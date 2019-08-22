 Будинок батьків Зеленського "замінували" в Кривому Розі: бомбу не знайшли, - "Радіо Свобода"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу Криворізького відділення Нацполіції

"Перевірку проводили після того, як одне з відомств у Києві отримало повідомлення про можливе "замінування" великої кількості об'єктів у столиці і будинку батьків діючого президента України", - пише видання.

Адреса будинку не вказувалася. Будівлю перевірятимуть і надалі.

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