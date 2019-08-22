 Будинок батьків Зеленського "замінували" в Кривому Розі: бомбу не знайшли, - "Радіо Свобода"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу Криворізького відділення Нацполіції
"Перевірку проводили після того, як одне з відомств у Києві отримало повідомлення про можливе "замінування" великої кількості об'єктів у столиці і будинку батьків діючого президента України", - пише видання.
Адреса будинку не вказувалася. Будівлю перевірятимуть і надалі.
Прошу сюди.
"Наш Вова на велике": кортеж Зеленского попал на видео и разозлил украинцев
тоді подивлюсь
Досить вже ламатися мухами на склі.
Опустили лахтинські пітерків доріженьки
Марш на кухню вдосвіта-варити борщі!
73% - це хибна і шкідлива міфологія.
Повторюючи це ми, несвідомо, породжуємо міф про те, що нібито три чверті українців підтримали Зеленського. Але з врахуванням явки на виборах - лише 45%. І це ще без поправок на фальшування, докидання і приписування. Заяви Авакова про "чесні вибори" - казка ... Так - це повторив Порошенко - але для Заходу, щоб не зашкодити України і не підігрувати Путіну. А результат "Слуги Народу" - це вже лише 22%. Якщо врахувати явку на вибори.
А по мажоритарниках - результат ще нижчий - і це наслідок відсутності другого туру.
Бо якщо "вдало" поділити виборців мажоритарного округу "технічними кандидатами", якими, скажімо, проти ЄС були кандидати від "Голосу" і "Свободи", то перемогти в мажоритарному окрузі можна і 20% і меншими відсотками голосів.Що з врахуванням явки на вибори дає 10% і менше від всіх виборців.
Так - половина українців не пішли на вибори. Просто тому що відчули щось неладне, нехороше і фальшиве. І, не розуміючи що власне діється, вирішили просто не брати в тому участі.
Я коли читаю плаксиві мантри про 73%, то бачу не авторів таких постів і коментарів , а хихикаючу фізію "рейдерюші" Портнова.Бо саме цими цифрами виправдовується теперішнє, в тому числі і судове рейдерство влади в Україні.
Захоплення тотальної влади - невідомо ким - але під брендом Зеленського і "Слуги народу".Іменем не більшості, а таки меншості всіх виборців України.