 Москва і Київ домовилися про обмін утримуваних осіб за формулою "33 на 33", - російський РБК

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.
Росія й Україна близькі до завершення процесу обміну утримуваних громадян на території обох країн. За останніми даними, Москва і Київ обговорюють формулу обміну 33 на 33 людини не враховуючи головного редактора українського "РИА Новости" Кирила Вишинського, розповіло виданню джерело, знайоме з ходом переговорів. Обговорення сценарію обміну за цією формулою РБК підтвердили двоє інших співрозмовників, знайомих з деталями переговорного процесу з обох сторін.
Планується, що звільнення Вишинського відбуватиметься за особливою схемою, зазначив один зі співрозмовників, не уточнюючи, чи буде включено російського пропагандиста в цей раунд обміну. Ще один співрозмовник, знайомий з ходом переговорів, зазначив, що Москва не наполягає на обов'язковому обміні Вишинського - для Росії є принциповим факт його звільнення. Чи буде звільнений цього разу український режисер Олег Сенцов, співрозмовники РБК не змогли сказати.
Україна справді очікує отримати 33 особи, розповіло ще одне джерело, близьке до переговорів.
Омбудсмен України Людмила Денісова вже перебуває в Росії, розповіли виданню два джерела, знайомі з ходом переговорів про обмін з російської сторони. Її російська колега Тетяна Москалькова до понеділка у відпустці, поки жодних зустрічей з її участю не планується, сказав її прессекретар Олексій Зловедов. На запитання, чи відомо йому про підготовку візиту Денісової в Москву, він відповів негативно.
У четвер прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти представників Росії та України щодо обміну утримуваними особами є. "Поки до цього додати нічого", - сказав він. Він також зазначив на брифінгу, що глави Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорювали проблему обміну утримуваних осіб у Росії і в Україні, але без конкретних прізвищ. Франція активно лобіювала тему обміну полоненими, говорило раніше джерело, знайоме з процесом переговорів.
Напередодні "Коммерсант" із посиланням на джерело, близьке до переговорів, і на співрозмовника в оточенні Зеленського повідомив, що Росія й Україна можуть обміняти громадян до кінця серпня.
З української сторони переговорним процесом займається команда офісу президента України і курирує особисто Володимир Зеленський, сказав співрозмовник, близький до офісу українського президента. Для Зеленського тема визволення моряків дуже важлива, її він особливо виділяв як у передвиборчій кампанії, так і вже після інавгурації, нагадує він. Зеленський кілька разів зустрічався з батьками полонених та обіцяв їм звільнити їх, крім того, український бізнесмен Віктор Пінчук на прохання президента пообіцяв надати їхнім сім'ям квартири в Одесі, зазначило джерело.
В оточенні Зеленського розраховували на зрушення в питанні обміну ще в середині липня, перед достроковими виборами Ради 21 липня, продовжує співрозмовник РБК, який визнавав, що обмін позитивно позначився б на результатах президентської партії "Слуга народу".
а то... большой веры русоговносми нет...(но надежда есть)
https://censor.net.ua/blogs/3143942/zelenskiyi_proigral_partiyu_netanyahu
Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев можно оценить, как очень удачный для Израиля и совершенно провальный для Украины.
Тема дійсно важлива для українців...
Тут выигрывает только *****. При чем в сухую.
Рискнёшь?
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Куприк
Это тех , которых Порошенко в плен сдал ...
vad
бляха-муха! без пети и медведчука??? порохоботы наденут сегодня черный траур!!!
оно падло ушлое...
(какая вам типа разница по решению трибунала или по моему хотению - важен результат...
а раз они дома...то и санкции... как бы попросю...)
Ото нєх цивільним швендяти до рашки, до крисму і луганди. Як досі кацапи не здогадалися в'язати кожного з "вато-туристів"?
Или вам не надо их освободить?
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Арьхиважно назвать это 33=33 "формулой"? А может єто число Фибоначчи, записанное на ленту Мёбиуса, окаймляющей нулевой уровень дворца Ахметова под Киевом?