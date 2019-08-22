EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство
  2232  166
Все про:опитування (395) соціологія (122) українці (1071)

 Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Вперше з 2004 року більш ніж половина українців вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, інформує Цензор.НЕТ.

У серпні 2019 вперше за роки вимірів (з 2004 року) 50,5% громадян вирішила, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку (протилежної думки дотримуються 23% і ще 26% не визначилися).

Позитивна оцінка розвитку подій в Україні переважає в усіх регіонах і вікових групах, а найоптимістичніші оцінки в Західному регіоні (63%) і в групі молоді віком до 30 років (71%). Для порівняння: в грудні 2018 лише 18% визначали розвиток подій як правильний, а 70% - як неправильний.

Відносно позитивні оцінки були зазвичай після президентських виборів: у червні 2005 року (43% громадян оцінювали розвиток подій як правильний і 31% - як неправильний) і в квітні 2010 року (відповідно, 35% і 34%).

Читайте також: 83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Після виборів суттєво зросла віра громадян у те, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі впродовж найближчих декількох років: за попередні роки, з 2015-го по 2018-й, таких "оптимістів" було 17-22%, а в серпні 2019 - вже 48%, і тільки 8% не вірять, що Україна на це здатна. Віра в перспективи України подолати труднощі переважає у всіх регіонах і серед громадян різного віку, особливо - серед молоді віком до 30 років (62%).

Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування 01

Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144315
 
   
 Топ коментарі
 
було ж 73..... куди вже 23% ділися?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
знову порохоботів мордою в лайно ткнули...
доколє????
 показати весь коментар
 
 
Це правда...за нинішньої влади куди не тикнись, скрізь лайно...
 показати весь коментар
 
 
то прибрав би у себе в квартирі, живеш як у хліву, в лайні по вуха
 показати весь коментар
 
 
"борьба с кумовством" настолько жесткая, что все близкие кореша преЗедента и почти весь "квартал" уже во власти Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування - Цензор.НЕТ 9569, "борьба с олигархами" такая страшная, что в дополнение к имеющимся олигархам уже вернулись и те, кто долго сидел молча за бугром. На снижение тарифов, как оказалось, президент не влияет (а в фильме про Голобородька об этом умолчали), зарплаты по 4000 баксов учителям, это тоже оказалась шутка Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування - Цензор.НЕТ 7580 Это коротко об итогах 100 дней зеленой сопли при власте...
 показати весь коментар
 
 
Були при срср газети - "Правда", "Комсомольская правда"..., де правди не було. Тепер таке саме брехливе опитування. Тому їм треба газету - зебільна правда🐸
 показати весь коментар
 
 
зовсім старечий маразм заволодів тобою
 показати весь коментар
 
 
Этот старый маразматик помешанный на Пете. Медицина тут бессильна.
 показати весь коментар
 
 
Ты не прав, если петя капельницу поставит, хоть успокоится немного. Домашними делами займется наконец то. Воин цензора...блин.
 показати весь коментар
 
йому просто жінка не дає, - тому й злий такий )
 показати весь коментар
 
Ви недооцінюєте наш зубожілий і розумний в деяких місцях нарід. Опитування цілком реально може бути правдивим.
 показати весь коментар
 
 
Серед ідіотів правильне опитування, бо вони не зрозуміли про що їх запитували.
 показати весь коментар
 
 
Шо нариду надо было для счастья? Избрать имби_ла, который ничего не делает, а только бегает по фонтанчикам. И жизнь наладилась. И появилась вера в будущее...
 показати весь коментар
 
 
Чем вы порохоботы еще не довольны. Доллар стабильный, тарифы на коммуналку дешевеют.
Как новые ВР и Кабмин заработают, еще лучше станет. Ждать осталось не долго.
 показати весь коментар
 
 
так они ж пеной на гуамно исходят именно из-за єтого
 показати весь коментар
 
 
а що ж їм , дурненьким , ще робити ? все тільки починається !..))
 показати весь коментар
 
 
Жди, ждун. о, ну так, газ тіпо подешевшав з 26 до 24 на ніс. ПЕРЕМОГААААААААА !
 показати весь коментар
 
 
Тссс! Зебіли про це навіть не здогадуються.
 показати весь коментар
 
 
А шо тут здогадуватись. Грсі припікати почало - ось трошки ціни підопустив. Воно ж не залізне. Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування - Цензор.НЕТ 2805
 показати весь коментар
 
"в правильном направлении" это куда ? Кто знает, слышал или читал программу Зе-Моисея ?
 показати весь коментар
 
 
Нас никому не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
 показати весь коментар
 
 
Таки зебілів стало менше на 23%, а ще не вечір.
 показати весь коментар
 
 
Ой..дурак... Нахватайся таблеток, Пепепопустин спроси в аптеке, для пенсионеров скидка.
 показати весь коментар
 
А шо развиваецця в нужном направлении Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування - Цензор.НЕТ 2878 .? Что именно , где это можно посмотреть ? Тарифы знызылысь , цены попадали ,зубожиння пропало ,, чи может война закончилась .??? А может коррупции вжэнэма Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування - Цензор.НЕТ 7805 ..?? Заробитчане может уже вернулись Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування - Цензор.НЕТ 6843 ..?

Опрос проводили в дурдоме , не иначе . Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування - Цензор.НЕТ 5002 .
 показати весь коментар
 
 
В нужном направлении это значит поджопник мародеру дали
 показати весь коментар
 
 
Социологи ходят по тонкому льду со своими липовыми соц. опросами. Кремлевские своих подельников в живых не оставляют.
 показати весь коментар
 
Ну почему же. Социологи к примеру очень точно спрогнозировали результаты выборов президента. Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування - Цензор.НЕТ 6201
 показати весь коментар
 
 
А почему их соц. опросы так кардинально отличаются от опросов на радио и ТВ? Почему голосовавших за команду ЗЕ невозможно найти в реале?
 показати весь коментар
 
Ну наверное потому, что среди порохоботов голосовавших за Зеленского естественно нет. Тут же как - важно где ищешь. И естественно что опросы Первого и 5-го каналлов тоже отличаются радикально от все остальных. Кто ж тебе виноват что ты их смотришь?
 показати весь коментар
 
за даними опитувань по рокам було два Майдани( надій в майбутнє), після 2004 і тепер після перемоги Зеленського.
 показати весь коментар
 
народ України вірить в нового президента Зеленського !
 показати весь коментар
 
 
Порошенкова ботоферма зараз буде натягувати сову на глобус
 показати весь коментар
 
 
оцените: на мое утверждение, что количество порохоботов на "цензоре" зашкаливает, получил ответ от порохобота - OldCat

ти лише зараз дізнався що це НАШ ресурс? Біжи на задонбасс.орг.
22.08.2019 23:04
 показати весь коментар
 
 
Мене не питали, але Я думаю, що українці з глузду зїхали, якщо клоуно-малоросів до влади вибрали
 показати весь коментар
 
 
Ну якщо ви так вважаєте, то якось з малоросом ви порохоботи будете якось виживати. Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування - Цензор.НЕТ 8546
 показати весь коментар
 
Красавцы. Порохоботов обличам в дер....о Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування - Цензор.НЕТ 3575
 показати весь коментар
 
 
В вірному, це в якому? Куди йдете? А якщо спитати про напрямок руху, то схід чи захід? Автономний бамбас? Крим? Путін-х.йло, чи "партньор, з яким треба домовлятись"? Що з НАТО? ЄС? Конкретно.
 показати весь коментар
 
 
Шо вы зробЕте , недоумки ?? Что вы вообще можете , кроме шо по клавишам пианино лупить своим "болтом" ..! Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування - Цензор.НЕТ 7374 .
 показати весь коментар
 
те що ми можемо, це стосується лише нас, вас ми не питаємо
 показати весь коментар
 
порохняві щуроботи йдуть митися після брудної роботи
 показати весь коментар
 
Ну нельзя же людей водить за нос вечно, повторяя национальные мантры, напялив вышиванку и грабя при этом. Рано или поздно люди поймут, где правда, а где ложь. Вот и поняли... Особенно молодежь, за которой будущее Украины и перед которой встал выбор, или опять старое шобло и эмиграция, или новые люди в политике и надежда. Они выбрали надежду. Посмотрим, что будет дальше, пока выводы делать рано.
 показати весь коментар
 
 
Тому я дома не маю вишиванку. Я боюсь що, я якщо одіну вишиванку у мене виникне спосуса вкрасти у свого сусіда
 показати весь коментар
 
Это народ считает от отчаяния.А вод оправдаются надежды народа или нет покажут первые месяцы работы ВР Украины хотя там уже начались склоки.
 показати весь коментар
 
января 2020 год будет отчетным власти перед народом. Я даю кредит довіри - 6 місяців з першого дня роботи нового парламенту
 показати весь коментар
 
Ваши слова да Богу в уши,я почему-то не верю что кондитер самый лакомный кусок не потянет домой.
 показати весь коментар
 
Ну вот. Народ четко сказал, что лживых порохоботовских тварей он не любил и не любит. Какого бы мнения о себе они ни были и как бы не верещали о "дебильном" народе. Оказывается, по мнению народа дебилы это именно они.
 показати весь коментар
 
 
Ну, про тварей, это к раше у нас В Украине такого себе не позволяют, так что БОТ!!!
 показати весь коментар
 
Перефразовуючи відомого класика - Текст запитань до опитування написані якось по зєбільному..😕
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору