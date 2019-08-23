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 Політика України
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Все про:журналістика (837) Кісельов Євгеній (7) Прямий_канал (10)

 Журналіст і ведучий Євген Кисельов іде з "Прямого". ВIДЕО

Журналіст і ведучий вирішив піти з телеканалу "Прямий", на якому пропрацював два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ і посиланням на "Прямий", про це він заявив в ефірі програми "Підсумки".

"Все колись закінчується, і ось закінчується моя робота на Прямому каналі як ведучого "Підсумків". Сьогодні це останній випуск. Я йду, щоб зайнятися іншими проектами, зокрема почати писати велику книгу, роботу над якою я давно вже задумав, але ця робота, скажімо так, важко поєднується зі щоденною роботою на інформаційному каналі", - сказав він.

За більш ніж два роки Євген провів сотні прямих ефірів своєї програми "Підсумки", яка спочатку виходила тільки по буднях, а згодом стала виходити і в неділю у форматі великого ток-шоу.

Також він створив проект "Кисельов. Авторське": розмови тет-а-тет з відомими особистостями не тільки України, а й світу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Телеведучу Орловську представили колективу "Прямого" як керівницю каналу. На зустрічі були присутні Порошенко і Сюмар, - "Детектор медіа"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144326
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошие новости ! Член банды #Вагнера Илья Поляков уничтожен в #Сирии. До этого воевал против #Украины на #Донбассе
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І тут Женя пойняв, що лизати Петіну дупу не так уже і прибильно...
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Слава ополченцам Сирии !
#ШАМ. Повстанцы и муджахиды отбили третий за день штурм #Кабани в #Латакии Русские и асадиты потеряли 17 голов солдатни убитыми. Уничтожен 1 танк и 1 бульдозер. Бои за Кабани беспрерывно идут уже почти 3 месяца. #Асадиты и #русские потеряли здесь сотни убитыми еще больше ранеными
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Он и ганопольский ( с мал. букв.) , приметные ЗАРОБИТЧАНЕТ на каналах олигархов. Я если видел эти ... -нажимал на кнопку... Вот такие и им подобные кричат о свободе слова и независимой журналистике, а она как про# сти# туция в худшем варианте. Да пусть простят меня честные журналисты.которых много.но не критической масса!!!
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Прямой- это не тот , где ген.продюссером был россиянин, и который четко следует установке кгбшников - 60/40 . Да сначала вроде милый тв канал в стиле хай-тек, спокойные ведущие, но потом начался мрак- ведущие в стиле проповедников баптистов.

И не пойму , может кто пояснить- почему в синих тонах, под рыгов маскируются. чтоб приняли за своих или это рыги и есть ?
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Канал ПРЯМОЙ - самый тупой канал.
Ведущие способны только читать заготовленные редактором тексты.
Без готового текста - обезьяньи ухмылки, тупой экспромт на суржике и одни и теже "эксперты".
Правильно делает, что уходит.
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Народу такой утраты не пережить! Фуфель кремлевский. И чего он там накромсает в своих МЕмаурах.
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Давно пора.Один з найгірших в колективі був.
Цікаво,як пан редактор разом з Сєрьожою Івановим прокоментують це :
Журналист и ведущий Евгений Киселев уходит с "Прямого" - Цензор.НЕТ 6677

(після,хе-хе,зашквару в Главкомі).Знову будуть байки про цькування журналістів Порошенком розказувати ? https://hromadske.ua/posts/bogdan-podav-pozov-proti-zhurnalistiv-shem-ta-nstu
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У этого узкоглазого бурятского мурла есть время на гражданские иски? Лучше б поработал где-то, падла.
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Да ладно. Чего там придумывать удобоваримую причину отхода из этого порохоботовского царства. Да просто царство на ладан дышит. Кто поумней, тот побыстрее из него выскакивает.
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ЗЕбілам аби хвалили припіздента за за все, що він провалив за перші 100днів...
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хто всрався?
- невістка !
ЗЕ! Журналіст і ведучий Євген Кисельов іде з "Прямого" - Цензор.НЕТ 8055

НАГАДУЮ.
у ПОРОХОБОТІВ 100 ДНІВ ЗЕ ВЖЕ ПРОЙШЛИ! Журналіст і ведучий Євген Кисельов іде з "Прямого" - Цензор.НЕТ 5345
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Интересно, почему на Плюсах перестали считать борщовой набор? Продукты в Украине дорожают, а собачкам команды "Фас!" не дают. И Роттердам уже хорошая схема, и свинарчуки уже в команде Володи, и войну закончить быстро не получается, и моряков по телефонному звонку освободить никак. Зейобики, где же ваша принципиальность?
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Лечи мозг, брехливое никто.
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Несколько раз задавал свинособакам этот вопрос, но модер почему то каждый раз его удалял. Спрашиваю ещё раз -с какого перепугу порохоботы решили, что свинарчуки "в команде Володи"? Пруфы есть?
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* посмотрим почему...я думаю что ему надоел тот понос который льётся изортов порохоботов сутками на этом канале на ЗЕЛЕНСКОГО! это просто антипрезидентский канал ,гавнопольский до того ***** мразь...что на ток шоу обращается на весь мир кто смотрит шоу...к зрителям в зале .большинство женщин там приглашенные на шоу...и обвиняет их в том что это мол они такие сякие проголосовали за Зеленского. тварь вообще охренела мразь тупая... он всегда был какой то тупой..неадекватный и не интересный журналист... ЧТО НЕ ВКЛЮЧУ ПРЯМОЙ, сидят гости студии и обсирают и промывают кости Зеленскому.КИСЕЛЁВ другое дело. смотрел его ещё на НТВ тогда. посмотрим. 6 сентября выходит на УКРАИНЕ канале Савик Шустер! которого экс гарант свободе слова просто выжил его из эфира...такая она горькая правда...(( я не ЗЕЛЕНОБОТ. но уже тошнят антипрезиденская политика на этих каналах..такое впечатление что это вещает скобеева или шоу соловьйова... там про УКРАИНУ ВСЁ. а тут про ЗЕ!((
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Да, Прямой реально напоминает Скабееву)) Тока на Прямом эмоций меньше, икспэрты четко по очереди, без суеты читают заготовленные "мнения", подключаются новые и новые иксперты, и брешуть брешуть брешуть... А ведущий Тарасик Березовець похлеще Скабеевой выпрыгивает перед камерами.
Чисто антиукраинский канал. по Дугину
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согласен с вами! я эту тварь скобеева и соловьёва и других всех там ведущих ток шоу так ненавижу. что просто смотреть немогу без злости.мрази лживые украинофобы . я в ютуб там пишу после их шоу иногда. и советую ботам и тролям зеленского от сюда побывать там ,и там свои рты открывать на рашку *********. на ведущих и украинофобов! покажите придурки на что вы способны за честь УКРАИНЫ! ато тут вонять на своих вы можете. так безопаснее. а там могут наехать очень радикально так что обосрётесь и акаунты позакрываете герои блин...(( ВСІХ З ДНЕМ ПРАПОРА Журналіст і ведучий Євген Кисельов іде з "Прямого" - Цензор.НЕТ 3283 ! піду сьогодні теж пройдуся з прапором....атовець купив і подарував новий прапор мені.сьогодні в місті і хода вишиванок теж!
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Ну вот, теперь на ахметовском канале у Шустера всё будет чики-пики.
У Савика был свой канал, там его никто не гнобил.
И его канал сейчас?
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так...я все розумію.... але всі канали зайняті то сепарами. то антіЗЕ... надіюсь що буде все урівноважено проукраїнське..
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смотрел я буквально пару раз "Прямой"
весьма любопытно
они могут часами обсуждать (штук 15 "икспертов" в студии) какую-то одну-единую фразу Зеленского, Богдана, Разумкова и т.д.
И обсуждают загробными голосами, как бы типа они и не против, но все же это плохо, все, что сказал Зеленский, Богдан, Разумков и т.д. - это все оч плохо.
Гапример, выступает Тука. И мрачным голосом жестко заявляет, что он категорически не приемлет смену руководства в отделе "К" в СБУ. И хоть никто ваще не знает, что такое отдел "К", где и зачем он, и что означает смена руководства в этом отделе и когда она была произведена и зачем, и была ли вообще - но надо сложить мнение, что это оч плохо.
Выступает нардепка. У вышиванке на соловьиний мове рассказывает какая это страшная трагедия - заявление Богдана об увольнении без даты. Это ужас Это дно. Но никто этого почему-то не понимает, а это первая ласточка Великого Апокалипсиса.
И все вот эти пророцтва загробным голосом на фоне какого-нить "опроса", типа поддерживаете ли вы электронное голосование граждан на выборах? Ессно, 70-80% "позвонивших" категорически против такого высказывангие ЗЕ-команды.

Резюме: канал Прямой - это сборище порохоботов, которые разглагольствуют как все очень и очень плохо на фоне огромного экрана, на котором идет "голосование" в котором украинцы всегда в подавляющем большинстве против любых заявлений или инициатив ЗЕ.

Кто не верит - посмотрите, это Димка Киселев в миниатюре
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А видели как недавно на Прямом эксперды из секты "цезрада" с траурным видом обсуждали новость о возвращении моряков? Такие лица у них были печальные капец
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не, не видел, я ж грю - всего пару раз смотрел)), но догадываюсь)) атмосфера в студии как на поминках, на лицах печать скорби и высокой озабоченности и большой экран сзади, на котором 30-40 тысяч дозвонившихся за час времени (можете такое представить??) яростно поддерживают все это, что говорится в студии...
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Вам просто нравится дурогонский одобрямс любых провалов новоизбранного на г+г. Прям как в вашей методичке
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Крысы -
покидают корабль "пети" мародера !
Остается агент фсб ганопольский - который очень не любит свободных Украинских Граждан . Начиная свою разрушительную работу в информ .пространстве Украины еще 4 года назад на канале "ЭРА".
Журналист и ведущий Евгений Киселев уходит с "Прямого" - Цензор.НЕТ 6965
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ви такі кончені ЗЕбіли, жах...
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Кто ж тебя боится , убогий? Ты можешь только забодать. Жах - в количестве идиотов в стране.
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😄😄😄 точно, к тому же он жадный до невозможности.
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Пупс изволил гневаться 22.08.2019 Журналист и ведущий Евгений Киселев уходит с "Прямого" - Цензор.НЕТ 5211 Олена МоноваНе дадут мне спокойно сесть в поезд, так, чтобы от смеха не треснула губа.Пока я трамбую в чемодан очередные штанишки, мой любимый сдобный пупс Андрюша решил помочь Зеленскому выстроить правильные, крепкие отношения с журналистами. Ну и время выбрал подходящее - пока журналистское сословие не отошло в полной мере от предыдущей контузии и решает, заказывать ли футболки с принтом «я не тупа вівця» или уже не заморачиваться и просто ходить в плевках депутата от СН Бужанского на голое тело.Так вот, Богдан подал в суд на трех журналистов программы «Схемы». Иск (внимание!) о защите деловой репутации, чести и большого толстого достоинства. В апреле 2019, в разгар предвыборной кампании на «Схемах» вышла программа, где говорилось о том, что Андрей Богдан неоднократно летал в Россию через Беларусь. Уже будучи членом предвыборного штаба Зеленского.
А теперь пупс изволил гневаться и подал иск на авторов программы. Не летал, говорит пупс, я в Россию в это время. В 2014 - летал. А в 2019 нет. Вывсьоврьоте, гадкие журналисты. Пупс до такой степени разгневался, что даже у себя в фейсбуке использовал расхожий мем «журнашлюхи», правда, потом его потер.И вот тут я смеялась очень. Потому что ситуация грандиозная вырисовывается, даже если журналисты «Схем» высосали вояжи в Россию из ээээ… толстого достоинства Богдана. Тут будет такая свальная е*ля жаб и гадюк, что Порнхаб позеленеет от зависти.И самое главное: журналисты теперь не слезут. Ни с Богдана. Ни с Зеленского. Они будут рыть землю носом, сидеть в засаде в лопухах, отслеживать любое шевеление и любое движение денег. Потому что, как мы помним, все выбрыки пупса потом будет выгребать президент. А пупс, похоже, поймал кураж.И это ХО-РО-ШО!!!Газуууууу! Журналист и ведущий Евгений Киселев уходит с "Прямого" - Цензор.НЕТ 784
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этот текст вообще о чем? Богдан подал в суд на Схемы? Это все обсудили и забыли еще позавчера. В чем информативность твого поста?
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Моє повідомлення більш інформативне ніж твоя купа лайна вище, яку ніхто в Україні не прочитає.
А Монову читають.
І да! Не забувай кожен день писати про Мальдіви. Ми правда їх обговорювали вже 666 разів.

Журналист и ведущий Евгений Киселев уходит с "Прямого" - Цензор.НЕТ 9031
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а в чому інформативність твого повідомлення? повторив позавчорашню новину? це така іноврмативність по-порохоботські?
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Слышь, чучело продажное, а чё ты без флага брешешь ?
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Это порохоботы так работают
Ну, за мелкий прайс никто не будет жопу рвать
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Всі, хто колись лизали дупу пєте офшоренко, тепер тікають від нього немов скаженні таргани.
Зараз якраз той момент , який відрізняє розумних людей від дуже тупих або продажних. Тільки дуже тупі та продажні будут продовжувати строчити пости на захист соєвого мародера.
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звичайно, тому що пабєждьонний готовий платити утриччі більше для спасіння залишків активів
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- Что это за шум сегодня в Офисе президента?
- Кровати переставляют.Журналіст і ведучий Євген Кисельов іде з "Прямого" - Цензор.НЕТ 884
Журналіст і ведучий Євген Кисельов іде з "Прямого" - Цензор.НЕТ 6859

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похоже, киселев это не фамилия, это приговор
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Человек " инкогнито" командующий ЗСУ на Мальдивах в засаде во время боевых действий
в Украине ..
Журналіст і ведучий Євген Кисельов іде з "Прямого" - Цензор.НЕТ 9334
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)(уйло голосами зебилов убрал неугодного украинца Порошенко
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Брехня. Ты - брехливый провокатор и мерзавец.
Параша сам себя убрал своими действиями, в том числе и брехливой писаниной дегенератов вроде тебя.
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Дурачек, казлостан вмешивается в вибори в США,а волну разогнать против Порошенко было проще пареной репы
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Повторяю. ты - лживый мерзавец.
А вот доказы .
Это раз.

Параша посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc
"Добровольцы".
https://youtu.be/ax6BAZTSXfU Суд над комбатом батальйону Айдар : https://youtu.be/2eHgjDUuGH8
Это два, почитай, шестёрка, и народ почитает.
СПИСОК ПОРОШЕНКО НА 26.03.19
https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-26-03-19.html
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Порох занимался дипломатией и обороной страны, так что корышочек не кизди
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С этим всё понятно.
Мразь, сколько тебе за высер платят, по 5 грн. ?
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Патриот у которого оговорки по Фрейду, типа "цинічні бандери" , "автофекалия" ...
Которій набрал дебилов за деньги и подельников чтоб брехали какой он хороший, типа "не верьте моим делам, а верьте тому, что пишут про меня те, кому я плачу.
Зелёный, скорей сажай шокоПарашу, достали шестёрки продажные.
Журналіст і ведучий Євген Кисельов іде з "Прямого" - Цензор.НЕТ 1031
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Кацап, че ты так на говно исходишь? Скоро в лужу превратишься.
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посадки Президентів -це у світі вже ПРИЙНЯТНА РІЧ...

ЗВИЧАЙНО, Є І "ВАРІАНТ кАДДАФІ" Журналіст і ведучий Євген Кисельов іде з "Прямого" - Цензор.НЕТ 2473
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ага, Я тобі обіцяю. Обі-обіцяю. Обіцяю Обі-обіцяю. Я тобі обіцяю. Обі-обіцяю.... Журналіст і ведучий Євген Кисельов іде з "Прямого" - Цензор.НЕТ 7282
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О пля...! Как же теперь писелёв-TV без писелёва???
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какая потеря Журналіст і ведучий Євген Кисельов іде з "Прямого" - Цензор.НЕТ 6021****, довел до слез! тепрь порохоботы будут сопли жевать без киселя
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алё, зелебобики, а на каком канале можно посмотреть передачу где обсуждают косяки самого зе и его команды?
и где обсуждение его офшоров?
ток без бла-бла-бла, просто ссылочки будет достаточно
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стоп.
на геббельс.тв кроме фраз: "Зе хуже Пороха" ничего нет.
мне вот интересны разборки залетов про передачу бизнеса своим женам, про получение денег из офшоров, про назначение своих кумовьев на большие должности и тд и тп.
так ссылки будут?
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Фсе. У зедебилов когнитивный диссонанс " какие косяки у Зе!?". Щас дерьмо из зедебилов хлынет с новой силой и непрерывным потоком. Меня вот интересует, Пети давно нет в президентах - а он у зедебилов вызывает физиологическое раздражение. Подозреваю, что это результат разочарования работой вазелина (ее отсутствии), в котором (разочаровании) зедебилы не могут себе признаться (тупость невозможна без упрямства). Вот и происходит сублимация недовольства Шанпанзе на праведный гнев по поводу предыдущего президента.
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Уход Киселева, которому некуда уходить, с телеканала «Прямой» как бы намекает.
Таки посадят.
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оні вам нічєво нє должни, пожалуйтє на виход

Журналіст і ведучий Євген Кисельов іде з "Прямого" - Цензор.НЕТ 2515
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