 Туск запевнив Зеленського в незмінності позиції ЄС щодо повернення РФ у "Велику сімку", - Офіс президента

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Дональд Туск підтримав занепокоєння Президента України у зв’язку із заявами про можливість повернення Росії до "Групи семи".
Володимир Зеленський закликав Європейський Союз виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено, – окупації Криму та агресії на Донбасі.
Дональд Туск запевнив українського лідера у незмінності спільної позиції ЄС щодо солідарності з Україною та пообіцяв, що відстоюватиме таку позицію під час саміту "Сімки" 24-26 серпня у Франції.
22 серпня президент України також направив усім лідерам країн G7 окремі письмові звернення із закликом і надалі посилювати свою підтримку України.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський також зателефонував прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону і прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".
Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.
Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".
чисто случайное совпадение, правда ведь?
До речі: вітаю тебе, твого начальника і особливо твоїх покійних дедовоевальщиків з 28-ю річницею падіння совка!
С 1989 года комсомольский работник в Ворошиловском райкоме комсомола Донецка. Также в 1991 году стал председателем Молодежной ассоциации МАВР и редактором информационной службы донецкой телекомпании 7х7. С 1994 года директор ТО ТРК Украина (Донецк), вёл полемическую программу «Выбор» (закрытую по требованиям украинских националистов). Был активным участником Интердвижения Донбасса[uk].
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3 декабря 2013 года опубликовал статью «ЕВРОЗВЕРИ: анатомия "проевропейского" беспредела»[5], в которой впервые перечислил ультранационалистические группировки, действующие под прикрытием «Евромайдана» («Правый сектор», «Патриот Украины», футбольные ультрас)
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С осени 2017 года - политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» (Москва). Постоянный участник российских политических телешоу.
🤔
Да ты действительно последователь русского фашиста Дугина☹️
Обама, в свое время, очень мало помог Украине практически, но он сделал великое дело - законодательно закрепил невозможность отмены санкций президентом США. хорошо бы что-то такое и в ЕС протолкнуть, пока и Туск при делах и коньюнктура подходящая. а то как бы потом не пришлось локти кусать...
****** Слуга Народу
@Surovyy_UA
Кароче сейчас под любым постом Зеленского лютует русня и порохоботы - какой вывод??? Значит украинцы на данный момент не ошиблись)))
Киевский
@Kieffskiy
Для порохобота Україна неважлива. Для порохобота важлива влада Мародера. А в відсутності цієї влади порохобот перетворюється в гнилу вату і радіє будь яким проблемам України.
😂😂🤣😂
А мы и утерлись
Неужели ВЫ не понимаете, что кучма на переговорах ИМЕНЕМ УКРАИНЫ - это унизительно!
Когда ЭТА МРАЗЬ подписывает обмен "пленными", например,или любые другие бумаги ИМЕНЕМ УКРАИНЫ - оно унижает СТРАНУ, нас с вами, не покорившихся системе, навязанной мрассией?
Ну имейте же хоть капельку ДОСТОИНСТВА, ЛЮДИ вы, или родственники московитов?