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 Будинок батьків Зеленського "замінували" в Кривому Розі: бомбу не знайшли, - "Радіо Свобода"

Багатоповерховий будинок у Кривому Розі, де живуть батьки президента України Володимира Зеленського, перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу Криворізького відділення Нацполіції

"Перевірку проводили після того, як одне з відомств у Києві отримало повідомлення про можливе "замінування" великої кількості об'єктів у столиці і будинку батьків діючого президента України", - пише видання.

Адреса будинку не вказувалася. Будівлю перевірятимуть і надалі.

Читайте також: "Бомби вибухнуть у всіх дитсадках, банках і кафе": анонім повідомив про замінування сотні об'єктів у Чернівцях, - поліція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144311
 
 
 Топ коментарі
 
щас порохоботский кал набежит! нет вреднее насекомого чем порохобот!
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Понятное дело что маме Римме пора переезжать в Межигорье - там безопаснее...
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И бомбу не нашли, и доллар совершенно не оправдал надежды и карканье порохоботов.
Очень грустная история
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ПрикалываюЦА пацаны... Знають Шо зЄлЄнь своих предков давно уже вывез в Киев. Ах, да привозили маму перед выборами ролик предвыборный заснять... Будинок батьків Зеленського "замінували" в Кривому Розі: бомбу не знайшли, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 8662
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Сховав бомбу - забув куди. Дві роти мінерів шукали - не знайшли.
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А твоим видать штопанный попался. И коляска без дна.
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не повторюй чужі фрази, - і так ясно шо у тебе IQ з знаком мінус )))
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Какие чужие фразы? Кто-то уже сказал, что ты - идиот? Так я на первенство в этом вопросе не претендую.
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ти хоч свого біологічного батька знаєш? чи як завжди? )))
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Ну и имечко у тебя - "точно", погоняло -"капучино". Фамилией мог не подписыватся, и так видно что ты жертва неудачного аборта.
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де вас таких тупих штампують? "штопаний", " погоняло", "жертва аборта" - ти десь з тюряги недавно вернувся? бо запас слів у тебе на рівні сторжа овочебази. )))
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Найдешевша диверсія - подзвонити десь з Тамбова і сказати про замінування. Звонок коштує копійки, а перевірка - численні тисячі. Плюс людей подратують.
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та то фігня, хочете побачити мою родимку на спині? )))
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хіба що вона у формі путіна.
тоді подивлюсь
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Кто то пошутил. Сегодня 95-й день "Квартала 95"..)
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Розставляйте ніженьки-Юлечки, Ірішоньки,
Досить вже ламатися мухами на склі.
Опустили лахтинські пітерків доріженьки
Марш на кухню вдосвіта-варити борщі!
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Судячи з гвалту пецєботів, без них не обійшлося))
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їм пайку постійно урізають, - Педро не звик з своєї кишені барбосам платити )
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взривати не треба... але, шкода, шо бомбу не знайшли... налякати треба було... тоді б, можливо, сепаратюга-преЗЕдент задумався як здавати Україну москалям...
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сцарь в черговий раз обісцявся з переляку...
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Маму Риму и папу Шуру нужно в Мариинский переселить. Там им поспокойнее будет.
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Літінант старається підняти рейтинг кловуна вище плінтуса.
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З нету:
73% - це хибна і шкідлива міфологія.
Повторюючи це ми, несвідомо, породжуємо міф про те, що нібито три чверті українців підтримали Зеленського. Але з врахуванням явки на виборах - лише 45%. І це ще без поправок на фальшування, докидання і приписування. Заяви Авакова про "чесні вибори" - казка ... Так - це повторив Порошенко - але для Заходу, щоб не зашкодити України і не підігрувати Путіну. А результат "Слуги Народу" - це вже лише 22%. Якщо врахувати явку на вибори.

А по мажоритарниках - результат ще нижчий - і це наслідок відсутності другого туру.
Бо якщо "вдало" поділити виборців мажоритарного округу "технічними кандидатами", якими, скажімо, проти ЄС були кандидати від "Голосу" і "Свободи", то перемогти в мажоритарному окрузі можна і 20% і меншими відсотками голосів.Що з врахуванням явки на вибори дає 10% і менше від всіх виборців.
Так - половина українців не пішли на вибори. Просто тому що відчули щось неладне, нехороше і фальшиве. І, не розуміючи що власне діється, вирішили просто не брати в тому участі.
Я коли читаю плаксиві мантри про 73%, то бачу не авторів таких постів і коментарів , а хихикаючу фізію "рейдерюші" Портнова.Бо саме цими цифрами виправдовується теперішнє, в тому числі і судове рейдерство влади в Україні.
Захоплення тотальної влади - невідомо ким - але під брендом Зеленського і "Слуги народу".Іменем не більшості, а таки меншості всіх виборців України.
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Основной вывод из сказанного - Порошенко лгал о честности выборов. Знал, что все подтасовки но лгал. Порошенко - лжец.
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