 Суд відпустив під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє "Адвокатська дорадча група".
У повідомленні зазначається: "Обвинуваченому в організації викрадення і вбивства Василя Сергієнка Мельнику пом'якшили запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт - таке рішення ухвалила колегія суддів Городищенського районного суду Черкаської області в складі: Синиця Л. П., Черненко В.А. , Подорога Л.В".
Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.
16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка.
За інформацією Цензор.НЕТ, затриманим є колишній начальник охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.
17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. 30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Відпустити Мельника мали відразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування в зал повернувся слідчий і оголосив нову підозру Мельнику - створення злочинної організації.
1 червня Придніпровський районний суд Черкас визнав законним повторне затримання, після чого він був узятий під варту без права внесення застави.
1 лютого 2018 року націоналістичні партії та організації спільно з громадськими діячами та активістами пікетували Генпрокуратуру з вимогою завершити розслідування вбивства Сергієнка та невідкладно внести подання на позбавлення недоторканності Бобова, якого журналісти-розслідувачі підозрюють у замовленні вбивства.
У березні з'явилася інформація про те, що в США затриманий ще один підозрюваний, ймовірний керівник групи викрадачів - Андрій Іносов.
На сьогодні за підозрою у викраденні та вбивстві Сергієнка заарештовано Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Романа Недибалюка та Вадима Мельника.
26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.
В
травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування
судової системи визначалося як одне з ключових завдань
Судова реформа в Україні - сукупність
законодавчих, інституційних та кадрових змін, спрямованих на покращення Судової
системи України.
Судова реформа вимагала внесення змін до Конституції України, а також до низки
законів, пов'язаних із системою судочинства. Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створена
указом президента в квітні 2015 року. У складі комісії працювали понад 60 осіб:
юристи, науковці, народні депутати, громадські діячі . Конституційні зміни
розроблялися у співробітництві з Венеціанською комісією
Сама
судова реформа не була самоціллю. Це був інструмент для політичних торгів з
усіма - з суддями, прокурорами, політичними опонентами. 2 останні роки судді
знаходилися у підвішеному стані, вони проходили "переатестацію"- саме
так були прописані поправки до КУ. Саме цього і добивався петя щоб зломати судову
систему під себе. Частково це йому вдалося зробити.
Може ще й не було змін до КУ ? Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створенауказом президента в квітні 2015 року. Конституційні зміни
розроблялися у співробітництві з Венеціанською комісією
«Конституційна реформа» почалася з фальшстарту, а саме з внесення в червні 2016 року змін до Конституції України в частині правосуддя (а точніше прийняття Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)»), які, за визначенням багатьох експертів, направлені перш за все на значне розширення повноважень нинішнього глави держави, а тому дійсно несуть у собі ризики майбутньої узурпації останнім влади.
https://antikor.com.ua/articles/93432-banki_poroshenko_gontarevoj_i_jaremy_protsvetajut_dahe_v_krizis
Но что бы посыпалось все - что то быстро, что то медленнее нужно было так хреново строить все 5 лет.....
Что бы все закончилось дезорганизацией населения и избранием презиком вот это зеленое ничтожество московского реванша....
В конце концов 51% за Украину нашлось бы выборцев... если бы люди уважали его...
Порошенко оказался глупцом увы..., и превратил большинство украинцев перед выборами в вату, сепаров и малороссов... - из за ненависти к себе, его договорняков с олигархами, его вранья и цинизма...
Теперь маемо, что маемо...
фейкова, як і сам петя-патріот ряджений
Україні є ким
замінити корумпованих суддів і прокурорів - Аслунд
В Україні є достатня кількість молодих і чесних юристів,
здатних замінити всіх корумпованих суддів та прокурорів.
Таку думку висловив у
суботу старший науковий дослідник Атлантичної Ради США Андерс Аслунд,
виступаючи на 13 щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у
Києві на панелі "Боротьба з корупцією", повідомляє кореспондент
Укрінформу.
"Ми не бачимо в Україні на даний час будь-якого
покращення системи судочинства. Але в Україні є дуже багато молодих чесних
юристів, які можуть зайняти місця суддів та прокурорів, які себе
скомпроментували корупційними вчинками", - сказав Аслунд.
Він вважає, що в Україні доцільно було б провести таку
"реформу верховенства права", яку було проведено в Східній Німеччині,
Естонії та Грузії, де судова система і прокуратура були повністю заново
упорядковані.
"Це три країни, які змогли досягнути того, що судова
система й прокуратура були наново упорядковані. Подібну реформу варто було б
провести і в Україні", - сказав Аслунд.
За його словами, на сьогодні лише невеличка частина діючих
суддів і прокурорів гідні того, аби залишатися на своїх посадах.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2085225-ukraini-e-kim-zaminiti-korumpovanih-suddiv-i-prokuroriv-aslund.html
Ніякої
реформи він і не хотів . Його "реформа"
ідентична судовій реформі януковоча 2013. Йому, як і овочу потрібно було цементувати
злочинну вертикаль своєї влади. Він вгамовував свої політичні інтерес,
він знав що старі коруповані судді - заручники президента. Це був інструмент для політичних торгів з усіма - з суддями,
прокурорами, політичними опонентами. 2 останні роки судді знаходилися у
підвішеному стані, вони проходили "переатестацію"- саме так були
прописані поправки до КУ. Саме цього і добивався петя щоб зломати судову
систему під себе. Частково це йому вдалося зробити. До того ж йому тре
було показати європейцям "демократичність " процесу
Збагатившись
на крові, воно кровопивця перетворило країну на гетто, зробило українців
найбіднішою країною Європи ! Ось його доробок !
В країні лютує
ДЕПОПУЛЯЦІЯ, мільйони біженців до Європи, народ не в стані сплачувати за
комірне, більше 60 % за межою бідності бо Мародер зробив газ + 600 %, ел ен +
400 %, а ця мерзота збагатилася у 8 разів ! ЖОДНА ВЛАДА ТАК НЕ ЗНУЩАЛАСЯ НАД
УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ ТАК ЯК ПАРАШЕНКО !
Чому якщо провести, як Аслунд каже реформу верховенства права" (яку було проведено в Східній Німеччині, Естонії та Грузії), набравши нових суддів, то вона мала б не вдатися ? Це твої припущення, а історія не терпить умовного способу "якби". Тому залиш їх при собі
Єдина можлива реформа це та, яку запропонував Аслунд: ЗАМІНИТИ ВСІХ СУДДІВ ! Але ти починаєш маніпулювати, припускати "а от якби.... то нічого б все одно не вийшло". Звідки тобі це відомо, якщо в Грузіїі, Естонії, Сх Німеччині це вдалося ?
При чому тут чи вирішує щось Аслунд !!!????(до речі досідник Атлантичної Ради США,провідний міжнародний експерт, професор Джорджтаунського університету і твій петя -мародер мав би слухати його поради тим більше, щовже є МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД !!! Грузіїі, Естонії, Сх НімеччинІ ЦЕ ВДАЛОСЯ !
А петя що зробив ?
ЗБЕРІГ СТАРУ КОРУПОВАНУ СИСТЕМУ !!!
Все - колядуй !
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v-sumah-sud-otpustil-na-vremya-sledstviya-podozrevaemogo-v-ubiystve.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/12/4/7200126/
https://www.rbc.ua/rus/news/sud-otpustil-omelyana-poruki-1536922107.html
https://antikor.com.ua/articles/274961-sud_otpustil_pod_zalog_14-letnego_podrostka_podozrevaemogo_v_ubijstve_sverstnika
это так чисто навскидку. причом здесь зеленский, я вообще ума не приложу. но порохоботу абы просто списдеть
надо чтобы все разом и повсеместно!!
разве мало горя эти ГНИДЫ людям принесли за последние десятки лет!?
неужели всех такие "постановы" устраивают?
Ну теперь точно никто не будет против, если с этими "вершителями закона" поступят также, как несколько лет с 4-мя их харьковскими коллегами!
а на новую владу посмотрим когда парламент заработает. а то мы их (презиков) задолбаемся менять каждые 3 месяца...
порох первые три первых месяца тоже петухом ходил (АТО за три дня, и подобную струхню нес), и уж только потом себя показал по полной!))