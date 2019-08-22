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 17-річна дівчина через необережне поводження зі зброєю поранила подругу, - Нацполіція

В Оріхівському районі Запорізької області внаслідок необережного поводження зі зброєю травму обличчя дістала 17-річна дівчина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

"21 серпня, о 23:50, до Оріхівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що в лікарню доставлена ​​дівчина 2002 року народження з вогнепальним пораненням обличчя", - йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції встановили обставини події того вечора. Чотири подруги віком від 15 до 17 років зібралися в одному з будинків у селищі міського типу Комишуваха, тоді, коли батьків не було вдома. Дочка господаря будинку, дівчина 2003 року народження, взяла рушницю батька і під час необережного поводження зі зброєю стався випадковий постріл. Потерпіла 2002 року народження дістала травму обличчя.

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Рушницю вилучено. Співробітники поліції проводять перевірку щодо легальності та умов зберігання зброї.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Крім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Найсуворіше покарання за цими статтями передбачає до п'яти років позбавлення волі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144292
 
 
 Топ коментарі
 
Ружьё должно храниться в сейфе ,а ключи от сейфа только у хозяина и точка. Хозяину ружья предьява и соответствующая статья ,в первую очередь
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Незаконное, неосторожное обращение!
Ружьё на неё не зарегистрировано. Хранилось заряженным не в сейфе.
Папашку на нары, дочку в монастырь.
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Ружьё должно храниться в сейфе ,а ключи от сейфа только у хозяина и точка. Хозяину ружья предьява и соответствующая статья ,в первую очередь
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к тому же заряженное ружьё! хозяину можно спокойно на дурку косить
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Денюшкой его точно не по детски накажут
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а знала бы, что у подруги тоже есть ствол, обращалась бы осторожнее...
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Неосторожное обращение со спиртным. Может запретим алкоголь?
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Топори теж заборонити, бо порубають одне одного.
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Топор в хозяйстве применяется, а ружьё на охоте и совсем лишнее на показ в хате,вне сейфа тем более есть дочь и как получилось не адекват, бережённого бог бережёт
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Незаконное, неосторожное обращение!
Ружьё на неё не зарегистрировано. Хранилось заряженным не в сейфе.
Папашку на нары, дочку в монастырь.
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C чего Вы это взяли? Патроны тоже хранятся в сейфе. Да и особых требований нет - просто ящик, закрывающийся на ключ. У меня у отца при Совке ружьё лежало в алюминиевом ящике без замка (контрилось винтом). А еще раньше просто в чехле в кладовке на антресоли. Мы потрошили патроны и стреляли по учебником капсюлями - сноп огня на 3-5 метров...
Памятуя это, свои стволы я держу в сейфе, патроны в тизере (под отдельным замком). Ключи только у меня...
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Сноп огня от капсюля на 5 метров ? Это точно не гранатомёт был ?
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Она ребёнок дурочка, а папа конь педальный без задних колёс
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В 16 лет уже не ребенок, а великовозрастная ТП.
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классика- "а видео вечера есть? друг просит"
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