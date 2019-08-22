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 Москва і Київ домовилися про обмін утримуваних осіб за формулою "33 на 33", - російський РБК

Москва і Київ попередньо домовилися про обмін 33 росіян на 33 громадян України, кажуть співрозмовники РБК. Український омбудсмен Людмила Денісова, яка представляє Київ у процесі обміну, вже перебуває в Москві

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.

Росія й Україна близькі до завершення процесу обміну утримуваних громадян на території обох країн. За останніми даними, Москва і Київ обговорюють формулу обміну 33 на 33 людини не враховуючи головного редактора українського "РИА Новости" Кирила Вишинського, розповіло виданню джерело, знайоме з ходом переговорів. Обговорення сценарію обміну за цією формулою РБК підтвердили двоє інших співрозмовників, знайомих з деталями переговорного процесу з обох сторін.

Планується, що звільнення Вишинського відбуватиметься за особливою схемою, зазначив один зі співрозмовників, не уточнюючи, чи буде включено російського пропагандиста в цей раунд обміну. Ще один співрозмовник, знайомий з ходом переговорів, зазначив, що Москва не наполягає на обов'язковому обміні Вишинського - для Росії є принциповим факт його звільнення. Чи буде звільнений цього разу український режисер Олег Сенцов, співрозмовники РБК не змогли сказати.

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Україна справді очікує отримати 33 особи, розповіло ще одне джерело, близьке до переговорів.

Омбудсмен України Людмила Денісова вже перебуває в Росії, розповіли виданню два джерела, знайомі з ходом переговорів про обмін з російської сторони. Її російська колега Тетяна Москалькова до понеділка у відпустці, поки жодних зустрічей з її участю не планується, сказав її прессекретар Олексій Зловедов. На запитання, чи відомо йому про підготовку візиту Денісової в Москву, він відповів негативно.

У четвер прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти представників Росії та України щодо обміну утримуваними особами є. "Поки до цього додати нічого", - сказав він. Він також зазначив на брифінгу, що глави Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорювали проблему обміну утримуваних осіб у Росії і в Україні, але без конкретних прізвищ. Франція активно лобіювала тему обміну полоненими, говорило раніше джерело, знайоме з процесом переговорів.

Також читайте: Вишинського мають відпустити без попередніх умов, - Москалькова відкинула можливість обміну пропагандиста

Напередодні "Коммерсант" із посиланням на джерело, близьке до переговорів, і на співрозмовника в оточенні Зеленського повідомив, що Росія й Україна можуть обміняти громадян до кінця серпня.

З української сторони переговорним процесом займається команда офісу президента України і курирує особисто Володимир Зеленський, сказав співрозмовник, близький до офісу українського президента. Для Зеленського тема визволення моряків дуже важлива, її він особливо виділяв як у передвиборчій кампанії, так і вже після інавгурації, нагадує він. Зеленський кілька разів зустрічався з батьками полонених та обіцяв їм звільнити їх, крім того, український бізнесмен Віктор Пінчук на прохання президента пообіцяв надати їхнім сім'ям квартири в Одесі, зазначило джерело.

В оточенні Зеленського розраховували на зрушення в питанні обміну ще в середині липня, перед достроковими виборами Ради 21 липня, продовжує співрозмовник РБК, який визнавав, що обмін позитивно позначився б на результатах президентської партії "Слуга народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144308
 
 
 Топ коментарі
 
тьху...тьху..тьху...чтоб не сглазить!!!
а то... большой веры русоговносми нет...(но надежда есть)
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Соєві, хоча б тут не какайте...
Тема дійсно важлива для українців...
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тьху...тьху..тьху...чтоб не сглазить!!!
а то... большой веры русоговносми нет...(но надежда есть)
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так и все понятно 24 моряка + 9 иных которых уже подгоняют переводят в Лефортово к морякам нашим..
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за всё что берется шмаркля - одни провалы.. Лишь бы шмаркля не влезла попиарится и на обмене
https://censor.net.ua/blogs/3143942/zelenskiyi_proigral_partiyu_netanyahu
Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев можно оценить, как очень удачный для Израиля и совершенно провальный для Украины.
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порохоботы - это такие гадины, которые желают зла и провалов всей Украине ,только из мести за то что не выбрали их старого свиножабоида. порохоботы- вата
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Больше Caps и жирного текста, не останавливайся,продолжай. Твои комменты очень важны.
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Это тех , которых Порошенко в плен сдал Москва и Киев договорились об обмене удерживаемых лиц по формуле "33 на 33", - российский РБК - Цензор.НЕТ 6700
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бляха-муха! без пети и медведчука??? порохоботы наденут сегодня черный траур!!!
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Свиноматка мАскалькова как только что сразу или в отпускЄ или пА срочным дЄлам, пАдлА... Москва и Киев договорились об обмене удерживаемых лиц по формуле "33 на 33", - российский РБК - Цензор.НЕТ 1026
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Соєві, хоча б тут не какайте...
Тема дійсно важлива для українців...
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Она важна для *****. Обменять моряков, отдать их, потому что уже они токсичны для него. Слишком долго держит. Могут и санкции пойти. А выполнить решение трибунала не хо. А тут двух зайцев одним выстрелом. И от моряков избавится, и решением трибунала подтереться можно. Плюс ещё своих вернуть.
Тут выигрывает только *****. При чем в сухую.
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Скажи это лично в лицо близким и родственникам моряков!
Рискнёшь?
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Москва і Київ домовилися про обмін утримуваних осіб за формулою "33 на 33", - російський РБК - Цензор.НЕТ 4497Посмотри кто тут какает . Москва і Київ домовилися про обмін утримуваних осіб за формулою "33 на 33", - російський РБК - Цензор.НЕТ 3029 .Сами же провоцируете , а потом ноете что вас абижяють . !
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Куприк
Это тех , которых Порошенко в плен сдал Москва і Київ домовилися про обмін утримуваних осіб за формулою "33 на 33", - російський РБК - Цензор.НЕТ 4497...
Москва і Київ домовилися про обмін утримуваних осіб за формулою "33 на 33", - російський РБК - Цензор.НЕТ 4497 vad
бляха-муха! без пети и медведчука??? порохоботы наденут сегодня черный траур!!!
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От якби Мертвечука їм спихнуть без права повернення.
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і шо це буде? Обміняють наших моряків, яких мордор повинен повернути безумовно, на терористів, шо підуть знову вбивати
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Отож, зрада тотальна аж сльози течуть. Москва и Киев договорились об обмене удерживаемых лиц по формуле "33 на 33", - российский РБК - Цензор.НЕТ 2351
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Ну так заводите диван и едьте заставляйте ***** возвращать.С пети спросите ,зачем он заложников туда послал.
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Я не удивлюсь, если 24 моряка в этом списке будет. Тем самым ***** опустит решение трибунала ниже некуда.
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но... может сыграть на этом, чтоб требовать снятия санкций (хотя бы части их)
оно падло ушлое...
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За моряков он не может не чего требовать, он должен их отпустить. А так, и от моряков избавится, так как долго их держит, на санкции может нарватся. И решением трибунала подтереться и своих ещё домой вернёт.
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а я подумал наоборот... скажет - вот мы ж отпустили моряков - а вы снимайте санкции
(какая вам типа разница по решению трибунала или по моему хотению - важен результат...
а раз они дома...то и санкции... как бы попросю...)
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Прежде чем что-то писать, давайте подождем результата.
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порохнявим обмін не потрібен. У них план стогнати за полоненими кожен день якомога довше. А то зрада, при Зеленському звільнять.
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а чито еще делать в отсутсвии валового внутреннего продукта?Тут надо писать письма мелким почерком.
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завтра кацапы захотят 133 - знамо дело...
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Россия в Крыму укральное всё сделала сакральным,ну поменяемся пленными,а потом Россия опять украинцев по тырит и что опять обмен? Граница более 1000 км можно с России с Украины верёвки вить,пора с гопниками и террористами как то по другому и я не пойму нашу власть, Москва і Київ домовилися про обмін утримуваних осіб за формулою "33 на 33", - російський РБК - Цензор.НЕТ 241 .что делает Медведчук в Раде?
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>>а потом Россия опять украинцев по тырит<<
Ото нєх цивільним швендяти до рашки, до крисму і луганди. Як досі кацапи не здогадалися в'язати кожного з "вато-туристів"?
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А вы что предлагаете? Ставить РФ Условия для обмена? Так инициатива за РФ. Она просто меняться не станет. Заставить РФ меняться вы тоже не сможете. Будут моряки сидеть пока не кончится срок который назначит суд

Или вам не надо их освободить? Москва і Київ домовилися про обмін утримуваних осіб за формулою "33 на 33", - російський РБК - Цензор.НЕТ 4822
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обсуждают формулу обмена

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Арьхиважно назвать это 33=33 "формулой"? А может єто число Фибоначчи, записанное на ленту Мёбиуса, окаймляющей нулевой уровень дворца Ахметова под Киевом?
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При пэпе такого не було - меняли 1-го нашего на 30 рашистоф.
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Казав німий,що чув глухий,що видів сліпий,як тікав кривий...
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Интересно то, что решение международного морского трибунала рацифицировано и должно было вступить в силу через неделю. Морские порты многих стран, должны были бы быть закрыты, согласно этому решению, для мордора. И закрыли бы. Вы еще не поняли, что мокшандия понимает только язык силовых переговоров? Они будут вас кошмарить пока не получат реального силового отпора, Решение трибунала и было таким, так что не обольщайтесь. И главное, даже не предполагайте в своих влажных фантазиях о честности и благородстве залесья, это вынужденная необходимость для них.
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