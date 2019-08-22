 Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", запросили на інший телеканал

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Одним із перших для роботи в новому медіаресурсі він запросив колишнього ведучого програми Post Scriptum на каналі "Руставі-2" Георгія Габунію, який відомий тим, що незадовго до зміни власника каналу в прямому ефірі облаяв нецензурними словами президента Росії Володимира Путіна.
Георгія Габунію, як і керівника інформаційних програм "Руставі-2" Нодара Меладзе у вівторок звільнено з телеканалу, після чого телекомпанію на знак протесту залишили майже всі журналісти інформаційно-політичних і громадських програм.
Зараз, вперше за 25 років, в ефірі "Руставі-2" не виходять новинні програми, зокрема головна інформаційна програма "Кур'єр".
Нагадаємо, 7 липня телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав вечірню недільну передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здою моржовою" і "смердючим окупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.
18 липня після зміни власника у відставку було відправлено директора "Руставі-2" Ніколоз Гварамію. Його місце зайняв Салія. Гварамія називає своє звільнення політично вмотивованим.
Смілива людина цей журналіст.
Шутки шутками - а я на выходных покупал бутылку вина. Грузинские стоят со скидками по 40 - 60%. И даже так их не берут. (Сам тоже естественно брать на стал. Взял Кубанское)
удачи Георгию!
От сказал, не подумавши. И кто ж его пригласит? Г+Г, или Медведчуковские подстилки? Это стало невозможно☹️
Журналист - человек не коментирующий новости ,а их озвучивающий.
Журналист обязан сказать - сегодня комар укусил человека и выпил каплю крови. А в реале как?
Комар бендеровец покусал пол Украины и заразил всех ................
росийский комар наемник одним укусом уничтожил танк............
Новости должны быть новостями.
Но новости должны быть новостями, а не их коментарием.
Дурак укусил дурака - это новость . А когда один дурак - хороший дурак ,а второй плохой дурак.Это уже не новость , а навязывание мнения.
Я не кому не навязываю ни чего. Я просто хочу ,чтоб в новостях сообщали новости , а не ............