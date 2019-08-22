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Все про:СБУ (4652) вишкіл (1253) Херсонщина (451)

 СБУ проведе антитерористичні навчання на Херсонщині 27-29 серпня

На Херсонщині в Голопристанському районі з 27 по 29 серпня проведуть планові антитерористичні навчання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в пресслужбі УСБУ в Херсонській області.

"27-29 серпня під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Херсонській області на території регіону відбудуться планові антитерористичні навчання. У зв'язку з цим у Голопристанському районі буде змінено рівень терористичної загрози з "жовтого" на "червоний", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що на період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове введення особливого режиму, обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

"Служба безпеки України просить жителів і гостей регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144310
 
 
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СБУ - молодці, роботу видно. Єдина служба, яка заслуговує на народну повагу та довіру.
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Та да...бурштынщики их уважают...крыша покруче ментовской...но дороже...
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А скільки сепарів вони арештували і суд їх посадив....??????СБУ сама багаточисельна служба в Европі (парашу не враховуєм),з такою кількістю всі сепари повинні "довбати камінь" в каменоломнях......,а щось не так.....
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ну треба ж встановити зв'язки, явки, паролі. Не все ж зразу. А то всіх зразу розкрити та посадити - чим потім займатися?
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В аэропорту будут тренироваться...как незаметно отпустить преступника....и что бы это не зафиксировали камеры...
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Там не учения надо проводить,а "зачищать" фсбєшную резиндетуру и агентуру+сепары......
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