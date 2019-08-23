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Все про:Зоря (18) Ліга Європи (58) Луганськ (282) футбол (741)

 Луганська "Зоря" в першому матчі кваліфікації Ліги Європи поступилася на виїзді іспанському клубу "Еспаньйол"

У кваліфікаційному матчі Ліги Європи команда з Луганська "Зоря" в першому матчі на виїзді поступилася іспанському "Еспаньйолу" з рахунком 3-1.

Еспаньйол: 13. Лопес Ді., 6. Мармоль, 12. Віла Д. (до 46'), 24. Калера Ф., 8. Ітурраспе (до 20'), 10. Дардер, 16. Лопеc Х., 23. Гранеро, 24. Ву Л., 9. Феррейра Ф., 11. Пуадо (до 71')

Заміни: 21. Рока (з 20 '), 4. Санчес В. (з 46'), 22. Варгас М. (з 71')

Запасні: 1. Прієто А., 20. Бернардо, 14. Мелендо, 31. Кампузано

Попередження: Феррейра Ф. 21'

Зоря: 30. Шевченко Н., 17. Ледньов, 18. Тимчик, 20. Абу Ханна (до 81'), 7. Кочергін В., 14. Михайличенко Б., 21. Іванисеня (до 91'), 28. Громов , 98. Чеберко, 19. Луньов (до 63'), 22. Кабан

Заміни: 80. Юрченко Вл. (з 63'), 25. Білий (з 81'), 99. Арвеладзе Л. (з 91')

Запасні: 1. Махарадзе, 6. Каменюка, 10. Хомченовський, 11. Будковський

Голи: Феррейра Ф. 57', Лопеc Х. 79' Варгас М. 81'- Кочергін В. 38'

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144325
 
 
 Топ коментарі
 
второй тайм провалили чётко.
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Эспаньёл уделал Колорадос.
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будто были другие варианты. хотя, вначале даже интригу создали, первыми гол забили
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Ещё смотришь этот бродячий цирк? Ну, ну....
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На безрыбье и Заря Днепром может стать.В Заре много игроков Днепра(покойного)
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Это игры олигархов. Нам какое до этого дело?
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шо? эспаньол? херня !. вот дома как дадим им ... главное шоб китайский "бренд" Ву Лей играл.. Луганская "Заря" в первом матче квалификации Лиги Европы уступила на выезде испанскому клубу "Эспаньол" - Цензор.НЕТ 7741
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Господи, упокой грешную душу этой луганской "...зды"
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будто были другие варианты. хотя, вначале даже интригу создали, первыми гол забили
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фарт закінчився, нікого з суперників з поля не погнали - от і програли.
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все произошло случайно, как и планировалось
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Не вистачило сил на 2 тайми. В 1-ому за гру жирний плюс.
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