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 Посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до зупинки Слов'янської ТЕС, - керівництво "Донбасенерго"

Можливий перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС, і 15 тисяч жителів прифронтової Миколаївки залишаться без опалення. Про це заявив комерційний директор ПАТ "Донбасенерго" Олег Ларіонов з приводу ініціативи Офісу президента змінити цінові обмеження (price caps) на ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку.

"Вважаємо неприпустимим впровадження таких цінових обмежень на ринку, адже це знизить ціну електроенергії для виробників на 14%, що поставить під сумнів подальше існування теплової генерації в Україні. Зазначені ініціативи призведуть до повного занепаду Слов’янської ТЕС та інших теплових електростанцій України, дефіциту потужності в енергосистемі з відповідними тяжкими наслідками для всієї держави", - повідомляється позиція керівництва компанії на офіційному сайті ПАТ "Донбасенерго" передає Цензор.НЕТ.

Керівництво компанії підкреслює, що в разі прийняття змін до price caps виробництво електроенергії Слов’янської ТЕС стає збитковим, адже антрацит, на якому працює станція, через відсутність його видобутку на контрольованій території України повністю імпортується, а нові ціни ринку електроенергії не покриватимуть витрат на її виробництво. У результаті ТЕС змушена буде зупинити свою роботу.

"Собівартість електроенергії Слов’янської ТЕС становить близько 1700 грн/МВт*год, а ціни на ринку після впровадження нових price caps становитимуть близько 1446 грн/МВт*год. Тобто Компанія отримуватиме близько 254 грн збитків на кожній МВт*год відпущеної електроенергії", - йдеться в повідомленні.

У компанії констатують, що внаслідок вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС 15 тисяч жителів прифронтового міста Миколаївка залишаться взимку без опалення, а енергосистема України втратить 750 МВт потужності. І закликають керівництво країни не допустити розвитку ситуації за таким сценарієм.

Нагадаємо, раніше представник президента в уряді Андрій Герус повідомив, що в команді президента вважають за необхідне переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані Рrice caps: нічну ціну підвищити на 10%, а денну знизити на 15-20%. Що, за його словами, може дати 9% зниження тарифу для кінцевого споживача.

Новий ринок електроенергії запущено в Україні з 1 липня 2019 року відповідно до закону "Про ринок електричної енергії".

Читайте також: Федерація роботодавців України підтримує цю позицію, - глава Ради ФРУ Олійник про пропозицію Геруса щодо ринку електроенергії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144299
 
 
 Топ коментарі
 
А перестать воровать не пробовали ??? 1700 за Мвт*ч в пересчете на уголь это 5000+ грн за тонну, вообще охренели
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Опять торгаши заговорили об убыточности энергетической отрасли Украины если снизить тарифы.
И что характерно - ни один потужно-ришучый торгаш газом, электроэнергией, углем или теплом не спешит расставаться с этим своим "убыточным" бизнесом.
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так що дамбас не буде всю Україну забезпечувати електроенергією? обісрались кормільци
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А перестать воровать не пробовали ??? 1700 за Мвт*ч в пересчете на уголь это 5000+ грн за тонну, вообще охренели
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во что рынок с ахметовоской шоблой делает... да плевать одна ТЭЦ.... это не 99% всей страны которая просто накроется медным тазом... дебилы вы плохо знаете современную Историю.... Польша Болгария Румыния Чехия Словакия Британия Германия Нидерланды и иные прошли через энергетические бунты Майданы стачки ушло в небытие не одно правительство из- за этого... и пару премьеров и Президентов...
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да вот как раз бы на так называем "рынке" они б вообще исполняли шо хотели, это с ОП немного прикрутили со сверхприбыли на огромную прибыль
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Ну тепер зебєня всьо порєшаєт і Ахметку на кукан. Нє?
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Почему себестоимость у них выше чем у других, что то тут не так. Кто кстати хозяин этой ТЭС?
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61% - Масим Єфімов, 25% - державна власність...решту - хз
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Максим Єфимов - это порошенковский прихвостень, у него дочка в Лондоне учится, он своим работникам постоянно зарплату задерживает, был депутатом от БПП.
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не бреши, зебіл, він обирався як мажоритарник-самовисуванець; лише в ВР написав заяву в БПП; але голосував, як хотів, фракційної дисципліни не дотримувався.
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Ты ты шо!!! Вот так вот построил глав всех фракций, прочитал считалочку типа "ени бени лики паки...." и на кого выпало, туда и написал заяву на входение Посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до зупинки Слов'янської ТЕС, - керівництво "Донбасенерго" - Цензор.НЕТ 6796
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так що дамбас не буде всю Україну забезпечувати електроенергією? обісрались кормільци
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Дурачки какие-то то руководство, - себестоимость, ограничения, голова пухнет...
Сьездили б в Трускавец економику подучить
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чего ж ахметов не сидит? Более 100 дней прошло после победы зели на выборах! Это всё договорняки!
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Так пора сажать тли нет? А то "Прийде весна саджати будемо" а по факту ноль.
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Опять торгаши заговорили об убыточности энергетической отрасли Украины если снизить тарифы.
И что характерно - ни один потужно-ришучый торгаш газом, электроэнергией, углем или теплом не спешит расставаться с этим своим "убыточным" бизнесом.
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Донбабве!!! Перестань годувати всю Україну!!!
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Вот у Игорь Валерьича получилось снизить цену на е/е в шесть раз.
А єти малограмотные не знают как делать. - идешь к судье Вовку и себестоимость резко падает...
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Дурик, ничего он не снижал а лишь добился продления льготного тарифа который действовал до июня 2019.
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ДТЕК, конечно ДТЕК и ничего кроме ДТЕКа. И да здравствует великий и могучий рыжий человек-гудок. И да увеличит он оплатушку за электрушку, и да понесут ему люди последнее радуясь и славословя его Посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до зупинки Слов'янської ТЕС, - керівництво "Донбасенерго" - Цензор.НЕТ 5503
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Заныли о убыточности, а что вам мешало переделать ТЭС с привозного антрацита на газовую группу.
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Якщо за всю вугільну енергетику казати, то "газову групу" теж імпортують
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Вот и весь анонс: руководство компании. От какого понятия оно так решило, что должны диктовать условия? Вот. В Украине нет рынка энергерго, а есть монополии "Облэнерго", которые принадлежат рф.
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Вот и весь анонс: руководство компании. От какого понятия оно так решило, что должны диктовать условия? Вот. В Украине нет рынка энергерго, а есть монополии "Облэнерго", которые принадлежат рф.
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Оп, пошло бизнес-сопротивление новому порядку...
Зе не понимает, что эти люди боялись только двух организаций - гестапо и нквд. Пока не появится аналогичная организация в Украине, любое даже самое лучшее начинание разобьется об деспотичную власть неофеодалов на местах.
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А ОЛЕГ ЛАРИОНОВ НЕ ПРОБОВАЛ ОДНОВРЕМЕННО ОТСОСАТЬ У АХМЕТКИ И У *****?
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Для получения 1 КВт электроэнергии необходимо сжечь 370 граммов высококачественного каменного угля, ну.....например, Донецкого. Или 1,5 килограмма угля бурого угля.
.........................................................................
1 КВт = 0,37кг (антрацит)

10 КВт = 3,7кг (антрацит)
100 КВт = 37кг (антрацит)
1000КВт = (1МВт) = 370 кг (антрацит)

............................................................................
Каменный уголь антрацит марки АКО 25-100 стоит 6.800 грн./тонна

https://prom.ua/ua/Ugol-marki-antratsit.html

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Роттердам с плюсом-110 дол. А доставка Ю.африканского антрацита в Черноморск 90 дол. Как то не вяжется с ценой 6800 гривен за тонну.
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Владимир, спасибо! Я не знал этого (цены "роттердамского"). Просто взял и забил в Гугле цену на уголь .....
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Клоуны у власти! Что Вы хотите? Понимания???

Шаурма важнее.
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Не не, нет ничего важнее благосостояния ахметки
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Если паразитам на теле Украины так "не выгодно", тогда нужно возвращать государственное регулирование, как было до власти свиней.
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В 14-15м годах тепловая генерация работала с огромными убытками, но свет и тепло обеспечили. Согласятся ли повторить? Не уверен. Так что ждём веерных отключений,перегрузок атомки, а там и до Чернобыля не далеко
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За оцінками НАБУ, через формулу «Роттердам+» споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

Журналісти ресурсу Bihus.info показали заміський маєток олігарха Ріната Ахметова, який той будує за кошти, отримані від формули «Роттердам+». Як зазначається в сюжеті Bihus.info, площа маєтку - 12 112 м², він розташований за 35 км від Києва, передає «Є!»
https://buc.kim/d/6uxsOENfD7fC
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и как же они существовали еще два(!) месяца назад, до повышения цен на электрику??? у нас цены на электрику уже ВЫШЕ чем в соседних странах, а "зеленый тариф" САМЫЙ ВЫСОКИЙ В МИРЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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