 Посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до зупинки Слов'янської ТЕС, - керівництво "Донбасенерго"

"Вважаємо неприпустимим впровадження таких цінових обмежень на ринку, адже це знизить ціну електроенергії для виробників на 14%, що поставить під сумнів подальше існування теплової генерації в Україні. Зазначені ініціативи призведуть до повного занепаду Слов’янської ТЕС та інших теплових електростанцій України, дефіциту потужності в енергосистемі з відповідними тяжкими наслідками для всієї держави", - повідомляється позиція керівництва компанії на офіційному сайті ПАТ "Донбасенерго" передає Цензор.НЕТ.
Керівництво компанії підкреслює, що в разі прийняття змін до price caps виробництво електроенергії Слов’янської ТЕС стає збитковим, адже антрацит, на якому працює станція, через відсутність його видобутку на контрольованій території України повністю імпортується, а нові ціни ринку електроенергії не покриватимуть витрат на її виробництво. У результаті ТЕС змушена буде зупинити свою роботу.
"Собівартість електроенергії Слов’янської ТЕС становить близько 1700 грн/МВт*год, а ціни на ринку після впровадження нових price caps становитимуть близько 1446 грн/МВт*год. Тобто Компанія отримуватиме близько 254 грн збитків на кожній МВт*год відпущеної електроенергії", - йдеться в повідомленні.
У компанії констатують, що внаслідок вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС 15 тисяч жителів прифронтового міста Миколаївка залишаться взимку без опалення, а енергосистема України втратить 750 МВт потужності. І закликають керівництво країни не допустити розвитку ситуації за таким сценарієм.
Нагадаємо, раніше представник президента в уряді Андрій Герус повідомив, що в команді президента вважають за необхідне переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані Рrice caps: нічну ціну підвищити на 10%, а денну знизити на 15-20%. Що, за його словами, може дати 9% зниження тарифу для кінцевого споживача.
Новий ринок електроенергії запущено в Україні з 1 липня 2019 року відповідно до закону "Про ринок електричної енергії".
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И что характерно - ни один потужно-ришучый торгаш газом, электроэнергией, углем или теплом не спешит расставаться с этим своим "убыточным" бизнесом.
А єти малограмотные не знают как делать. - идешь к судье Вовку и себестоимость резко падает...
ВЫБИРАЙТЕ.
Зе не понимает, что эти люди боялись только двух организаций - гестапо и нквд. Пока не появится аналогичная организация в Украине, любое даже самое лучшее начинание разобьется об деспотичную власть неофеодалов на местах.
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1 КВт = 0,37кг (антрацит)
10 КВт = 3,7кг (антрацит)
100 КВт = 37кг (антрацит)
1000КВт = (1МВт) = 370 кг (антрацит)
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Шаурма важнее.
Журналісти ресурсу Bihus.info показали заміський маєток олігарха Ріната Ахметова, який той будує за кошти, отримані від формули «Роттердам+». Як зазначається в сюжеті Bihus.info, площа маєтку - 12 112 м², він розташований за 35 км від Києва, передає «Є!»
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