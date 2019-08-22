 Військової техніки не буде, основний акцент буде на самих військових, - режисер Ходи гідності Бадоєв

Про це він повідомив журналістам під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте, що не буде їхати техніка. Не буде техніки військової, тому що акцент ми робимо на тих прекрасних, відважних людях, які цією технікою керують: не танк, а танкіст, не літак, а льотчик. Ми хочемо звернути увагу українців на подвиги наших героїв, а герої бувають і військові, і просто ті люди, які прославляють нашу країну і всередині, і за її межами", - заявив режисер.
Також він повідомив, що сьогодні проходить передостання репетиція Ходи гідності.
"Крім військових тут будуть оперні співаки, якими просто зобов'язана пишатися наша країна, тому що вони давно її прославляють. Тут будуть неймовірні музиканти - Скорик, Тіна Кароль, тут буду хори, симфонічні оркестри. Кожен із цих людей прославляє нашу країну і потрібно бачити їх", - підсумував режисер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що режисерами святкових заходів на Майдані Незалежності 24 серпня стануть колишній партнер Володимира Зеленського по бізнесу Алан Бадоєв разом із Оленою Коляденко.
Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль.
https://www.facebook.com/ZorianShkiriak/videos/1372524762904167/UzpfSTEyNjk3NzQ5NTMxMTAxMzM6MjQwNTcxMjA2Mjg0OTc0NA/ .
Вынесу в отдельный пост важный, на мой взгляд, момент из каментов.
Понятно, что голосование за Зеленского - это следствие поражения в информационной войне.
Что избирателям Зеленского вложили в голову ложные приоритеты, много лжи, много манипуляций. Это все правда.
Правда так же и то, что не только в России были заинтересованы в таком исходе выборов: в смене позиции Украины с "сопротивляемся агрессии" на "договариваемся с агрессором". Правда.
Но вот вопрос: несут ли ответственность обманутые люди? Людей средствами пропаганды заставили проголосовать против своих интересов.
Кто за это ответственен? Пропагандисты и их заказчики? Или жертвы ответственны тоже? Другими словами, почему я обвиняю избирателей Зеленского.
На мой взгляд, критерием является добровольность и наличие альтернативы.
Ну т.е. жертва ограбления ответственности не несет, потому что не было ни добровольности, ни альтернативы. А жертва курения - несет, потому что курить - ее добровольное решение.
Так и здесь. Да, с мозгами поработали, но смотреть 1+1, или 112, или Шария, или даже повесить тарелку и смотреть рашатв - это было добровольным решением.
Не искать альтернативы, закрывать уши, плевать в тех, кто пытался докричаться - это было добровольным решением при наличии веера альтернатив.
Именно поэтому я считаю, что ответственность лежит на избирателях Зеленского.
Человек отличается от других биологических видов наличием разума. Или наличием свободы выбора - собственно, разум это как раз и есть инструмент, обеспечивающий свободу выбора.
Именно эта способность и лежит в основе участия в выборах.
Разумен? Делал выбор добровольно и при наличии альтернатив? Несет ответственность.
Светлана Самборска
техники не будет??? будет хит-
парадшествие
от буде 30-річчя незалежності України, тобі можна і парад, і салют ,і пісні, і військовий урочистий оркестр!
так нормально?
а тепер
- бадоєв
- не літак ??? (льочик розведе руки і "пролетить"???)
- не танк ??? (танкіст іде і каже жу-жу-жу ???)
- між коробками українців - "мішка на на лісапєдє"???!!!
жириновський буде кататися зі сміху
як уявити - стидоба
ви зробили це разом, але ж соромно і іншим, за всіх вас, РАЗОМ