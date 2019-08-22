 Пожежа в таборі "Вікторія": суд продовжив на 2 місяці арешт ексдиректора Саркісяна

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Заслухавши доводи сторін у справі, суд вирішив задовольнити клопотання прокурора - залишити ще на 60 діб під вартою підсудного Саркісяна", - озвучив ухвалу головуючий на засіданні суддя Віктор Чаплицький.

Суд також вирішив повторно звернутися до Державної прикордонної служби України з метою уточнення місцезнаходження художнього керівника дитячого хореографічного колективу "Адель" Тетяни Єгорової, що раніше відбула за межі України.

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Варто зазначити, що прокурор Оксана Моско наполягала на триманні підсудного Саркісяна у СІЗО, аргументуючи тим, що кримінальна справа має значний суспільний резонанс - ексдиректору вмотивано інкримінують скоєння злочину, що призвів до загибелі трьох дітей. А після виходу на свободу фігурант може втекти і чинити тиск на свідків, з яких допитано ще не всіх, в тому числі потрібен повторний допит керівника колективу "Адель" Єгорової.

Зі свого боку, адвокати Саркісяна просили суд обрати йому запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі, і запевняли, що підсудний не збирається переховуватись від слідства чи покидати територію країни.

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Представник інтересів потерпілих дітей та їх родичів Микола Стоянов ще раз звернувся до суду з клопотанням - накласти арешт на кам'яні будівлі табору, до яких у серпні цього року знову поселили більше 100 дітей. Однак суд відхилив клопотання як недостатньо вмотивоване.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. Загинули троє дітей. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Підозру оголошено двом посадовим особам дитячого закладу - директору і відповідальному за пожежну безпеку.

Були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18-го суд ухвалив рішення заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу на поруки народних депутатів.

15 листопада суд дав можливість вийти під заставу директору табору "Вікторія", але вже 30 листопада апеляційний суд Одеської області задовольнив скаргу прокуратури про продовження терміну утримання його під вартою без права внесення застави.

2 лютого 2018 року слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру в службовій недбалості (ч.2 ст.367 КК України) одному з інспекторів Київського районного відділу ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області в рамках розслідування справи про пожежу в одеському таборі "Вікторія", під час якої загинули троє дітей.

12 березня 2018 року розпочалося підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього директора дитячого табору "Вікторія".

24 квітня Київський районний суд Одеси виніс вирок Наталі Янчик (Цокур), виховательці дитячого табору "Вікторія", відповідальній за пожежну безпеку.