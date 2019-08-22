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Все про:День Незалежності (256) парад (163) хода (53) техніка (249)

 Військової техніки не буде, основний акцент буде на самих військових, - режисер Ходи гідності Бадоєв

Режисер Алан Бадоєв заявив, що на Марші гідності не буде військової техніки, основна увага буде приділена людям, які цією технікою керують.

Про це він повідомив журналістам під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, що не буде їхати техніка. Не буде техніки військової, тому що акцент ми робимо на тих прекрасних, відважних людях, які цією технікою керують: не танк, а танкіст, не літак, а льотчик. Ми хочемо звернути увагу українців на подвиги наших героїв, а герої бувають і військові, і просто ті люди, які прославляють нашу країну і всередині, і за її межами", - заявив режисер.

Також він повідомив, що сьогодні проходить передостання репетиція Ходи гідності.

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"Крім військових тут будуть оперні співаки, якими просто зобов'язана пишатися наша країна, тому що вони давно її прославляють. Тут будуть неймовірні музиканти - Скорик, Тіна Кароль, тут буду хори, симфонічні оркестри. Кожен із цих людей прославляє нашу країну і потрібно бачити їх", - підсумував режисер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що режисерами святкових заходів на Майдані Незалежності 24 серпня стануть колишній партнер Володимира Зеленського по бізнесу Алан Бадоєв разом із Оленою Коляденко.

Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144307
 
 
 Топ коментарі
 
сцуко..... гей Бадоєв режисує парад на День Незалежності.... Военной техники не будет, основной акцент мы делаем на самих военных, - режиссер Шествия достоинства Бадоев - Цензор.НЕТ 8387 дожились...б.ть
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Так а кто ж таки командовать Парадом будет??? Это- вопрос-вопросов!
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Иван Апаршин. ... надо срочно произвести инвентаризацию имущества М.О и излишки реализовать. ..Режиссер Алан Бадоев заявил, что на Шествии достоинства не будет военной техники... - вже рєалізавалі??
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Так а кто ж таки командовать Парадом будет??? Это- вопрос-вопросов!
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счас кремлепорохоботы расскажут каким должен быть настоящий парад...
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Иван Апаршин. ... надо срочно произвести инвентаризацию имущества М.О и излишки реализовать. ..Режиссер Алан Бадоев заявил, что на Шествии достоинства не будет военной техники... - вже рєалізавалі??
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навіть жіноча логіка не зрівняється з псячою
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*****..... гей Бадоєв режисує парад на День Незалежності.... дожились...б.ть
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Ну, кто, Бадоев конечно. А есть варианты?
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Разумен ли? Почему я обвиняю избирателей Зеленского

Вынесу в отдельный пост важный, на мой взгляд, момент из каментов.

Понятно, что голосование за Зеленского - это следствие поражения в информационной войне.

Что избирателям Зеленского вложили в голову ложные приоритеты, много лжи, много манипуляций. Это все правда.

Правда так же и то, что не только в России были заинтересованы в таком исходе выборов: в смене позиции Украины с "сопротивляемся агрессии" на "договариваемся с агрессором". Правда.

Но вот вопрос: несут ли ответственность обманутые люди? Людей средствами пропаганды заставили проголосовать против своих интересов.

Кто за это ответственен? Пропагандисты и их заказчики? Или жертвы ответственны тоже? Другими словами, почему я обвиняю избирателей Зеленского.

На мой взгляд, критерием является добровольность и наличие альтернативы.

Ну т.е. жертва ограбления ответственности не несет, потому что не было ни добровольности, ни альтернативы. А жертва курения - несет, потому что курить - ее добровольное решение.

Так и здесь. Да, с мозгами поработали, но смотреть 1+1, или 112, или Шария, или даже повесить тарелку и смотреть рашатв - это было добровольным решением.

Не искать альтернативы, закрывать уши, плевать в тех, кто пытался докричаться - это было добровольным решением при наличии веера альтернатив.

Именно поэтому я считаю, что ответственность лежит на избирателях Зеленского.

Человек отличается от других биологических видов наличием разума. Или наличием свободы выбора - собственно, разум это как раз и есть инструмент, обеспечивающий свободу выбора.

Именно эта способность и лежит в основе участия в выборах.

Разумен? Делал выбор добровольно и при наличии альтернатив? Несет ответственность.

Светлана Самборска
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не было там никакого разума. был стадный инстинкт.
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Никаких любителей Зеленского реально нет. Выборы сфальсифицировали. Сейчас на многих каналах проводят опросы зрителей, и на вопрос что ждете от новой власти "хорошие изминения" или "будет еще хуже" , около 90% зрителей отвечают что ожидаем только ужудшение ситуации. Так где же 73%?
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Поавельно катапульты пусть тянут депутаты Зе. Надо как-то усыплять бдительность врага.
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взагалі нащо оці паради? до чого це 28 річчя, це якась визначна дата?
от буде 30-річчя незалежності України, тобі можна і парад, і салют ,і пісні, і військовий урочистий оркестр!
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Та да ..когда ЗЕкловун по курортам ездит и на концерты ходит то всьо правильно преЗЕденту нужно отдохнуть. А как парад на День Независимости..то нафиг надо..
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А от нащо ти живеш? В тебе є відповідь на це питання?
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бо самогубство, то страшний гріх. Тільки це
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день рождения своим детям на их 30-тилетие отметишь. ибо нефиг тортами обжираться. пусть лучше полы помоют.

так нормально?
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Это кацап лахтинец ему День Независимости Украины вообще поперёк горла стоит, вот и визжит шо ему не надо парада.
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очень может быть... жаль что в интернете весь этот бардак возможен, где каждый может выдать себя за кого угодно. в жизни есть глаза, запах, внешний вид, а тут... Адвокатик...
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я не сказав, не відмічати, я сказав - паради не ганяти кожен рік.
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Не рискую даже думать . что эти альтернативно одарённые могут забацать на 30- летие независимости. Если конечно к тому времени не развалят страну как раз к юбилею
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Казалось бы.. серьёзный военный парад, серьёзная военная техника, на серьёзный праздник - ну шо и как тут можно превратить в клоунаду и дибилизм??? Ан нет, пришли шуты циркачи и даже с военного парада сделали цирковой номер..Військової техніки не буде, основний акцент буде на самих військових, - режисер Ходи гідності Бадоєв - Цензор.НЕТ 2786
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Зеленский своей глупостью раскалывает общество. уже есть два(!) "парада" (а теневой кабинет тоже будет?). что любопытно, тут он сам себя загнал в капкан. в шахматах такая ситуация называется цугцванг. это когда каждый следующий ход ухудшает твои позиции. на "его" "парад" не хотят идти боевые ветераны. а он что же? к ним после или вместо "своего" прийдет или не прийдет вовсе? в общем, куда ни кинь, везде клин. вляпался шлемазл... главное, непонятно зачем он изначально парад отменял?! просто глупость какая-то. креативщик хренов.
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Во всяком случае, не знаю будет ли это техника на Востоке, но то что что было пять лет назад, когда наши парни гибли под Илловайском, а техника была на параде, уж точно не будет
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Вальдемар, закажи всем праздничные букеты! Військової техніки не буде, основний акцент буде на самих військових, - режисер Ходи гідності Бадоєв - Цензор.НЕТ 9401 Військової техніки не буде, основний акцент буде на самих військових, - режисер Ходи гідності Бадоєв - Цензор.НЕТ 8175

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Основной акцент, лапы вверх, штаны спустить...
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Так Воинов с АТО еще никто не оскорблял. Их использовали как статистов в развлекательном шоу.
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раніш після перегляду кацапи від люті лопались
Військової техніки не буде, основний акцент буде на самих військових, - режисер Ходи гідності Бадоєв - Цензор.НЕТ 147

а тепер
- бадоєв

- не літак ??? (льочик розведе руки і "пролетить"???)
- не танк ??? (танкіст іде і каже жу-жу-жу ???)
- між коробками українців - "мішка на на лісапєдє"???!!!
Військової техніки не буде, основний акцент буде на самих військових, - режисер Ходи гідності Бадоєв - Цензор.НЕТ 204

жириновський буде кататися зі сміху
як уявити - стидоба
ви зробили це разом, але ж соромно і іншим, за всіх вас, РАЗОМ
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