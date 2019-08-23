 Голосування за приєднання Росії на саміті G7 у ці вихідні не проходитиме, - Reuters

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112.ua", про це повідомило агентство Reuters.

За словами високопосадовця адміністрації президента США, щоб розглядати питання повернення Росії, вона має офіційно попросити про повторний прийом у групу, чого ще не було зроблено.

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова зі свого боку заявила, що Москва готова обговорити це питання наступного року і тільки якщо "Велика сімка" зацікавлена ​​в "серйозному спілкуванні на рівних". А речник президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що повернення Росії в G7 не є для них "самоціллю".

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

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Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".