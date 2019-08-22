 США продовжить протистояти російській агресії в Європі, - Помпео

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час спільної прес-конференції з главою МЗС Канади Фріланд заявив державний секретар США Майк Помпео.
"Хоча ми вже довгий час пліч-о-пліч стоїмо на спільних засадах, ми все одно можемо робити більше і, знаю, будемо робити. У Східній Європі ми маємо і надалі разом із нашим союзниками по НАТО протистояти російській агресії", - сказав Помпео.
Водночас він закликав Канаду збільшити витрати на оборону.
"Ми також обговорили важливість виконання Канадою своїх зобов'язань за видатками 2% ВВП на оборону. Це може стати переконливим прикладом для всіх наших європейських партнерів і нашої колективної оборони", - зазначив держсекретар.
Господа демократы минувшего века
Нам бы очень хотелось вас всех воскресить
Чтобы вы поглядели на наши успехи
Ну а мы вас сумели отблагодарить
Мы бы каждый кто чем выражал благодарность
Молотилкой - колхозник, рабочий - ключом
Враг народа - киркою, протезом - афганец
Ну а я б кой-кому засветил кирпичом
с одной сторы рыжий с его любовью к ***** с другой
противостоять российской агрессии в Европе...
а про себя наверное думает - как вы все задрали, ужик я вам шо ли между вами ползать?
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