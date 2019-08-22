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 Щороку від туберкульозу в Україні помирає 4 тис. осіб, - Розенко

В Україні від туберкульозу щороку помирає 4 тисячі громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал", про це на засіданні з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції повідомив віце-прем'єр Павло Розенко.

"Гострою для України залишається проблема туберкульозу, від якого щороку вмирає 4 тис. осіб. За даними ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я. - Ред.), близько 25% випадків туберкульозу в Україні недовиявлені, тобто кожен п'ятий випадок", - сказано в повідомленні.

За розрахунками в 2018 році на туберкульоз захворіли близько 36 тисяч осіб. Офіційно в 2018 році було зареєстровано 26,5 тисячі нових випадків і рецидивів туберкульозу, з них 23% у ВІЛ-позитивних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодня від туберкульозу в Україні помирає 10 людей, - МОЗ

"Але незважаючи на всі проблеми, які виникають на шляху зменшення тягаря туберкульозу, нам вдалося досягти певних успіхів. Перш за все за останні 10 років на 40% знизилася захворюваність на туберкульоз. Смертність від туберкульозу знизилася втричі", - заявив віцепрем'єр.

Нагадаємо, раніше Центр громадського здоров'я МОЗ України розробив спеціальний онлайн тест для перевірки на туберкульоз. Скринінгова анкета складається з 13 питань, на які можна відповісти лише за 5 хвилин. За результатами анкетування можна дізнатися, чи є ризик того, що людина хвора на туберкульоз та чи рекомендовано додаткове обстеження.

Читайте також: Близько 23% випадків захворювання на туберкульоз в Україні не виявляються, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144322
 
 
 Топ коментарі
 
Туберкульоз це хвороба бідноти,і йим цей хряк пишається?
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но прививаца надо от кори
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Туберкульоз це хвороба бідноти,і йим цей хряк пишається?
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Не совсем так, это болезнь сильно распространяется в закрытых, плохо проветриваемых, влажных помещениях, например тюрьмы. То есть даже понизив влажность в тюрьмах сразу уровень заболеваемости и распространения снизится.
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это всего лишь один из многочисленных факторов, неужели вы думаете что понизив влажность воздуха в тюрьмах снизится заболеваемость туберкулезом в Украине)?
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У меня знакомый умер от туберкулеза, который получил в тюрьме, куда попал за банальную драку по дурости и молодости, в литературе пишут что во влажных помещениях бактерия живет несколько часов, пока погибает, так что думаю что снизится, если что-то делать, зная очаги, потому что потом люди выходят из тюрем и живут среди нас.
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да, бывает( Но я насмотрелся на людей тубиком вне зоны - бедность, алкоголь,уровень профилактики и лечения, потеря смысла жизни. В итоге люди умирают от тоски.
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Когда начнут дохнуть свыни от ожирения морды? Ряха у этого худышки всё шире и шире.Глаз почти не видно.
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А боремся с корью)
С гепатитом еще хуже
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Это тоже результат 5летних патужных рехформ
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В Гемании с 1998 года не делается прививка БЦЖ.
На немецком рынке медицинских услуг нет больше и самой вакцины от туберкулеза: ее просто больше не производят.
"Врачам не разрешено делать такую прививку, даже если бы они хотели", - говорит педиатр Бригитта Хагер
Кроме того, сама вакцина не считается очень действенной, и у нее много побочных эффектов. Поэтому мы решили отказаться от нее", - объясняет боннский педиатр.
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Исследование эффективности БЦЖ в США, продолжавшееся 14 лет.
Эффективность вакцины составила 14%, а среди негров эффективность была отрицательной.
Вследствие этого исследования было решено, что эффективность БЦЖ слишком низкая, краткосрочная и менее всего эффективна среди тех, у кого риск туберкулеза самый высокий.
Поэтому БЦЖ никогда не была введена в календарь прививок США.
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