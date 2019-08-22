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 Політика України
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Все про:G-7 (169) Зеленський (2446) Росія (19432) Туск (207)

 Туск запевнив Зеленського в незмінності позиції ЄС щодо повернення РФ у "Велику сімку", - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Дональдом Туском.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Дональд Туск підтримав занепокоєння Президента України у зв’язку із заявами про можливість повернення Росії до "Групи семи".

Володимир Зеленський закликав Європейський Союз виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено, – окупації Криму та агресії на Донбасі.

Читайте також: Зеленський обговорив з Трюдо недопущення Росії у "Велику сімку", - Офіс президента

Дональд Туск запевнив українського лідера у незмінності спільної позиції ЄС щодо солідарності з Україною та пообіцяв, що відстоюватиме таку позицію під час саміту "Сімки" 24-26 серпня у Франції.

22 серпня президент України також направив усім лідерам країн G7 окремі письмові звернення із закликом і надалі посилювати свою підтримку України.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також зателефонував прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону і прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7

Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приглашение РФ в G7 станет мощным фактором поддержки российской агрессии, - Турчинов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144313
 
   
 Топ коментарі
 
Туск - хороший парень, настоящий друг Украины. а что будет, если после Туска его место займет какой-нибудь условный Сальвини или Мари ЛеПен? мало Венгрия блокирует вступление Украины в НАТО? мало голландцы против Ассоциации голосовали?

Обама, в свое время, очень мало помог Украине практически, но он сделал великое дело - законодательно закрепил невозможность отмены санкций президентом США. хорошо бы что-то такое и в ЕС протолкнуть, пока и Туск при делах и коньюнктура подходящая. а то как бы потом не пришлось локти кусать...
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как хорошо, что ты всегда прислушиваешься к свинособачим "экспертам". Прям живёшь по их "заветам"
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Треба Картинку показувати з телефонною трубкою на нудистському пляжі, щоб правдиво виглядало.
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Ти став знак питання чи смайлик сарказму в кінці, а то зараз куратор побачить твій пост і вирішить, що ти перейшов на бік Зе'
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😀 Не знаю, як повідомити ОПу, щоб вона не розчарувалася, що Туск не представляє ЖОДНУ з країн великої сімки. До речі, я теж можу заспокоїти і запевнити Зєлєнского, що так само не дозволю УЧАСНИКАМ великої сімки повернути у свій ЗАКРИТИЙ для інших країн клуб.
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судячи по доволі масовим коментам одностайної направленності, мені іноді здається, що давно прострочений бракований шоколад можна висушити, накрошити і викурити...
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це поки петю не посадили) А потім і сухарика ніхто не передасть
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Открываем список тех кто поставил лайки этому провокатору. О боги, весь лахтинский «бомонд» тут😂🤣😂🤣😂
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Украине бы такую ! Это не Макрон с Меркель
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как хорошо, что ты всегда прислушиваешься к свинособачим "экспертам". Прям живёшь по их "заветам"
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заявления свинособаки Захаровой о Зеленском на 100% совпадают с завіванием порохоботов
чисто случайное совпадение, правда ведь?
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хорошая попытка, но "нет!", я не стану читать, что там твоя пьяная лярва пишет.
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так нехер отправлять мои тексты своему начальнику, если кто просечёт, что вы там плагиатите, то уволят тебя и денег на бояру хватать не будет.
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ты там смотри, если не будешь редактировать мои сообщения и где-то на тв твоя манька проговорится, что "надо с вами, свинособаками, пожёстче"... сам понимаешь, расстреляют.
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Лахто, відпочинь. Зебілів на Цензорі практично нема, тож нахріна створювати "бек-вокал"?
До речі: вітаю тебе, твого начальника і особливо твоїх покійних дедовоевальщиків з 28-ю річницею падіння совка!
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С 1985 года работал автослесарем Донецкого авторемонтного завода. В 1986-1988 годах проходил срочную службу в Советской армии, сержант ВС СССР, после увольнения в запас - токарь Донецкого авторемонтного завода.

С 1989 года комсомольский работник в Ворошиловском райкоме комсомола Донецка. Также в 1991 году стал председателем Молодежной ассоциации МАВР и редактором информационной службы донецкой телекомпании 7х7. С 1994 года директор ТО ТРК Украина (Донецк), вёл полемическую программу «Выбор» (закрытую по требованиям украинских националистов). Был активным участником Интердвижения Донбасса[uk].
...
3 декабря 2013 года опубликовал статью «ЕВРОЗВЕРИ: анатомия "проевропейского" беспредела»[5], в которой впервые перечислил ультранационалистические группировки, действующие под прикрытием «Евромайдана» («Правый сектор», «Патриот Украины», футбольные ультрас)
...
С осени 2017 года - политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» (Москва). Постоянный участник российских политических телешоу.
🤔
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Не тільки провокатор, а запеклий ворог України☹️
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Да понятно с этим Корниловым всё - очередной медиа упалчленец.
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Так у вас откровенный украинофоб уже в «экспертах»?
Да ты действительно последователь русского фашиста Дугина☹️
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Цікаао, що він прислуховується саме до таких українофобів🤔
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А до когоще такі прислуховуваються? Йому платять за брехню☹️
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Для вас, зебілів і Корнілов - експерт. Свого розуму нема.
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Если бы вместо Зеленского в статье была бы фамилия "Порошенко", то порохоботы бы уже кричали о том, что у нас такой замечательный и крутой президент, который ведет мощную внешнюю политику.
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Туск - хороший парень, настоящий друг Украины. а что будет, если после Туска его место займет какой-нибудь условный Сальвини или Мари ЛеПен? мало Венгрия блокирует вступление Украины в НАТО? мало голландцы против Ассоциации голосовали?

Обама, в свое время, очень мало помог Украине практически, но он сделал великое дело - законодательно закрепил невозможность отмены санкций президентом США. хорошо бы что-то такое и в ЕС протолкнуть, пока и Туск при делах и коньюнктура подходящая. а то как бы потом не пришлось локти кусать...
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все гейропейские подельники рашиста ,создавшие кровопролитие в Минске ,для Украины и ее народа, оторвав часть ее территории под создание територий, контролированых кремлевским агрессором и оккупантом ,поют в унисон сдесь и фрицы и жабоеды и тусклый ....ничего хорошего это завивание гиен ,рвущих Украину живем ,не предвещает...
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****** Слуга Народу
@Surovyy_UA
Кароче сейчас под любым постом Зеленского лютует русня и порохоботы - какой вывод??? Значит украинцы на данный момент не ошиблись)))




Киевский

@Kieffskiy

Для порохобота Україна неважлива. Для порохобота важлива влада Мародера. А в відсутності цієї влади порохобот перетворюється в гнилу вату і радіє будь яким проблемам України.
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А вот мнение ещё одного нулевого последователя русских фашистов
😂😂🤣😂
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Тобто ти все ж визнаєш, що Зеленський є проблемою України?
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Хтось пояснить, у чому тут заслуга Зеленського?
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Федорович а просвіти нас такий полюблювач ПОрошенка а в чому заслуга ПОрошенка за п'ять років мородерства
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Армія Порошенка за п'ять років вбила тисячі русскіх, а скільки русскіх вбила Армія Зеленського?
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Туск заверил Зеленского в неизменности позиции ЕС относительно возвращения РФ в "Большую семерку"

А мы и утерлись Туск запевнив Зеленського в незмінності позиції ЄС щодо повернення РФ у "Велику сімку", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5936
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Клуб любителей шария и канабиса. Пороха уже нет почти 100 дней, а чуваков заклинило наглухо.
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Это редкий эволюционный сбой. Отключается мозг, остаются одни инстинкты. Маугли Порошенко....читать их не интересно, даже брезгливо. Выучил ники упоротых наизусть, есть особо прибитые...одержимые Порошком, с ними спорить бесполезно. Пишут одно и тоже, советское воспитание так сказать...
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Люди! Граждане Украины!
Неужели ВЫ не понимаете, что кучма на переговорах ИМЕНЕМ УКРАИНЫ - это унизительно!
Когда ЭТА МРАЗЬ подписывает обмен "пленными", например,или любые другие бумаги ИМЕНЕМ УКРАИНЫ - оно унижает СТРАНУ, нас с вами, не покорившихся системе, навязанной мрассией?
Ну имейте же хоть капельку ДОСТОИНСТВА, ЛЮДИ вы, или родственники московитов?
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А мертвечук от пети на переговорах с ******,это манна небесная Туск запевнив Зеленського в незмінності позиції ЄС щодо повернення РФ у "Велику сімку", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 232.Да ,петю смотрю поддержывает настоящая,8 процентная элыта Туск запевнив Зеленського в незмінності позиції ЄС щодо повернення РФ у "Велику сімку", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 232.Похоронили шефа на выборах и никак не успакоятся)))
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Хто на сьогоднішній день призначив Кучму?
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Зверніть увагу, що у цій статті викладена інформація ОП. Якби була би стенограма розмови Зеленського з Туском, то ми би могли відкрити для себе щось нове про його зовнішню політику. А так все це інформування нагадує методи срср🐸
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какое отношение имеет "Глава Европейского совета" к "Большой Семёрке"?
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ПАСЕ, ПАСЕ, как много в этом слове... Дела говорят больше, чем слова, господа пустозвоны!
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если б так было зачем бы эта тема вообще возникла
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