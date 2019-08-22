 Ворог порушив перемир'я 8 разів від початку доби 22 серпня. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі неподалік Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- двічі в районі Богданівки - зі станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Зайцевого - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів".
Мир на коленях не выпросишь, зебил мля!!!
тихої вам ночки, синочки..
прохолоди довгоочікуваної і тиші лагідної...