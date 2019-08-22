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 Політика України
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Все про:актор (67) заборона (592) Крим (7330) Сербія (91)

 Сербський актор, якого Путін нагородив медаллю, заявив про заборону в'їзду в Україну

Сербський актор Милош Бикович, який знімався в російських фільмах і отримував нагороду від президента Росії Володимира Путіна, заявляє, що йому заборонили в'їзд в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Биковича, офіційно йому про це ще не повідомляли.

Актор додав, що про заборону дізнався випадково на сайті "Миротворець" і що він, "ймовірно, пов'язаний з його перебуванням у Криму", анексованому Росією. Про те, на який термін йому заборонили в'їзд, актор не уточнив.

Офіційно йому можуть оголосити про цю заборону, коли він спробує приїхати в Україну.

"Я не отримав ні письмового повідомлення, ні офіційного пояснення... Я дізнався про це, бажаючи зробити спільну продукцію з Україною. Через своїх колег почав переговори, і в один момент вони прислали мені електронного листа, в якому сказали, що мені заборонено в'їзд і вони не можуть співпрацювати зі мною", - сказав актор.

Деякі сербські видання стверджують, що Бикович є власником компанії "Архангел", яка займається виробництвом фільмів у Росії.

Бикович є головним актором російсько-сербського фільму "Балканський кордон". У фільмі йдеться про те, що російські військові в 1999 році нібито провели операцію з метою захистити Косово від НАТО. Зйомки фільму, за повідомленням сербської преси, відбувалися в Росії, Сербії та на території анексованого Криму.

У листопаді 2018 року Милош Бикович отримав "Медаль Пушкіна" від президента Росії Володимира Путіна.

Відповідні відомства України на даний момент не підтверджують цю інформацію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144317
 
   
 Топ коментарі
 
пусть едет а ЛДНР, снимется в кине с Люськой-Пулеметчитцей, получит в качестве гонорара: 10 просроченных сухпаев МО РФ и 3,14дюлей от местной гопоты..
и все, слава и надписи на заборах, обеспечены!
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нехай бикує між ніг хуйла і в себе в побратушках...
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Как его в Украину пускать если его заруслячили. А это западло.
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нехай бикує між ніг ***** і в себе в побратушках...
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пусть едет а ЛДНР, снимется в кине с Люськой-Пулеметчитцей, получит в качестве гонорара: 10 просроченных сухпаев МО РФ и 3,14дюлей от местной гопоты..
и все, слава и надписи на заборах, обеспечены!
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Реальная катастрофа - не лесные пожары в Сибири, а рост количества глупцов среди россиян
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Вангую: звернеться до Зєлєнского і той дасть команду другу дитинства Баканову запустити "того чорта". 😊
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Та й хер з ним....Украіна якось цю біду переживе
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А чого він ще і дивується ?
Нє, ну знахабніли вкрай...
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Все вроде выросли, но так и не смылось клеймо "Ты не от мира сего"
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в нас теж такий є, малорос, знімав кіно для свинособак, на гроші від путіна. але нічо, зебільним це не завадило
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а є такий, що кліпи на росії знімає, а зараз дає вказівки військовим, як 24-го іти парадом, який і не парад зовсім
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Актер это. профессия.А это жополиз -актеришка
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И что, больше не куда ехать? Мир большой, а Миротворец только в Украине.
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Сербы - лицемеры, как и кацапы, отравляют жизнь окрестным народам. Крым, значит, русский, но Косово при этом - сербское.
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Вот бы ещё Зе в Миротворец внести. Ему там самое место.
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президент Зеленський відмінить всі заборони--буде аргументувати--що артисти поза політикою..
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А що ти тут забуло, путіноїде ? Звертайся тепер до Ліги сексуальних реформ ! "БаКланський рубєж" звучить скрепно !
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Чесслово ничего же не сделал...Обидно,понимаете ли.
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