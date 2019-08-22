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Все про:голодомор (188) кіно (406)

 Американська компанія купила права на фільм про Голодомор

Компанія зі США Samuel Goldwyn Films викупила права на показ у Північній Америці фільму про Голодомор "Ціна правди" виробництва України, Польщі та Великої Британії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє Variety.

Оригінальна назва цієї історичної драми - "Містер Джонс", її режисер - Агнешка Холланд. Картина розповідає про британського журналіста Гарета Джонса, який поїхав до Москви, щоб розкрити правду про радянську пропагандистську машину. Там він дізнається про Голодомор в Україні.

Фільм ґрунтується на реальних подіях: в 1933 році журналіст Гарет Джонс побував у Радянському Союзі, де збирав інформацію про злочини сталінського режиму, про Голодомор. Однак авторитетні західні видання в той час не публікували його матеріали.

Статті журналіста надихнули письменника Джорджа Орвелла на написання роману "Колгосп тварин".

Прем'єра фільму "Ціна правди" відбулася на Берлінському кінофестивалі в лютому 2019 року. В український прокат фільм вийде 28 листопада.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144302
 
   
 Топ коментарі
 
Фільм, зняти за участі Держкіно, очолюваної Іллєнком, зедебіли.
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Знову у прихильньіків порошенківського корумпованого строю Зеленський виновний. Кто "зедебіли? 72% вьборців країїньі? Я так розумію ви прихильтники не демократії, де більшість управляє меньшістю, а диктатури, де меншість впевнена, що вона ніби краще знає як краще для всіх. Зедебілом бути значно краще ніж порохоцуценятком!
Адмін, не забудь забанити.
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Они что, дурные??? Нужно было покупать "СВАТЫ", "СЛУГА НАРОДА"...
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Фільм, зняти за участі Держкіно, очолюваної Іллєнком, зедебіли.
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Зараз у зебобіків розрив мізків буде - чи кричати про "зраду" чи радіти про "перемогу" Американська компанія купила права на фільм про Голодомор - Цензор.НЕТ 4035
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Знову у прихильньіків порошенківського корумпованого строю Зеленський виновний. Кто "зедебіли? 72% вьборців країїньі? Я так розумію ви прихильтники не демократії, де більшість управляє меньшістю, а диктатури, де меншість впевнена, що вона ніби краще знає як краще для всіх. Зедебілом бути значно краще ніж порохоцуценятком!
Адмін, не забудь забанити.
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Бобік а чому ти так рвеш пупок за "ПівтораМетриПозору"? ********* СДМЗ Американська компанія купила права на фільм про Голодомор - Цензор.НЕТ 1843
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найуспішніші фільми зняті студією 95 квартал. А даний фільм себе не окупить, цей фільм провальний зазделегідь. В США не цікаві фільми про голодомор в Україні.
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и шо ??? какое это тебе дает право оскорблять народ Украины и его выбор, а срань мацкавитная ?
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Схоже,що не про голодомор,а більше-про ґарета Джонса,тобто психологічно-біографічна драма,історичні факти-вторинні.
Якщо не буде розкрите протиставлення Волтеру Дюранті,-фільм нічого не вартий.
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Они что, дурные??? Нужно было покупать "СВАТЫ", "СЛУГА НАРОДА"...
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