими партнерами. То, что мудрый нарид выбрал стратегией "не стрелять" и поставил главкомом кокаинового дегенерата, воспринимать иначе чем акт капитуляции сложно (в принципе, я это так и рассматриваю - быдло капитулировало перед зомбоящиком).
Конечно, можно сказать, что это все не то, чем кажется, и что клоуна выбрали, чтоб победить коррупцию и поддержать сменяемость власти, ведь у нас тут "ТАКАЯ ЧУДОВИСТЧЩНАЯ КОРРУПЦИЯ, а Порох ТАКОЙ ДИКТАТОР-УЗУРПАТОР-УГНЕТАТОР!!!", но есть одна проблема: всем пох*й на эту вашу коррупцию. Конечно, по ТВ зелекторат убедили в том, что Запад спать не может - так ему эта коррупция мешает, но это чистой воды 3,14деж и провокация (на которую креветки охотно повелись). Запад сам коррумпирован по самые гланды, просто понимает, что жить в говне некомфортно, вот и свел коррупцию к приемлемым формам и размерам. А уж сотрудничать с коррумпированными режимами Запад ох как любит. Потому что все любят откаты, попилы грантов и уход от налогов (а все эти требования по реформам для вступления в ЕС - это ничто иное как приведение коррупции к золотому западному стандарту - хотите жить в чистоте, привыкайте мыть жопу).
Потому, как только мы перестали в каждую щель лезть с этим своим гуманизмом и неравной борьбой с РФ, все пожали плечами и разошлись по своим делам, а те, кто получал от сношений с РФ наибольший профит, тут же принялись прикидывать, как наверстать упущенное. И срать они хотели на мотивы пересичных дегенератов, равно как и на то, как это будет воспринято внутри РФ. Кэш машт флоу.
Конечно, полностью с РФ санкции никто не снимет - терять лицо не будет никто, и что-нибудь косметическое типа морщиться при рукопожатии - это да, это можно. Но вот самые прибыльные направления точно откроют, как минимум, для более комфортной выкачки бабок из РФ.
И это нас подводит к пункту Б. Не смотря на все эти реверансы про Владивосток и Лиссабон, не надо путать теплое с мягким. Япония, состоящая в G7, очень хочет Курилы. Европа хочет больше бабок. США хотят рынок газа (то есть тоже бабок). И они предлагают РФ сделку - величие в обмен на деньги. РФ вернут в Большую Восьмерку, в ПАСЕ, выведут Крым за скобки в Минске и даже признают РФ лидером региона (то есть великой державой мирового уровня), но взамен хотят бабок либо территорий.
Для кремлевской братвы, кстати, это отличный шанс. Потому что если получится это провернуть, то ХЛО опять получит ореол стратега-многоходовочника, собирателя земель, возвращателя Величия и победителя Запада. Как минимум, в глазах своих холопов.
Это будет означать воскрешение общественного договора "величие в обмен на благосостояние" от марта 2014-го года, укрепление легитимности режима, и продление его срока годности. Что, в свою очередь, будет означать продление войны на Дамбасе (а вы что, думали, что они ее прекратят, получив лишь часть желаемого, да еще и когда дожать осталось совсем чуть-чуть? ахаха! Щаааззз…).
В общем, происходит ровно то, о чем я недавно говорил: мы отказались от борьбы за региональное лидерство, и все немедленно пришли к выводу, что регионом должна как и раньше править Москва. Ничего личного, просто здравый смысл.
Если кому интересно, то чисто теоретически Зе может отыграть всю эту катастрофу. Для этого ему - всего-то ничего - придется самому стать копией Порошенко на международной арене и заново собирать то, что он лихо помножил на ноль просто самим фактом своей победы. Но в отличии от Порошенко, который апеллировал к тому, что украинский народ выбрал сопротивление агрессии, и потому Запад должен защитить молодую демократию, Зеленскому опереться на это не выйдет - ЗеНарод четко дал понять, что в гробу он видал это сопротивление, и на любые его мольбы или угрозы Запад пожмет плечами: зачем им опять нести убытки, если через 5 лет долбо*бы опять захотят капитулировать? В конце-концов, западные политики, прежде всего, заботятся о западных странах. Украина для них то же самое, что для нас Зимбабве.