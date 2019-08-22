 Американська компанія купила права на фільм про Голодомор

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє Variety.

Оригінальна назва цієї історичної драми - "Містер Джонс", її режисер - Агнешка Холланд. Картина розповідає про британського журналіста Гарета Джонса, який поїхав до Москви, щоб розкрити правду про радянську пропагандистську машину. Там він дізнається про Голодомор в Україні.

Фільм ґрунтується на реальних подіях: в 1933 році журналіст Гарет Джонс побував у Радянському Союзі, де збирав інформацію про злочини сталінського режиму, про Голодомор. Однак авторитетні західні видання в той час не публікували його матеріали.

Статті журналіста надихнули письменника Джорджа Орвелла на написання роману "Колгосп тварин".

Прем'єра фільму "Ціна правди" відбулася на Берлінському кінофестивалі в лютому 2019 року. В український прокат фільм вийде 28 листопада.

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