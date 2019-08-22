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 Асоціація адвокатів пов'язує вбивство адвоката Іванова в Кропивницькому з його професійною діяльністю

Національна асоціація адвокатів України закликає ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію про вбивство адвоката Олександра Іванова, яке сталося 22 серпня в Кропивницькому і наполягає на тому, що вбивство пов'язане з професійною діяльністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби асоціації.

"НААУ наполягає на тому, що вбивство адвоката Олександра Іванова пов’язане з професійною діяльністю. Поширена інформація у ЗМІ про випадкову смерть адвоката є класичним прийомом "інформаційного вкиду" і відверненням уваги суспільства від цього резонансного злочину. Адвокатська діяльність завжди була ризиковою, але в останні роки наша професія пов’язана з загрозою життям адвокатів. У цьому контексті будь-які ініціативи обмежити професійні права адвокатів чи зміст адвокатської гарантій є надзвичайно шкідливими і поставлять під ризик весь інститут професійної правової допомоги. Ми закликаємо ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію стосовно загиблого, і не давати можливості правоохоронцям замовчати цей злочин", - йдеться в ньому.

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НААУ також звернулася до правоохоронних органів - Генеральної прокуратури і Національної поліції із закликом взяти розслідування цього злочину під контроль керівництва ГПУ і НПУ.

У повідомленні наголошується, що другий потерпілий, разом з яким був Олександр Іванов, також помер від поранень.

Нагадаємо, про вбивство адвоката Олександра Іванова в Кропивницькому біля СІЗО раніше сьогодні повідомила пресслужба Національної асоціації адвокатів України. Колеги загиблого не виключають, що вбивство пов'язане з його професійною діяльністю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144318
 
 
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конечно профессиональной..ведь с бандитом был....
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а конкретней???С преступниками он не боролся,он их защищал.А причина может быть что на деньги кинул,или что то судье не донес а к рукам прилипло.Какая еще "профессиональная" причина?
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защита преступников суде и есть по своей сути - борьба с преступностью.
Поскольку может оказаться, что обвиняемый преступления не совершал.
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Связи с преступниками его и убили. Да и х. с ним
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Адвокаты это нелюди слуги дьявола.Это именно они в подавляющем большенстве ищут кому давать взятки и занимаются подкупом и давлением на свидетелей и в последюю очередь следят за законностью.
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Ах- ах а то раньше не мочили адвокатов еще как пачками и
крику никакого.... расстреливали и тихо и показательно.. обычно в криминальных
крупных ОПГ заседали и видимо становились опасными носителями тайн.. а лучший
способ гарантий молчания это закопать носителя в памятник да цинично но таковы
риски причем ради наживы убеждая себя а ничего- выскочу… я умный многие
адвокаты просто ищут себе фурункул на 5 точку в этом аспекте... а если
ты был адвокатом- а до этого слишком многое узнал и собрался в судьи или еще
куда из адвокатуры то вряд ли уйдешь живой…а если уйдешь живой в судьи
прокуроры и тому подобное---то будешь на мафию работать и делать все что они
прикажут взамен- что ты пока живой….
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