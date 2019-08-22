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 США продовжить протистояти російській агресії в Європі, - Помпео

Канада і США мають і надалі спільно протистояти російській агресії в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час спільної прес-конференції з главою МЗС Канади Фріланд заявив державний секретар США Майк Помпео.

"Хоча ми вже довгий час пліч-о-пліч стоїмо на спільних засадах, ми все одно можемо робити більше і, знаю, будемо робити. У Східній Європі ми маємо і надалі разом із нашим союзниками по НАТО протистояти російській агресії", - сказав Помпео.

Водночас він закликав Канаду збільшити витрати на оборону.

"Ми також обговорили важливість виконання Канадою своїх зобов'язань за видатками 2% ВВП на оборону. Це може стати переконливим прикладом для всіх наших європейських партнерів і нашої колективної оборони", - зазначив держсекретар.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144324
 
 
 Топ коментарі
 
США должны противостоять Рашке в Харьковской области ракетными базами.. а все другое, то балычки ..
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Игорь Тальков - Господа демократы

Господа демократы минувшего века
Нам бы очень хотелось вас всех воскресить
Чтобы вы поглядели на наши успехи
Ну а мы вас сумели отблагодарить
Мы бы каждый кто чем выражал благодарность
Молотилкой - колхозник, рабочий - ключом
Враг народа - киркою, протезом - афганец
Ну а я б кой-кому засветил кирпичом
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и фсе боятся новых мордовских вундервафель. США продовжить протистояти російській агресії в Європі, - Помпео - Цензор.НЕТ 6828
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Мир в шаге от новой гонки вооружений из-за США, заявил постпреда РФ при ООН США продолжит противостоять российской агрессии в Европе, - Помпео - Цензор.НЕТ 3260
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и фсе боятся новых мордовских вундервафель. США продовжить протистояти російській агресії в Європі, - Помпео - Цензор.НЕТ 6828
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прошлую совок (значительно сильнее нынешней *********) успешно просрал..отсюда и акуй..
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Так це ж кльово! Це прискорить вимирання кацапів від голодухи і головну мету - розпад рашки як колись совка.
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Игорь Тальков - Господа демократы

Господа демократы минувшего века
Нам бы очень хотелось вас всех воскресить
Чтобы вы поглядели на наши успехи
Ну а мы вас сумели отблагодарить
Мы бы каждый кто чем выражал благодарность
Молотилкой - колхозник, рабочий - ключом
Враг народа - киркою, протезом - афганец
Ну а я б кой-кому засветил кирпичом
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США должны противостоять Рашке в Харьковской области ракетными базами.. а все другое, то балычки ..
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Спочатку усіх кацапських курв з відти виженіть. А потім і домовитись можливо🤔
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За Европу я теперь спокоен. За Украину только немного переживаю.
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Тобто за Україну ви лише трохи хвилюєтеся. Давайте правду, що вам хочеться проросійської України🐸
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Тобто натякаєте що ви за Україну хвилюєтесь трохи більше ніж я? Давайте правду: вам хочеться пророшенівської України💩
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Та є, звичайно, розчарування. Кондитер розказував як він створив антипутінську коліцію, а виявилося, що йому, просто, дали можливість завершити свою клоунаду.
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не хотел бы быть на месте Помпео,
с одной сторы рыжий с его любовью к ***** с другой
противостоять российской агрессии в Европе...
а про себя наверное думает - как вы все задрали, ужик я вам шо ли между вами ползать?
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США - це вони, значить не продовжить, а продовжать. Якщо куплять Гренландію.
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Переживаєте,що й Франції на оріхи дістанеться від Трампа як Данії за Гренляндію?Як смішно Мікрон рачкував,коли дійшло,що Трамп потролив Меркель 8-ою з трубою СП-2,хоч це й не вперше-08.06.2018 Канаду теж за недоплату в НАТО.
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Злой Одессит
@zloy_odessitСергей Шойгу распорядился перебросить дополнительные силы и средства (1743 ед техники) на Восток из-за нарастающей угрозы... внимание - США!

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США продовжить протистояти російській агресії в Європі, - Помпео - Цензор.НЕТ 7179
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