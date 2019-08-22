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Все про:вбивство (1882) Сергієнко Василь (40)

 Суд відпустив під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка

Суд пом'якшив запобіжний захід підозрюваному в убивстві черкаського журналіста Василя Сергієнка з утримання під вартою на домашній цілодобовий арешт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє "Адвокатська дорадча група".

У повідомленні зазначається: "Обвинуваченому в організації викрадення і вбивства Василя Сергієнка Мельнику пом'якшили запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт - таке рішення ухвалила колегія суддів Городищенського районного суду Черкаської області в складі: Синиця Л. П., Черненко В.А. , Подорога Л.В".

Читайте також: Розгляд апеляції на арешт обвинуваченого у вбивстві Сергієнка Мельника перенесли на вересень у зв'язку з неявкою адвокатів

Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.

16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка.

За інформацією Цензор.НЕТ, затриманим є колишній начальник охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. 30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Відпустити Мельника мали відразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування в зал повернувся слідчий і оголосив нову підозру Мельнику - створення злочинної організації.

1 червня Придніпровський районний суд Черкас визнав законним повторне затримання, після чого він був узятий під варту без права внесення застави.

1 лютого 2018 року націоналістичні партії та організації спільно з громадськими діячами та активістами пікетували Генпрокуратуру з вимогою завершити розслідування вбивства Сергієнка та невідкладно внести подання на позбавлення недоторканності Бобова, якого журналісти-розслідувачі підозрюють у замовленні вбивства.

У березні з'явилася інформація про те, що в США затриманий ще один підозрюваний, ймовірний керівник групи викрадачів - Андрій Іносов.

На сьогодні за підозрою у викраденні та вбивстві Сергієнка заарештовано Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Романа Недибалюка та Вадима Мельника.

26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144319
 
 
 Топ коментарі
 
ДА.Он отчитался за реформу.Все понимали,что с"издел,но тем не менее.
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Шуткуєте? Подивіться на зовнішню політику. "Вот она была и нету". І 100 днів не знадобилось.
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вы думаете за 100 дней Зе можно разрушить то что создал Порошенко за 5 лет, да?
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І тут Порошенко винуватий?
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ДА.Он отчитался за реформу.Все понимали,что с"издел,но тем не менее.
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йди в дупу. про завершення реформи суддівської гілки влади він жодного слова не казав...іди позвизди про це десь в своєму парашстані, на кисільТВ, бо ти точно звідтіля, лайно з зайвою хромосомою...
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кацапорилий ти Іванов-Пєтров-Сідоров! Зайвохромосомне, в заголовку ж написано решеній, а не завершення...от же ібанітове...саме пише і не читає, що воно постить...йди нах, тупориле.Бояри хльобони- ваше національне пойло!
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Припини цю облуду аля "я не я і хата не моя!"! Недарма петя програв зеленому чоловічку !

В
травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування
судової системи визначалося як одне з ключових завдань

Судова реформа в Україні - сукупність
законодавчих, інституційних та кадрових змін, спрямованих на покращення Судової
системи України.

Судова реформа вимагала внесення змін до Конституції України, а також до низки
законів, пов'язаних із системою судочинства. Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створена
указом президента в квітні 2015 року. У складі комісії працювали понад 60 осіб:
юристи, науковці, народні депутати, громадські діячі . Конституційні зміни
розроблялися у співробітництві з Венеціанською комісією
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де облуда? в приведеній цитаті немає жодного слова саме про завершення реформи судівської!!! Сам перечитай...Написано тобою ж:"судової системи визначалося як одне з ключових завдань"!!! чи ви не читаєте самі, що пишете??? А про зміни до Конституції взагалі мова не йшла...
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Шо ти спориш з зедебілом. То ж радіоточка, - що йому портнов з ранку написав то воно й талдичить)
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І добре що він її не звершив адже тоді країні був би гаплик.

Сама
судова реформа не була самоціллю. Це був інструмент для політичних торгів з
усіма - з суддями, прокурорами, політичними опонентами. 2 останні роки судді
знаходилися у підвішеному стані, вони проходили "переатестацію"- саме
так були прописані поправки до КУ. Саме цього і добивався петя щоб зломати судову
систему під себе. Частково це йому вдалося зробити.

Може ще й не було змін до КУ ? Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створенауказом президента в квітні 2015 року. Конституційні зміни
розроблялися у співробітництві з Венеціанською комісією

«Конституційна реформа» почалася з фальшстарту, а саме з внесення в червні 2016 року змін до Конституції України в частині правосуддя (а точніше прийняття Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)»), які, за визначенням багатьох експертів, направлені перш за все на значне розширення повноважень нинішнього глави держави, а тому дійсно несуть у собі ризики майбутньої узурпації останнім влади.


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вы думаете за 100 дней Зе можно разрушить то что создал Порошенко за 5 лет, да?
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Як швидко ти примчався з Гамерики в Україну! Мабуть на ракеті в 100 МАХІВ.
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Я из Днепра.Это не ник-это имя фамилия.Вы боты тут срёте,а как только вам оппонирует реальный украинский человек-резко пропадаете.Это уже давно проверено
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обвал гривні, знищення 100 українських банків, зберіг домінування капіталу і банків друзів ***** в Україні, роттердам +, дюссельдорф, мінський договорняк, не запровадив воєнного стану і це унеможливлює прийняття Римського статуту бо українські військові одразу стануть злочинцями адже було якесь незрозуміле АТО
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обвал гривні пряма заслуга Беніаміна. А на "зароблені" таким чином кошти він зняв кіно про голоборотька і найняв тупеньких ботиків)
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За обвал гривні відповідає особисто петя з лєркою золотою ручкою- найкращим банкіром за версією мародера. Коли в країні був колапс то його і лєркин банки збільшували свої активи

https://antikor.com.ua/articles/93432-banki_poroshenko_gontarevoj_i_jaremy_protsvetajut_dahe_v_krizis
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Думаю, що продажні суди давно під цією владою. Ці судді є флюгерами і вони показують на Портнова.
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Шуткуєте? Подивіться на зовнішню політику. "Вот она была и нету". І 100 днів не знадобилось.
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Чайка Київ - это следствие....

Но что бы посыпалось все - что то быстро, что то медленнее нужно было так хреново строить все 5 лет.....
Что бы все закончилось дезорганизацией населения и избранием презиком вот это зеленое ничтожество московского реванша....
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Вибори продемонстрували, що з нашим народом більше неможливо побудувати.
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какой бы глупый и сложный народ не был бы..., умный политический деятель смог бы найти решения....
В конце концов 51% за Украину нашлось бы выборцев... если бы люди уважали его...
Порошенко оказался глупцом увы..., и превратил большинство украинцев перед выборами в вату, сепаров и малороссов... - из за ненависти к себе, его договорняков с олигархами, его вранья и цинизма...
Теперь маемо, что маемо...
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"Порошенко оказался глупцом увы..., и превратил большинство украинцев перед выборами в вату, сепаров и малороссов..." - ви самі собі заперечили, бо дурень не зміг це зробити, а нормальний народ не дав би це зробити. А ще не завжди є простий вихід, як зараз. Ми маємо вже дебілізм, за який усі дорого заплатять.
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а тепер олігархи вже зникли? Чому саме зараз повернувся один із найбільших економічних злочинців- шеф новообраного??? І суди йому все майно повертають, задовольняють позови його до держави!! І ми із своїх податків будемо йому "відшкодовувати" за те, що він нас обікрав на 13 річних бюджетів!!! Це просто знущання над тими, хто всі ці роки в цей бюджет платив податки!!!
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В політиці не буває нічого сталого. Щоб не сипалось, потрібно весь час працювати, а не понти ганяти. Чавити кацапів, а не зі своїм МІДом воювати
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можна...навіть швидше...руйнувати-не будувати...А руйнує воно (гундяво-сипле криворізьке бидло) все дуже швидко...Одні "рєхворми" по ВСУ- зрада держави!воюючої держави! все інше також крутиться хояч якось саме завдяки папєрєднікам...ця влада анічогісеньки для людей не зробила...Хоча, дляі пенсіонерів іЗРАЇЛЯ зєлєпоц вже пообіцяв обікрасти наших ,ледве виживаючих пенсіонерів і платників податків, щоб платити пенсії тим, хто покинува Україну і живе в Ізраїлі.. "Классна" рехворма від зєлєбє\ні, не вважаєш? За твої податки також! В твоїх батьків і забере...Ти їм скажи, щоб не чекали підвищення пенсій...Зєля вже в Ізраїль пообіцяв відправити...
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Да. Или ты не слыхала как Петя на стадионе гордо хвастался что провел судебную реформу? Суд відпустив під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка - Цензор.НЕТ 2853
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Так не було реформи, бо зараз судді лягли під Портнова.
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значить така реформа-
фейкова, як і сам петя-патріот ряджений
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Зе проведе судову реформу та скільки на це потрібно часу?
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Не знаю. Так, як треба скоріше за все ні.

Україні є ким
замінити корумпованих суддів і прокурорів - Аслунд



В Україні є достатня кількість молодих і чесних юристів,
здатних замінити всіх корумпованих суддів та прокурорів.



Таку думку висловив у
суботу старший науковий дослідник Атлантичної Ради США Андерс Аслунд,
виступаючи на 13 щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у
Києві на панелі "Боротьба з корупцією", повідомляє кореспондент
Укрінформу.



"Ми не бачимо в Україні на даний час будь-якого
покращення системи судочинства. Але в Україні є дуже багато молодих чесних
юристів, які можуть зайняти місця суддів та прокурорів, які себе
скомпроментували корупційними вчинками", - сказав Аслунд.



Він вважає, що в Україні доцільно було б провести таку
"реформу верховенства права", яку було проведено в Східній Німеччині,
Естонії та Грузії, де судова система і прокуратура були повністю заново
упорядковані.



"Це три країни, які змогли досягнути того, що судова
система й прокуратура були наново упорядковані. Подібну реформу варто було б
провести і в Україні", - сказав Аслунд.



За його словами, на сьогодні лише невеличка частина діючих
суддів і прокурорів гідні того, аби залишатися на своїх посадах.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2085225-ukraini-e-kim-zaminiti-korumpovanih-suddiv-i-prokuroriv-aslund.html
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Наявність нібито чесних юристів не означає, що вони і надалі будуть чесними, якщо стануть суддями. Судова система за кілька місяців правління Зе стала клановою і тому це просто виключає можливість реформи. Тому на реформу зараз можна не посилатися.
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Можна щось вважати, але я не вирішую. Те, що судді під Портновим - незаперечний факт, тому йому задай це питання.
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Судова система завжди обсуговуала інтереси правлячих еліт і завдання петі було зломати цю Систему. Але йому не ЦЕ було потрібно !

Ніякої
реформи він і не хотів . Його "реформа"
ідентична судовій реформі януковоча 2013. Йому, як і овочу потрібно було цементувати
злочинну вертикаль своєї влади. Він вгамовував свої політичні інтерес,
він знав що старі коруповані судді - заручники президента. Це був інструмент для політичних торгів з усіма - з суддями,
прокурорами, політичними опонентами. 2 останні роки судді знаходилися у
підвішеному стані, вони проходили "переатестацію"- саме так були
прописані поправки до КУ. Саме цього і добивався петя щоб зломати судову
систему під себе. Частково це йому вдалося зробити. До того ж йому тре
було показати європейцям "демократичність " процесу
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Теж саме можете написати про нову владу, бо її обслуговує стара система при частково нових суддях🐸
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Так. І це лише доводить фейковість реформи порошенка
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Це доводить, що при олігархічній Зе владі реформи неможливі.
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Скоріше за все так. Я не люблю вигадувати і припускати. Побачимо через рік-два. Але це не відміняє ФЕЙКОВОСТІ РЕФОРМИ ПОРОШЕНКА.
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А ще раніше динозаври були смачнішими. Забувай про Порошенка і дивися як нова влада обдурює людей.
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І все завдячуючи вашому парашенку- якби не його ненажерливість, про яку вже ходять легенди, то зеленого чоловічка не було б зараз при владі ! це ж було протестне голосування- порох-мародер всім наборид !
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Єдине з чим погоджуюся, що було протестне голосування при наявності вибору. Тепер це протестне голосування призвело і призводить до набагато гіршого результату. Треба було мати голову перед такими протестами.
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В цьому винен лише сам петя. Це ж треба було так знущатися над людьми щоб обрали собі президента-комедіанта !!!
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А перед пєтєю був овощ... Тоб о найближчі 100 років нічого не зробиш, бо хтось буде винний? Повторюйте хоч 1000 разів, але усі зробили Україні значно гірше.
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Твій петя- вилюдок, яких ще світ не бачив ! він - гібрид від схрещування ющенка і януковоча: так само як і ющ він просрав революцію і грабував Україну як це робив зек, навіть страшніше. Він конвертував кров Майдану і війну в особисте збагачення !

Збагатившись
на крові, воно кровопивця перетворило країну на гетто, зробило українців
найбіднішою країною Європи ! Ось його доробок !

В країні лютує
ДЕПОПУЛЯЦІЯ, мільйони біженців до Європи, народ не в стані сплачувати за
комірне, більше 60 % за межою бідності бо Мародер зробив газ + 600 %, ел ен +
400 %, а ця мерзота збагатилася у 8 разів ! ЖОДНА ВЛАДА ТАК НЕ ЗНУЩАЛАСЯ НАД
УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ ТАК ЯК ПАРАШЕНКО !
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мені цікаво, чи посадять вони Бєню! В США є всі задокументовані докази проти нього про відмиівання 470 мільярдів долларів на території США!!!
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Судова система не СТАЛА клановую, а ЗАЛИШИЛАСЯ клановою. Бо судова реформа петі була ФЕЙКОВОЮ. І вона ще довго нам буде відригуватися лихом !
Чому якщо провести, як Аслунд каже реформу верховенства права" (яку було проведено в Східній Німеччині, Естонії та Грузії), набравши нових суддів, то вона мала б не вдатися ? Це твої припущення, а історія не терпить умовного способу "якби". Тому залиш їх при собі
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Ви теж заперечили собі, бо визнавши клановість судової системи хочете реформи. Відповідь: сьогоднішня влада користується клановою судовою ситемою. Тому реформа неможлива.
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Ніяких протеріч. Ти прикидатися як царьов "ШТО?". От зараз ти, як він, бляха ! Не треба вигадувати ніякого велосипеду ! Єдина можлива реформа це та, яку запропонував Аслунд: ЗАМІНИТИ ВСІХ СУДДІВ ! Але ти починаєш маніпулювати, припускати "а от якби.... то нічого б все одно не вийшло". Звідки тобі це відомо, якщо в Грузіїі, Естонії, Сх Німеччині це вдалося ?
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Не роби з мене та інших дурників. За принципом чесності нова влада не буде міняти суддів, бо це протирічить їхнім фінансовим інтересам. Портнов це наглядно демонструє.
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Алі ти сам із себе робиш скомороха "ШТО?". Ти нудний. Бувай.Суд відпустив під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка - Цензор.НЕТ 755 Я майже згоден, що нова влада судову реформу, яку пропонує Аслунд не зробить. Але це не відміняє фейковості судової реформи порошенка. Ще раз повторюю:

Єдина можлива реформа це та, яку запропонував Аслунд: ЗАМІНИТИ ВСІХ СУДДІВ ! Але ти починаєш маніпулювати, припускати "а от якби.... то нічого б все одно не вийшло". Звідки тобі це відомо, якщо в Грузіїі, Естонії, Сх Німеччині це вдалося ?
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Це ти нудний, бо дивишся назад. Аслунд і Порошенко нічого не вирішують, особливо Аслунд. Я про Аслунда я знаю набагато більше, ніж тобі відомо. Він для нас ніхто. І ще тобі скажу, що все це доводить, що ви обрали набагато гіршого президента, ніж був. В чому для вас різниця, якщо він нічого не зробить? Можете не відповідати, бо для вас були інші чинники вибору, а не реформи.
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Ти - гАвАряща голова парашенка ! Я за зеленського не голосував, за петю звісно теж- зіпсував бюлетеня тож припиняй брехати. Хоча для порохобота -це як дихати.

При чому тут чи вирішує щось Аслунд !!!????(до речі досідник Атлантичної Ради США,провідний міжнародний експерт, професор Джорджтаунського університету і твій петя -мародер мав би слухати його поради тим більше, щовже є МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД !!! Грузіїі, Естонії, Сх НімеччинІ ЦЕ ВДАЛОСЯ !
А петя що зробив ?

ЗБЕРІГ СТАРУ КОРУПОВАНУ СИСТЕМУ !!!


Все - колядуй !
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Якщо почалися від тебе образи, то розмова закінчена. Сам колись зрозумієш, що зе твій вибір.
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Шо зробе Зе,ми побачимо,а що зробив Петро,ми бачимо зараз.
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Оцінку дій дають по завершеню каденції.Порося всрався,у Зе ще є час.
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Нема вже часу у нього. Все йде досить швидко.
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Бл#дь, ну какие же гуманные судьи в Украине к убийцам, я ху#ю Клава.
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а не прийшов час зєзадратну браслєтіки з іменами вбивць, злодіїв, українофобів, що відпускають продажні судді, покидьків, що позлазлися в державу "чомусь" одразу після його обрання, начепити?
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де там про завершення судівської реформи, угребан парашинський? новини перепостив і шо? Чому Бєні повертають все арештоване майно??? Арештоване за те, що він роками крав в Україні? 13 річних бюджетів тільки в США вивів. Американські слідчі вже довели і задокументували все! Чому зєзадрант в оффшорах гроші ховає? чому досі елітна нерухомісь Зєлє-Лєни в Криму???Відповідай за це тупоголове і сцикливе лайно, яке ви посадили на трон, недоумки! Досить вже Пороха згадувати, збоченці...Отета любов...ну, ніяк в спокої не залишають...Таки классний през був, ще раз переконуюсь, якщо різні угрьобки без нього і дня прожити не можуть...одно на папєрєдніків валять все...більше 100 днів це гундосить таку юхню, що нудить...а вони все про Пороха..
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овца, ты сама начала с вброса в сторону зеленского.чому бене майно повертають? у судей спрашивай. вопрос, каким боком зеленский должен отменить решение суда, или повлиять на судей? дай ответ, порохоботина, только юридически обоснованный. по поводу офшоров, порохоботу вообще лучше рот не открывать. и по поводу недвижимости в крыму порохоботу тоже лучше помолчать, так как свой бизнес в россии соевый мародер не закрыл. и кстати, почему сынок твоего соевого господина не знает украинский язык? как же так?
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******, конечно. с другой стороны, с какого *** дело несколько лет рассматривается? вроде ж упк поменяли, а люди все равно под следствием по несколько лет в изоляторах сидят.
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Оце так судова реформа від Порося,вбивць відпускають на волю.
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Апеляція буде? Хтось чув таке від нової влади? Її влаштовує якість портновських суддів
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Ось зебєня як вазьмьоцца і знов засадить їх за ґрати.
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Пройде 100 років і ваші правнуки будуть по дебільному все валити на пороха.
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Ви теж гадаєте, що і за 100 років не розгребуть те що Петро за 5 "наваяв"?
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Я вважаю, що треба робити своє і не звалювати все на папєрєдніка, як це ви постійно робите.
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У меня только вопрос, когда начнут убивать судей и прокуроров а убийц выпускать под домашний арест?
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да начинают люди иногда, но стихийно как-то, неорганизованно...
надо чтобы все разом и повсеместно!!
разве мало горя эти ГНИДЫ людям принесли за последние десятки лет!?
неужели всех такие "постановы" устраивают?
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Хорошо же Петя провел судовую рехворму. Как говорил Петя, если уволить всех судей-коррупционеров так у нас некому будет в судах работать. Суд відпустив під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка - Цензор.НЕТ 8202
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ЗЕ проведе. І від того у вас порозриває на куски "п"яту точку".
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А якщо не проведе, то стрибанете як Чечетов?
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Так Чечетов - однопартієць вашої ***********? Чи ні? А ... в минулому. Ну тоді, не рахується.
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Я у вас запитував? Якщо ні, то гуд бай.
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Це я для розвитку вашого кругозору. Спіть собі спокійно.
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Ви самі не маєте кругозору, тому не пропонуте іншим. "Спіть спокійно, дорогий друг" (с)
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Оцінку за помилки ставити потрібно? Вивчіть українську орфографію. Добраніч.
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Добраніч звучить краще, бо я орфографією показав те, що ви насправді написали.
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А вы как хотели, блеать? Луценко уже взял от заказчика бийства нардепука Бобова "правильную" сумму. А потому всепшлинах. Да, Юрко?
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Убийц под домашний арест? Назовите мне хоть одну страну где такое возможно? Не суд а посмешище!!!!!!!!!! Ганьба!!!!
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Наприклад - країна ваших родичів росія.
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Схоже, нам всім треба енергійно зайнятися суддями. Причому, дуже.
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То есть вместо того, чтобы наконец-то посадить ПОДОНКА-бобова, они выпустили главного исполнителя убийства??
Ну теперь точно никто не будет против, если с этими "вершителями закона" поступят также, как несколько лет с 4-мя их харьковскими коллегами!
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Якраз тих, хто проти дуже багато. Почнемо з нової влади, чиї інтереси вони обслуговують.
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не нагнетай, судьи давно уже берега попутали, не первый десяток лет!
а на новую владу посмотрим когда парламент заработает. а то мы их (презиков) задолбаемся менять каждые 3 месяца...
порох первые три первых месяца тоже петухом ходил (АТО за три дня, и подобную струхню нес), и уж только потом себя показал по полной!))
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Поки ти збираєшся дивитися, а ми це вже зробили.
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