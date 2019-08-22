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Все про:G-7 (169) G8 (27) Зеленський (2446) Росія (19432) Трюдо Джастін (87)

 Зеленський обговорив з Трюдо недопущення Росії у "Велику сімку", - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави подякував за послідовну позицію Канади щодо неможливості повернення Росії до "Великої сімки" в умовах агресії, яка триває на Донбасі, та окупації Криму. Він також зазначив, що у ситуації, коли продовжують гинути українці, необхідно не повертати Росію до "Сімки", а змушувати її виконувати свої зобов’язання.

Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за готовність дотримуватися тієї ж принципової позиції щодо неприйнятності повернення РФ до "Великої сімки", яку він продемонстрував ще під час минулорічного саміту G7 у Канаді.

Читайте також: Україна проінформувала всі ключові столиці світу про те, що підстав для повернення РФ у G8 немає, - речниця МЗС Зеленко

Президент України та прем’єр-міністр Канади домовилися продовжити обговорення проблематики протидії агресивній політиці Росії та захисту інтересів України після саміту "Великої сімки" у Франції.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7

Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144300
 
   
 Топ коментарі
 
ну а сейчас что придумают кремлепорохоботы по теме? Ведь плеваться кавном необходимо, заплачено
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вместо рояля - губы порохоботов
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а с Макроном чё не обсудил ?

Первый же визит был к нему.

Дружбаны же ж.

Ржали за одним столом
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и как он будет не пущать... РОЯЛЕМ С О...... Зеленский обсудил с Трюдо недопущение России в "Большую семерку", - Офис президента - Цензор.НЕТ 9412 ОЙ МИЛЬ ПАРДОН.... Зеленский обсудил с Трюдо недопущение России в "Большую семерку", - Офис президента - Цензор.НЕТ 6380 Зеленский обсудил с Трюдо недопущение России в "Большую семерку", - Офис президента - Цензор.НЕТ 7586
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вместо рояля - губы порохоботов
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ага мы его Зе еще заднюю часть не осматривали... Зеленський обговорив з Трюдо недопущення Росії у "Велику сімку", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1527 у вас зе бобиков ******** и через 50 лет будете ночами орать мама Порохоботы пришли у вас щобла болотная клиника психиатрии и давно и вместе с вашим кумиром клоуном.. Зеленський обговорив з Трюдо недопущення Росії у "Велику сімку", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9846
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у меня нет кумира. то вы до сих пор челом бьете старой прогиравшей все выборы свиножабе которую пора избивать как шуфрича
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последнее время все зебилы начала орать что "не голосовали" за шмарклю)
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Ну хорошо что не записал ролик в фейсбук. Как для нас.
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Тебя хрен поймешь, - то у тебя "устойчивое перемирие" то "ситуации, когда и дальше гибнут украинцы".
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так жыгули тоже производились для отечества и на экспорт
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ну а сейчас что придумают кремлепорохоботы по теме? Ведь плеваться кавном необходимо, заплачено
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Тебе заплачено...и тв усиленно начал отрабатывать？
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кремлепорохобот это звучит гордо
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Я рад что ты с гордостью носишь это звание...и тебе нравится..
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ты этому рад? у тебя с бошкой все в порядке?
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Разумеется...а чего мне не порадоваться тому что зебобик сам признал что он кремлепорохобот...😀
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Трюдо в Зеленського не питав, чого той раніше клянчив у Канаді гроші, а тепер спонсорує пенсіонерів Ізраїлю?
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Вот ещё один брехун работающий на фашиста Дугина. Знакомьтесь, младшая жена сержанта Иванова. 🤔
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один брэхун*** - младщая жена***. Бурят чтолЕ? А нам так не нравятся узкоплёночные, пролетай со своими ивановыми-дугиновыми, нам тошнит от ваших хвамилий!
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Сколько раз в день зигуешь своему фюреру Х@лу?🤔
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Номерной сверху уже произвел дефекацию своего потока сознания, значит в конце смены получит батончик, пошьет костюм с отливом - и в Ялту. Это тебе не мелочь по карманам тырить.
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пошьет костюм с отливом - и в Ялту


в пентхаус президента Украины, переоформившего жилплощадь по оккупационным законам ?
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А вот и мнение последователя методичек русского фашиста Дугина. Напомню, это этот подонок составил инструкции как дескридитировать проукраинскую власть в Украине и поставить на их место полезных прокацапски настроенных идиотов.
Хорошо стараешься, сержант похвалит☹️
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а, понял, это Дугин назначил Свинарчуков и Розенблатов на мощные финансовые потоки и дугин же обворовал украинцев по схеме "Роттердам плюс" и Дугин украл миллиард евро помощи Украине от ЕС?
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😀Ты зебобик отстал от жизни...герус уже завил что свинарчуки это чуваки на своем месте и претензий к ним нет...а ротердам плюс обеспечивал самую низкую цену угля из всех возможных...
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Он видимо в оккупированном Крыму время проводил. Плавал среди говна🤔
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А как русские фашисты во главе с Дугиным зигуют? По другому чем национал-социалисты Германии, или так же?
Ты все проспал, кацап, Роттердам+ оказался отличной схемой, и миллиарды никто не крал, а Свинарчуки оказались друзьями Зе Шмаркли. В теме надо быть. Отстал от жизни
🤔
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Не сомневаюсь, сейчас твой начальник проведёт политинформацию.
😂🤣😂🤣😂🤣
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Он сегодня лайкнул одной дуре из Орды наптсавшей что уралвагонзавод выпускает сотни танков в месяц.
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одну сотню
Порошенко за 5 лет поставил в ВСУ 10 Оплотов
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Да кто ж сомневался в происхождении этого кацапского фашиста😄
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В райне Торецка полчаса назад бахало минут 15 и явно не меньше сотки по калибру...
Посмотрим как завтра зебобики обьявят что обстрел был из пистолета...
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Мне слышней....я рядом живу...мне зеленую лапшу на уши не повесишь...
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можешь не оправдываться, по тебе видно.
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Оправдываться？перед зебобиком？ ты слишком большого мнения о себе...клоун...
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так ты из вонючей дыры которую надо было обнести колючей проволокой еще 10 лет назад..все ясно
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Ну если для тебя Украина это вонючая дыра...ты просто зеленый скот...
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Дюндель , ты просто заказ отрабатываешь . Уже 5 лет рассказывают про " гранатомети , кулемети " , когда Зеленского ещё и в помине не было . Проблема в том , что не было кому и сейчас некому назвать войну войной . Разговоры на публику для видимости , не подкреплённые действиями не в счёт .
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Войну все пять лет называли войной...ты зебобик просто глухой...это сейчас войну начали называть конфликтом...
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А что єто у зеленского так подгорать начало? У него же все шло по плану: Конец войне, снятие санкций со своего хозяина, дружба с рф....
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видать такой план существовал тока в кремлевско-порохоботской методичке, а не у Зеленского
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И при чем тут методички. Реально крыть нечем - кроме отмазок? Хорошо хоть оппонентов матом не кроете Зеленський обговорив з Трюдо недопущення Росії у "Велику сімку", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4322
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зебобики... они такие... Когда понимают, что они обтекают говном, что они лошьё колерованное сразу начинают: порохоботы, методички...
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а нада проста пєрєстать стрєлять? і таки не стріляють...і кому це вигідно?
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обсудил ?
наче його хтось питатиме.
просто Німеччина, Британія, Канада відмовились.
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ты уже ваще поехало" Как раз перечисленные высказались негативно о возвращении вашей парашки в G8.
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Поехало как раз ты.
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Ты че влезаешь позорище в женский разговор.
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Ты даунбасс окупированный, кто еще из нас кацап.
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У другу світову всі українці жили в окупації. То вони всі були не українцями?

Єлажов, лікуй свою голову, інсульт не проходить без наслідків.
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Привет! Почему на мою ветку не заходишь? Заходи, буду рад.
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бггг, "великий гейропейський політик", якого світ в упор не бачить.
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Да ладно вам, он всего чуть ниже Х@ла
😂🤣😂🤣😂🤣
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а не ты ли, краснозадый, его на этот пост продвинул своими комментами ?
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новості кінця епохи бідності:Апелляционный административный суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы НЭК "Укрэнерго", НКРЭКУ, ГП "Гарантированный покупатель" об отмене обеспечения, которым приостановлено действие постановлений НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня о новых тарифах "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию для ряда предприятий, связанных с группой "Приват".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144283
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Не поддержали дурацкую трамповскую инициативу просто потому,что он дурак. А у зели нашелся повод надуть щеки.
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Зелебеню уже все послали Зеленський обговорив з Трюдо недопущення Росії у "Велику сімку", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2463. Дело осталось только за Джастином.. Если еще и он пошлет, шуту скорая дорожка к Биньямин Нетаньяху на ПМЖ. Не зря же они встречались

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В точности повторяет путь Януковича. Того в начале тоже все принимали. А потом, только Лукашенко и Х@ло🤔
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Таки непросто так в російській мові слово мущіна жіночого роду...
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Совет украинским информационным войскам. Нужно на ватных форумал разгонять тему что Макрон и Трамп сказали что вернут россию в G8 потому что путин согласился вернуть Крым и уйти с Донбасса Представляете как там задымит в Параше
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коли вже все вирішили без України, воно обговорило. ці статейки тільки для аудиторії з рівнем IQ як у зебілів
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Свинособак пускати можливо тiльки в Гаагський Трибунал
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Петю,кстати,когда дело казалось его внешнеполитических контактов по теме агрессии рашки-никогда не чморили.Чморили(совершенно заслуженно) по поводу коррупции,кумовства,назначения всяких муженок на военные должности...И т.д. и т.д. и т.д. Здесь же-принципиально иная картина.Есть тупо тэги "Зеленский" или "слуга народа ".И нужно обгадить В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.Не брезгуют ничем святым.Петя общался с путиным и жал ему руку-так было надо для страны.Зеленский общался с путиным по телефону-тут даже не буду перечислять кем его называли.Они убивают наших,а зеля ничего не делает-реванш.Петя заключил минск и они убивают наших уже 4 года-так было нужно.И так-во всём.Не очень понятно,какой толк от этой рукотворной вакханалии в интернете.Но тем не менее-пока так.
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Під час інавгураційної промови новообраний президент України Володимир Зеленський не згадав про вступ до ЄС та НАТО та уникав слова Росія. - чому?
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Наш внешнеполитический курс как-то изменился?Мы сделали что-то в пользу рашки и как-то навредили вступу в ЕС и НАТО?
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Бо думав,як би усіх поросят на шаурму та до кремля відправити-можливо х"ло обжереться чумних-здохне нечиста сила.
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У нас кажуть "У свинячий голос",тобто коли Макрон,Меркель,Трамп,навіть сраний фін Саулі Нііністьо ,висловили свою думку з приводу повернення рф в Європу(навіть змінити думку),десь з кущів запищав наш Вовік.
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А Трампу позвонить, слабо? Он как скажет, так и будет!
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