 Асоціація адвокатів пов'язує вбивство адвоката Іванова в Кропивницькому з його професійною діяльністю

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби асоціації.

"НААУ наполягає на тому, що вбивство адвоката Олександра Іванова пов’язане з професійною діяльністю. Поширена інформація у ЗМІ про випадкову смерть адвоката є класичним прийомом "інформаційного вкиду" і відверненням уваги суспільства від цього резонансного злочину. Адвокатська діяльність завжди була ризиковою, але в останні роки наша професія пов’язана з загрозою життям адвокатів. У цьому контексті будь-які ініціативи обмежити професійні права адвокатів чи зміст адвокатської гарантій є надзвичайно шкідливими і поставлять під ризик весь інститут професійної правової допомоги. Ми закликаємо ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію стосовно загиблого, і не давати можливості правоохоронцям замовчати цей злочин", - йдеться в ньому.

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НААУ також звернулася до правоохоронних органів - Генеральної прокуратури і Національної поліції із закликом взяти розслідування цього злочину під контроль керівництва ГПУ і НПУ.

У повідомленні наголошується, що другий потерпілий, разом з яким був Олександр Іванов, також помер від поранень.

Нагадаємо, про вбивство адвоката Олександра Іванова в Кропивницькому біля СІЗО раніше сьогодні повідомила пресслужба Національної асоціації адвокатів України. Колеги загиблого не виключають, що вбивство пов'язане з його професійною діяльністю.