 Суд відпустив під домашній арешт Мельника, обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє "Адвокатська дорадча група".
У повідомленні зазначається: "Обвинуваченому в організації викрадення і вбивства Василя Сергієнка Мельнику пом'якшили запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт - таке рішення ухвалила колегія суддів Городищенського районного суду Черкаської області в складі: Синиця Л. П., Черненко В.А. , Подорога Л.В".
Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.
16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка.
За інформацією Цензор.НЕТ, затриманим є колишній начальник охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.
17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. 30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Відпустити Мельника мали відразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування в зал повернувся слідчий і оголосив нову підозру Мельнику - створення злочинної організації.
1 червня Придніпровський районний суд Черкас визнав законним повторне затримання, після чого він був узятий під варту без права внесення застави.
1 лютого 2018 року націоналістичні партії та організації спільно з громадськими діячами та активістами пікетували Генпрокуратуру з вимогою завершити розслідування вбивства Сергієнка та невідкладно внести подання на позбавлення недоторканності Бобова, якого журналісти-розслідувачі підозрюють у замовленні вбивства.
У березні з'явилася інформація про те, що в США затриманий ще один підозрюваний, ймовірний керівник групи викрадачів - Андрій Іносов.
На сьогодні за підозрою у викраденні та вбивстві Сергієнка заарештовано Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Романа Недибалюка та Вадима Мельника.
26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.
Ну теперь точно никто не будет против, если с этими "вершителями закона" поступят также, как несколько лет с 4-мя их харьковскими коллегами!
а на новую владу посмотрим когда парламент заработает. а то мы их (презиков) задолбаемся менять каждые 3 месяца...
порох первые три первых месяца тоже петухом ходил (АТО за три дня, и подобную струхню нес), и уж только потом себя показал по полной!))
Новий суд має стати інститутом мирових суддів, коли місцева громада обирає суддів прямим голосуванням на визначений термін.
А) Любым, абсолютно любым, способом наворовываешь кучу денег.
Б) Каждого кто пытается тебя остановить запугиваешь\покупаешь\убиваешь.
В) Когда потом суд берет тебя за жопу - просто откупаешься баблом.
Г) Цикл повторить!!!
это Патрашенка был всем должен, за последней уборщицей должен был прибирать, а Зебилушка вам ничаво ни обищал!...