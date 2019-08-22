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 Події
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Все про:обстріл (5439) Донбас (12812) операція Об'єднаних сил (1500)

 Ворог порушив перемир'я 8 разів від початку доби 22 серпня. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • двічі неподалік Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • двічі в районі Богданівки - зі станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поблизу Зайцевого - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144304
 
 
 Топ коментарі
 
А чого б сєпарам не постріляти, якщо Зєля їх покриває. Прямо запрошує своїм мироєбством.
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Ворог порушив перемир'я 8 разів від початку доби 22 серпня. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2435

тихої вам ночки, синочки..
прохолоди довгоочікуваної і тиші лагідної...
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ЗЕЛЕНСКИЙ ПРО «СТАТЬ НА КОЛЕНИ ПЕРЕД ПУТИНЫМ»: Я И СЕЙЧАС ГОТОВ НА ВСЕ.
Мир на коленях не выпросишь, зебил мля!!!
Враг нарушил перемирие 8 раз с начала суток 22 августа. потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5072

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А чого б сєпарам не постріляти, якщо Зєля їх покриває. Прямо запрошує своїм ***********.
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ЗЕЛЕНСКИЙ ПРО «СТАТЬ НА КОЛЕНИ ПЕРЕД ПУТИНЫМ»: Я И СЕЙЧАС ГОТОВ НА ВСЕ.
Мир на коленях не выпросишь, зебил мля!!!
Враг нарушил перемирие 8 раз с начала суток 22 августа. потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5072

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Ті мавпи не знають що у нас ЗЕперемиріє? Надіслати їм ноту *** стукнувши по клавіші рояля.

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Потерь нет....брешут уже привычно....завтра узнаем фамилии тех, кто погиб...
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Ворог порушив перемир'я 8 разів від початку доби 22 серпня. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2435

тихої вам ночки, синочки..
прохолоди довгоочікуваної і тиші лагідної...
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КТО НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?! ОСТАНОВИТЕ УГО УЖЕ НАКОНЕЦ ТО!
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А что если нет потерь значит и ответку давать нелья ка 54-я?
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Может я чё пропустил . когда 54 ответила ? то что выложено в сеть это всё было до зелениного перемирия
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https://censor.net.ua/video_news/3144171/udar_ukrainskih_minometov_po_shtabu_rossiyiskogo_batalona_v_pervomayiske_20_iyulya_unichtojeno_i_podbito
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Існує Конституція України, яка має більше юридичної сили, ніж якесь перемир"я. Згідно Конституції, держава має забезпечити право на життя і здоров"я кожного українця. Відповідно, будь - яка агресія зі сторони ворога має бути покарана.
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