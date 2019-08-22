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Все про:вбивство (1885) Сергієнко Василь (40)

 Суд відпустив під домашній арешт Мельника, обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка

Суд пом'якшив запобіжний захід підозрюваному в убивстві черкаського журналіста Василя Сергієнка з утримання під вартою на домашній цілодобовий арешт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє "Адвокатська дорадча група".

У повідомленні зазначається: "Обвинуваченому в організації викрадення і вбивства Василя Сергієнка Мельнику пом'якшили запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт - таке рішення ухвалила колегія суддів Городищенського районного суду Черкаської області в складі: Синиця Л. П., Черненко В.А. , Подорога Л.В".

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Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.

16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка.

За інформацією Цензор.НЕТ, затриманим є колишній начальник охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. 30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Відпустити Мельника мали відразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування в зал повернувся слідчий і оголосив нову підозру Мельнику - створення злочинної організації.

1 червня Придніпровський районний суд Черкас визнав законним повторне затримання, після чого він був узятий під варту без права внесення застави.

1 лютого 2018 року націоналістичні партії та організації спільно з громадськими діячами та активістами пікетували Генпрокуратуру з вимогою завершити розслідування вбивства Сергієнка та невідкладно внести подання на позбавлення недоторканності Бобова, якого журналісти-розслідувачі підозрюють у замовленні вбивства.

У березні з'явилася інформація про те, що в США затриманий ще один підозрюваний, ймовірний керівник групи викрадачів - Андрій Іносов.

На сьогодні за підозрою у викраденні та вбивстві Сергієнка заарештовано Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Романа Недибалюка та Вадима Мельника.

26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144319
 
 
 Топ коментарі
 
Шуткуєте? Подивіться на зовнішню політику. "Вот она была и нету". І 100 днів не знадобилось.
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Думаю, що продажні суди давно під цією владою. Ці судді є флюгерами і вони показують на Портнова.
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ДА.Он отчитался за реформу.Все понимали,что с"издел,но тем не менее.
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Схоже, нам всім треба енергійно зайнятися суддями. Причому, дуже.
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То есть вместо того, чтобы наконец-то посадить ПОДОНКА-бобова, они выпустили главного исполнителя убийства??
Ну теперь точно никто не будет против, если с этими "вершителями закона" поступят также, как несколько лет с 4-мя их харьковскими коллегами!
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Якраз тих, хто проти дуже багато. Почнемо з нової влади, чиї інтереси вони обслуговують.
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не нагнетай, судьи давно уже берега попутали, не первый десяток лет!
а на новую владу посмотрим когда парламент заработает. а то мы их (презиков) задолбаемся менять каждые 3 месяца...
порох первые три первых месяца тоже петухом ходил (АТО за три дня, и подобную струхню нес), и уж только потом себя показал по полной!))
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Поки ти збираєшся дивитися, а ми це вже зробили.
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Існуючі суди треба всі позачиняти, а суддів звільнити за статею "не відповідність" без збереження судейської пенсії.
Новий суд має стати інститутом мирових суддів, коли місцева громада обирає суддів прямим голосуванням на визначений термін.
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Правосудие по-украински. Похоже, что судейский корпус может полным составом отправляться на прайд-парад и там будет принят за своих.
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Только реформа по методу Павличенко
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Отмороженные суки нашей страны в очередной раз доказали, что формула успеха в этой стране выглядит следующим образом:
А) Любым, абсолютно любым, способом наворовываешь кучу денег.
Б) Каждого кто пытается тебя остановить запугиваешь\покупаешь\убиваешь.
В) Когда потом суд берет тебя за жопу - просто откупаешься баблом.
Г) Цикл повторить!!!
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ай, ай ай - ни винуватый Зебил, он ничаво нимажОт...
это Патрашенка был всем должен, за последней уборщицей должен был прибирать, а Зебилушка вам ничаво ни обищал!... Суд відпустив під домашній арешт Мельника, обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка - Цензор.НЕТ 1905
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Между первым комментарием в 23.05 и вторым в 23.07 напихали 64 комментария. Это обычная практика на цензоре: влезть в начало обсуждения и затеять перегавкивание даже не важно о чём. Давно заметил эту особенность, поэтому просто пропускаю такие многоступенчатые "диалоги".
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і таке кожного дня. терміново требя доповненя в карний кодекс, якщо суддя відпустив, а той утік--суддю по цій же статті по самому максимуму. тоді в багатьох пропаде бачення відсутності суспільної небезпеки
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