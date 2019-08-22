 Влада Москви заборонила опозиції проводити акцію протесту 31 серпня

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 22 серпня повідомила в Facebook юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь.

"Заявникам, які подали заявки на 31 серпня, відмовили щодо маршрутів. Лібертаріанці подавали на ходу, маршрут якої вже давали. А їм відмовили і навіть альтернатив не запропонували, що прямо суперечить закону", - написала вона.

Вона опублікувала фотографії документів, отриманих з мерії Москви. У відповідь на запропоновані три варіанти акції (ходи на 10 тис. і 40 тис. осіб, мітинг на 100 тис. учасників) у московському департаменті регіональної безпеки і протидії корупції заявили про створення перешкод руху пішоходів і транспортних засобів.

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