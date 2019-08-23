 Журналіст і ведучий Євген Кисельов іде з "Прямого". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ і посиланням на "Прямий", про це він заявив в ефірі програми "Підсумки".
"Все колись закінчується, і ось закінчується моя робота на Прямому каналі як ведучого "Підсумків". Сьогодні це останній випуск. Я йду, щоб зайнятися іншими проектами, зокрема почати писати велику книгу, роботу над якою я давно вже задумав, але ця робота, скажімо так, важко поєднується зі щоденною роботою на інформаційному каналі", - сказав він.
За більш ніж два роки Євген провів сотні прямих ефірів своєї програми "Підсумки", яка спочатку виходила тільки по буднях, а згодом стала виходити і в неділю у форматі великого ток-шоу.
Також він створив проект "Кисельов. Авторське": розмови тет-а-тет з відомими особистостями не тільки України, а й світу.
И не пойму , может кто пояснить- почему в синих тонах, под рыгов маскируются. чтоб приняли за своих или это рыги и есть ?
Ведущие способны только читать заготовленные редактором тексты.
Без готового текста - обезьяньи ухмылки, тупой экспромт на суржике и одни и теже "эксперты".
Правильно делает, что уходит.
Цікаво,як пан редактор разом з Сєрьожою Івановим прокоментують це :
(після,хе-хе,зашквару в Главкомі).Знову будуть байки про цькування журналістів Порошенком розказувати ? https://hromadske.ua/posts/bogdan-podav-pozov-proti-zhurnalistiv-shem-ta-nstu
- невістка !
ЗЕ!
НАГАДУЮ.
у ПОРОХОБОТІВ 100 ДНІВ ЗЕ ВЖЕ ПРОЙШЛИ!
Чисто антиукраинский канал. по Дугину
У Савика был свой канал, там его никто не гнобил.
И его канал сейчас?
весьма любопытно
они могут часами обсуждать (штук 15 "икспертов" в студии) какую-то одну-единую фразу Зеленского, Богдана, Разумкова и т.д.
И обсуждают загробными голосами, как бы типа они и не против, но все же это плохо, все, что сказал Зеленский, Богдан, Разумков и т.д. - это все оч плохо.
Гапример, выступает Тука. И мрачным голосом жестко заявляет, что он категорически не приемлет смену руководства в отделе "К" в СБУ. И хоть никто ваще не знает, что такое отдел "К", где и зачем он, и что означает смена руководства в этом отделе и когда она была произведена и зачем, и была ли вообще - но надо сложить мнение, что это оч плохо.
Выступает нардепка. У вышиванке на соловьиний мове рассказывает какая это страшная трагедия - заявление Богдана об увольнении без даты. Это ужас Это дно. Но никто этого почему-то не понимает, а это первая ласточка Великого Апокалипсиса.
И все вот эти пророцтва загробным голосом на фоне какого-нить "опроса", типа поддерживаете ли вы электронное голосование граждан на выборах? Ессно, 70-80% "позвонивших" категорически против такого высказывангие ЗЕ-команды.
Резюме: канал Прямой - это сборище порохоботов, которые разглагольствуют как все очень и очень плохо на фоне огромного экрана, на котором идет "голосование" в котором украинцы всегда в подавляющем большинстве против любых заявлений или инициатив ЗЕ.
Кто не верит - посмотрите, это Димка Киселев в миниатюре
покидают корабль "пети" мародера !
Остается агент фсб ганопольский - который очень не любит свободных Украинских Граждан . Начиная свою разрушительную работу в информ .пространстве Украины еще 4 года назад на канале "ЭРА".
А теперь пупс изволил гневаться и подал иск на авторов программы. Не летал, говорит пупс, я в Россию в это время. В 2014 - летал. А в 2019 нет. Вывсьоврьоте, гадкие журналисты. Пупс до такой степени разгневался, что даже у себя в фейсбуке использовал расхожий мем «журнашлюхи», правда, потом его потер.И вот тут я смеялась очень. Потому что ситуация грандиозная вырисовывается, даже если журналисты «Схем» высосали вояжи в Россию из ээээ… толстого достоинства Богдана. Тут будет такая свальная е*ля жаб и гадюк, что Порнхаб позеленеет от зависти.И самое главное: журналисты теперь не слезут. Ни с Богдана. Ни с Зеленского. Они будут рыть землю носом, сидеть в засаде в лопухах, отслеживать любое шевеление и любое движение денег. Потому что, как мы помним, все выбрыки пупса потом будет выгребать президент. А пупс, похоже, поймал кураж.И это ХО-РО-ШО!!!Газуууууу!
А Монову читають.
І да! Не забувай кожен день писати про Мальдіви. Ми правда їх обговорювали вже 666 разів.
Ну, за мелкий прайс никто не будет жопу рвать
Зараз якраз той момент , який відрізняє розумних людей від дуже тупих або продажних. Тільки дуже тупі та продажні будут продовжувати строчити пости на захист соєвого мародера.
- Кровати переставляют.
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Что еще можно сказать о Прямом, если генпродюссер россиянин и прошел через все антиукраинские тв каналы.
в Украине ..
Параша сам себя убрал своими действиями, в том числе и брехливой писаниной дегенератов вроде тебя.
А вот доказы .
Это раз.
Параша посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc
"Добровольцы".
https://youtu.be/ax6BAZTSXfU Суд над комбатом батальйону Айдар : https://youtu.be/2eHgjDUuGH8
Это два, почитай, шестёрка, и народ почитает.
СПИСОК ПОРОШЕНКО НА 26.03.19
https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-26-03-19.html
Мразь, сколько тебе за высер платят, по 5 грн. ?
Которій набрал дебилов за деньги и подельников чтоб брехали какой он хороший, типа "не верьте моим делам, а верьте тому, что пишут про меня те, кому я плачу.
Зелёный, скорей сажай шокоПарашу, достали шестёрки продажные.
ЗВИЧАЙНО, Є І "ВАРІАНТ кАДДАФІ"
и где обсуждение его офшоров?
ток без бла-бла-бла, просто ссылочки будет достаточно
на геббельс.тв кроме фраз: "Зе хуже Пороха" ничего нет.
мне вот интересны разборки залетов про передачу бизнеса своим женам, про получение денег из офшоров, про назначение своих кумовьев на большие должности и тд и тп.
так ссылки будут?
Таки посадят.