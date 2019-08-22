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Все про:Москва (630) протест (976)

 Влада Москви заборонила опозиції проводити акцію протесту 31 серпня

Влада Москви відмовилася погоджувати подану на 31 серпня заявку опозиції на акцію протесту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 22 серпня повідомила в Facebook юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь.

"Заявникам, які подали заявки на 31 серпня, відмовили щодо маршрутів. Лібертаріанці подавали на ходу, маршрут якої вже давали. А їм відмовили і навіть альтернатив не запропонували, що прямо суперечить закону", - написала вона.

Вона опублікувала фотографії документів, отриманих з мерії Москви. У відповідь на запропоновані три варіанти акції (ходи на 10 тис. і 40 тис. осіб, мітинг на 100 тис. учасників) у московському департаменті регіональної безпеки і протидії корупції заявили про створення перешкод руху пішоходів і транспортних засобів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144316
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто відмовили в праві на мирне зібрання ?
Чи стерплять цей плювок кацапи ?
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В Украине зебилы тоже хотят сделать полицейское государство как на россии Влада Москви заборонила опозиції проводити акцію протесту 31 серпня - Цензор.НЕТ 7546
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не только стерпят но и с удовольствием пойдут к ближайшей мусарне и будут на коленх просить чтобы их в кутузку посадили. это же рузькие луди.
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Тобто відмовили в праві на мирне зібрання ?
Чи стерплять цей плювок кацапи ?
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не только стерпят но и с удовольствием пойдут к ближайшей мусарне и будут на коленх просить чтобы их в кутузку посадили. это же рузькие луди.
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надеюсь они забьют на запрет и все равно выйдут, а сбежавший украинский беркут снова настучит им дубинками по головам...
Люблю такое..... Власти Москвы запретили оппозиции проводить акцию протеста 31 августа - Цензор.НЕТ 5793
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Та неужели видух смартфонами не наснимались? Пора смотреть и выкладывать. Как будто всё сначала!
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В Украине зебилы тоже хотят сделать полицейское государство как на россии Влада Москви заборонила опозиції проводити акцію протесту 31 серпня - Цензор.НЕТ 7546
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Ровенский городской суд признал виновными в административном правонарушении 16-летнюю Дарину Коцюрубу и ее товарища Романа Филюка, которые месяц назад вышли на мирную демонстрацию за импичмент Владимира Зеленского.
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можно мовчки на колінях перед мазолєєм і то не більше одного...
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