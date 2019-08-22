 Військової техніки не буде, основний акцент буде на самих військових, - режисер Ходи гідності Бадоєв

Про це він повідомив журналістам під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, що не буде їхати техніка. Не буде техніки військової, тому що акцент ми робимо на тих прекрасних, відважних людях, які цією технікою керують: не танк, а танкіст, не літак, а льотчик. Ми хочемо звернути увагу українців на подвиги наших героїв, а герої бувають і військові, і просто ті люди, які прославляють нашу країну і всередині, і за її межами", - заявив режисер.

Також він повідомив, що сьогодні проходить передостання репетиція Ходи гідності.

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"Крім військових тут будуть оперні співаки, якими просто зобов'язана пишатися наша країна, тому що вони давно її прославляють. Тут будуть неймовірні музиканти - Скорик, Тіна Кароль, тут буду хори, симфонічні оркестри. Кожен із цих людей прославляє нашу країну і потрібно бачити їх", - підсумував режисер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що режисерами святкових заходів на Майдані Незалежності 24 серпня стануть колишній партнер Володимира Зеленського по бізнесу Алан Бадоєв разом із Оленою Коляденко.

Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль.

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