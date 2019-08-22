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 Політика України, За кордоном
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Все про:G-7 (169) G8 (27) Канада (694) Фріланд Христя (102)

 Росія може повернутися в G8 звільнивши Крим і припинивши війну на Донбасі, - Фріланд

Тільки звільнивши Крим і припинивши війну на Донбасі Росія зможе повернутися до "Великої вісімки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд

"Думаю, всі ми будемо раді вітати Росію, яка виявить бажання знову стати порядним членом нашої групи держав-однодумців, відданих верховенству права і демократії. Зробити це Росія може звільнивши Крим і припинивши війну на Донбасі. Все дуже просто", - сказала вона.

Міністр зазначила, що вона особисто і Канада загалом "мають дуже чітку позицію з цього приводу".

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"Ми не можемо примиритися з порушенням Росією міжнародного права шляхом вторгнення й анексії Криму та підтримки війни в Донбасі. Саме тому Росія була виключена з G8", - сказала вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7

Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144321
 
   
 Топ коментарі
 
А лучше пусть сидит в своих ипинях и дальше мир без этих выродков чище а вообще самый лучший вариант это развалить это дермище под названием расея на куски
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Текст этого "всепрощения" как то по-дебильному написан. Давай по новой, всё херня. Где тема оккупированной Абхазии и Осетии? Или склероз это и есть европейская ценность чего-то там?
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А лучше пусть сидит в своих ипинях и дальше мир без этих выродков чище а вообще самый лучший вариант это развалить это дермище под названием расея на куски
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для этого кацапстан должен быть повержен..только не вижу очереди желающих это сделать..
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Эх, Украина и не желала бы, да ее вынуждают...
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Не был бы в США президентом рыжий павлин, давно бы сколеновстану сыграли "четыре доски"...
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Ну не факт. Клинтон снова в перезагрузку перезагрузки понесло бы.
А вот если бы вместо черного Барака в Белый дом избралi Мак Кейна....
эх, мечты, мечты ...
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Хто? Ничтожество вроде перезагрузчика и голубя мира обамы?
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Московия ждет когда, как в ПАСЕ, в G8 ее будут упрашивать вернуться. Трамп, Мкарон и Меркель уже заявы делают.
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пані Христина! на ніч не розказуйте казки про )(уйла
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кто такой путине? это карликовый вепсянский ********?
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А куда делась привселюдная казнь всех кремлядских военных преступников как одно из условий возвращения?
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Трампуше показывают, как он должен понимать свои заявления. А то у него твиттер опережает сознание.
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Вряд ли ультиматум поможет освободить часть Украины от окупации, та дай бог, надо верить.
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РФ має припинити своє існування. Угрофіни мають отримати свою власну національну державу у межах своїх етнічних територій. Не виключено, що їх буде декілька. Санкції Заходу цьому посприяють.
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_Людоед станет вегетарианцем и примерным христианином? Нет, это антинаучная фантастика. Скорей людоед придёт за вами и вашими детьми. Если вы не остановите его раньше! Но... не похожи вы на людей, которые на это способны. Совсем непохожи! Тут нужны люди с железной волей, а вы - размазня!
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Текст этого "всепрощения" как то по-дебильному написан. Давай по новой, всё херня. Где тема оккупированной Абхазии и Осетии? Или склероз это и есть европейская ценность чего-то там?
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Ага, рашка сейчас только разбежится, и ради этого виртуального клуба богатых и знаменитых(в котором даже нет Китая) все вернет взад. Госпаде, как дети, ей-богу.
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Вот робот Федя вернётся из космоса , и станет новым президентом Пугабии .
И только тогда Пугабия возглавит межгалактический сенат .
Ибо времени на раскачку уже нет ...
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Какой там G8 для Х*ЛОстана? Валенки рашисты пусть оденут и жрут водку из самовара. Проклинаем путена и раиссю как можем: ВИДЕО
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да нахер она там нужна..пущай сибирь тушит и не рыпается..
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