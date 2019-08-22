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Все про:Грузія (594) журналістика (834) телебачення (363)

 Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", запросили на інший телеканал

Колишній генеральний директор опозиційної телекомпанії "Руставі-2" Ніка Гварамія, звільнений зі своєї посади після повернення телеканалу колишньому власникові, бізнесменові Кібарі Халваші, повідомив про створення нової телекомпанії "Головний канал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Одним із перших для роботи в новому медіаресурсі він запросив колишнього ведучого програми Post Scriptum на каналі "Руставі-2" Георгія Габунію, який відомий тим, що незадовго до зміни власника каналу в прямому ефірі облаяв нецензурними словами президента Росії Володимира Путіна.

Георгія Габунію, як і керівника інформаційних програм "Руставі-2" Нодара Меладзе у вівторок звільнено з телеканалу, після чого телекомпанію на знак протесту залишили майже всі журналісти інформаційно-політичних і громадських програм.

Зараз, вперше за 25 років, в ефірі "Руставі-2" не виходять новинні програми, зокрема головна інформаційна програма "Кур'єр".

Нагадаємо, 7 липня телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав вечірню недільну передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здою моржовою" і "смердючим окупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.

18 липня після зміни власника у відставку було відправлено директора "Руставі-2" Ніколоз Гварамію. Його місце зайняв Салія. Гварамія називає своє звільнення політично вмотивованим.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144303
 
   
 Топ коментарі
 
Побажаю успіхів в кар'єрі.
Смілива людина цей журналіст.
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И ещё раз хочу сказать, Браво! Ай маладец!
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Прекрасный грузин,. здоровья тебе дорогой!!
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Побажаю успіхів в кар'єрі.
Смілива людина цей журналіст.
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Если он и на новом месте будет говорить о том что (извиняюсь) готов нассать в вино на экспорт в РФ - его свои же и там достанут... Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", запросили на інший телеканал - Цензор.НЕТ 7854

Шутки шутками - а я на выходных покупал бутылку вина. Грузинские стоят со скидками по 40 - 60%. И даже так их не берут. (Сам тоже естественно брать на стал. Взял Кубанское)
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А вы его хоть раз пробовали? (не то что в пакетах естественно) На мой взгляд, при равной цене с грузинским как минимум не хуже.
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Ты дурик, стектомой это не вино, а бояра не коньяк грузинский!!!!
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Это где "кубанское" с грузинским на одной полке стоят?
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Та всем насрать по чем в раше грузинские вина, а тем более Грузии на рашку это по факту, 140 млн дебилов и весь мир есть с чем сравнивать и с кем общаться и торговать, не говоря уже о нищей рашке где только от силы 10% могут себе позволить грузинские вина...
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И ещё раз хочу сказать, Браво! Ай маладец!
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умные люди и профессиналы всегда востребованы.
удачи Георгию!
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Прекрасный грузин,. здоровья тебе дорогой!!
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Цей журналіст буде дорогим гостем всюди. А кремлівський карлик як був так і залишається 3,14здой моржовой.
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А Пуйло слушает да ест. На благо Мокшандії він і не таке стерпить.
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_То по глупости ляпнули, забей. Как будто путлер руководствуется благом расии, а не своими тараканами и благом круга приближённых.
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Его интерпретация названия ***** более соответствует портрету этой особи
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ПЗД МРЖ - это уже эпика, как и ПТН ПНХ и ПТН - ХЛО!
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А бизнесмен Халваши это что-то типа аналога нашей мертвечуковской прокладки тараса козака? Кацапня и в Грузии каналы скупает если им нужно. В войне с кем бы то ни было они уделяют внимание любым деталям. А у нас всё в бирюльки со свинорусами играют.
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За правду честного журналиста выгнали с работы. Хорошо хоть ещё остались объективные СМИ. В Украину бы его пригласить. Такие тут нужны.
От сказал, не подумавши. И кто ж его пригласит? Г+Г, или Медведчуковские подстилки? Это стало невозможно☹️
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Подяка й повага грузино - бандерiвцю!!!

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почему он назвал ***** захаровой моржовой? он что не мог назвать его правильно - педофильный карлик, ********?
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Гвамария и Габуния любовники. Друг друга в беде не бросают. Как трогательно.
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ты североазиатская монголоидная свинособака? и пигмейское ******* твое божество?
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Гомофобия это варварство. Я за европейские ценности.
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понятно. значит с тобой все намного хуже - ты удмурт.
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Вот так и в параше - кого ****** в новостях назвали - тот и й-ло.
Журналист - человек не коментирующий новости ,а их озвучивающий.
Журналист обязан сказать - сегодня комар укусил человека и выпил каплю крови. А в реале как?
Комар бендеровец покусал пол Украины и заразил всех ................
росийский комар наемник одним укусом уничтожил танк............
Новости должны быть новостями.
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Вот так у канала вырос рейтинг) люди обычно правду выбирают)
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Да не против ,того,что х"ло - ****@ моржовая.
Но новости должны быть новостями, а не их коментарием.
Дурак укусил дурака - это новость . А когда один дурак - хороший дурак ,а второй плохой дурак.Это уже не новость , а навязывание мнения.
Я не кому не навязываю ни чего. Я просто хочу ,чтоб в новостях сообщали новости , а не ............
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АНдрей, вот Вы любите объективные новости, а скажите кто сбил Боинг?
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Рустави 2, спокойной ночи. Был, да сплыл. А тебе, Ника Гварамия, мой личный респект за мужество и твою любовь к Родине, к своей прекрасной стране Georgia. Глядя на Украину и Беларусь, мы все прекрасно понимаем, чего тебе это стоило. Респект еще и за то, что ты дал ***** погоняло от грузин, а именно - п*зда моржовая. Вот таким мы деда Вову и запомним. Тебе, как журналисту, удачи. Ты будешь востребован, поверь.
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Те, кто попытаются мне возразить, что журналист должен быть аполитичен и нейтрален в оккупированной стране - сразу нах Это вам к медийным украинским политическим проституткам, для которых "журналистика" стала некой улицей розовых фонарей
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Молодцы грузины не побоялись, что рухнет карьера, что Хутин отомстит, что просто не поймут, осудят за "хамство" и засмеют. Пока не могу вспомнить ни одного украинского тележурналиста, который спсобен на такой пусть немного спорный но Поступок.
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