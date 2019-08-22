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 Суспільство
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Все про:День Незалежності (256) Епіфаній (177) ПЦУ (425)

 Епіфаній на День Незалежності проведе молебень за Україну в Михайлівському соборі Києва

У Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві в День Незалежності України відбудеться низка заходів, зокрема - молебень за Україну, який очолить предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Київської митрополії ПЦУ.

"Урочистості розпочнуться о 12 годині дня відкриттям на території монастиря відреставрованої скульптури "Жертвам за віру". Після цього в Михайлівському соборі Блаженніший владика очолить Молебень за Україну", - йдеться в повідомленні.

Завершиться низка заходів, які відбудуться цього дня в Золотоверхому монастирі, заупокійною літією по душах загиблих за незалежність України, яка буде здійснена біля Стіни Пам'яті перед монастирем, зазначають у прес-службі.

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Також повідомляється, що традиційно в цей день з благословення митрополита молебні за Україну будуть здійснені в парафіях і монастирях Православної Церкви України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144314
 
   
 Топ коментарі
 
Це вже традиція.
Боже великий, єдиний! Нам Україну храни !
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Пипец у мокшани горит от Томоса.
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Це вже традиція.
Боже великий, єдиний! Нам Україну храни !
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Хіба що якщо Епіфанію дякувати буде котрийсь з київських ребе.
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А ЗЕбилы все будут в Печерской Лавре попов МП слушать...
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Неплохо бы подзаткнуться неуважаемый. IQ 8%
не спрячешь за твоей писаниной. Если бы ты завел себе скунса- он бы сбежал бы от тебя на следующий день, особенно когда ты карябаешь на цензоре.
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Гундяевец Украинский Томос в порядке и в наличии. Это ты мокша гунядевская покажи Томос??
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Ты лучше своего Гундяева спроси а где же томос РПЦ
😱😂🤣😂🤣😂
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Я что что то провакационное спросил, просто хотел узнать, почему он не в Украине.
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Отвечу, он в Константинополе, а почему не в Украине, если нам его дали.
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Томос , не томос не важно , а по факту эти клоуны что с томосом что без выкачивают с людей деньги ни за что и ездят на лучших машинах , и живут в лучших домах , пока большинство кто к ним ходят еле выживают Епіфаній на День Незалежності проведе молебень за Україну в Михайлівському соборі Києва - Цензор.НЕТ 7756
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томосом константинопольский патриархат вернул киевскому патриархату пцу ее 1031 летнюю историю...чтобы понятнее было - это именно та церковь, которая, начиная с 988 года крестила русь
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Помахал кадилом,сказал,за кого это-и ты о"уенен.Не надо чинить машины,делать связь и пр. Надо заучить несколько текстов и повторять их с серьёзным видом.Пипл реально хавает.Хотел поначалу сказать,что завидую.Но нет.Представляю,какая там конкуренция за этот суперлохотрон.
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Ты это, как его..а вспомнил - *********** вот кто ты. И боженька тебя покарает страшной карой за неверие...и огненная гиена тебя поглотит после того как небесная твердь разверзнеца...и шо то там ещё было..ну вообщем всё в таком роде. Кароче есть статья уголовного кодекса вроде если не ошибаюсь -- "оскорбление чувств верующих" А верующие они такие , от Боженьки любую кару терпят как рабы и терпилы, но попробуй их чувства верующих оскорбить и они тебя пытать и жечь на кострах будут в два счёта. Ещё и скажут шо Боженьке так угодно было. Так шо это..поосторожней с этими чуйствами верующих..
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мокшань иди спроси у своего гундяйки хде Томос??
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Слава богу(прикольно)Такая статья существует вроде в рашке,а у нас нет.Мы нормальные более-менее.Всю эту церковную возню я воспринимаю в одном разрезе-убрать отсюда московию.Но и мосоковия отсюда не убралась,и мракобесия меньше не стало
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А це вже по-справжньому, по-українски, а не там на зе-цирку!
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А Онуфрій в цей день молитиметься за гундяєва , путєна і Кацапію . Слуги РПЦ в Україні люто ворожі до України і всього українського як і їхній патріарх гуня .
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чому зі свята Незалежності роблять якусь тризну? То радісний день, а нє пєчаль по сересер
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Если президент какой либо нарушает Конституцию, это не значит что её надо отменять! Если попы ссорятся и нарушают мораль Божью, это не значит , что заповеди отменяются и ответственность за их неисполнение отменяется....
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кстаті, заповідь друга порушуйєця оголтєло
заповідь четверта цинічно попрана
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я к тому, шо под разнимі поводамі проісходіт ерозія тих "заповєдєй"
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Извините ,не в тему , но хочу поделится таким наблюдением. Все ТВ каналы смотрю для информированности не по новостям а по их преподнесению разными каналами и россии в том числе. использую программы в записи на ретрансляторе КАРТИНА. (россия) Первыми каналами шли кремлевские пропогандонские, затем разные, интернациональные и украинские ниже интернациональных. Сегодня канал украинский 112 под его номером на картине 148, поставили перед каналом Россия1( идущий под номером первым ) Вот так...
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а паралельно ******* з гундяєм проведуть свою мол'*****
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До Епіфанія - коли буде Київський чи український патріархат?
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Прокинувся? УПЦ КП була і буде. А цей паяц керує турецькою церквою в Україні.
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тому таке і питання бо константинополь прогнувся під фсбшний сатанат
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Це ви кому? ********? Та він же чекає команди від "Наріка"...
Як "Нарік" скаже - так і буде.
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"....А за это, друг мой пьяный, шепчет Порох Епифану,-
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин...-
Ведь не ведал, дурачина, - тот, кому все поручил он,
Был чекист, (а как иначе?) и прекрасный семьянин...."
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