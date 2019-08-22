 Сербський актор, якого Путін нагородив медаллю, заявив про заборону в'їзду в Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За словами Биковича, офіційно йому про це ще не повідомляли.
Актор додав, що про заборону дізнався випадково на сайті "Миротворець" і що він, "ймовірно, пов'язаний з його перебуванням у Криму", анексованому Росією. Про те, на який термін йому заборонили в'їзд, актор не уточнив.
Офіційно йому можуть оголосити про цю заборону, коли він спробує приїхати в Україну.
"Я не отримав ні письмового повідомлення, ні офіційного пояснення... Я дізнався про це, бажаючи зробити спільну продукцію з Україною. Через своїх колег почав переговори, і в один момент вони прислали мені електронного листа, в якому сказали, що мені заборонено в'їзд і вони не можуть співпрацювати зі мною", - сказав актор.
Деякі сербські видання стверджують, що Бикович є власником компанії "Архангел", яка займається виробництвом фільмів у Росії.
Бикович є головним актором російсько-сербського фільму "Балканський кордон". У фільмі йдеться про те, що російські військові в 1999 році нібито провели операцію з метою захистити Косово від НАТО. Зйомки фільму, за повідомленням сербської преси, відбувалися в Росії, Сербії та на території анексованого Криму.
У листопаді 2018 року Милош Бикович отримав "Медаль Пушкіна" від президента Росії Володимира Путіна.
Відповідні відомства України на даний момент не підтверджують цю інформацію.
и все, слава и надписи на заборах, обеспечены!
Нє, ну знахабніли вкрай...