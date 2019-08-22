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 Київські новини
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 Відкриття фунікулера в Києві переноситься у зв'язку з ремонтом, - "Київпастранс"

Комунальне підприємство "Київпастранс" перенесло відкриття фунікулера на невизначений термін у зв'язку з технічним оглядом і ремонтом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київпастранс".

"Після випробувального навантаження витяжка троса перевищила допустиму норму. Згідно з експертною оцінкою фахівців це питання вимагає додаткової уваги і часу на корекцію", - йдеться в повідомленні.

КП просить вибачення за тимчасові незручності, про день завершення регламентних робіт у відомстві повідомлять додатково.

Раніше повідомлялося, що фунікулер мали відкрити 23 серпня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144289
 
 
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рємонтіровалі, рємонтіруйєм і будєм рємонтіровать!
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в польщі блискавка вразила трьох туристів
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а закрытие не было связано с ремонтом?
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Просим извинения за временные неудобства но мы "не допилили".
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Фуникулер запустится если его запустить. Кличко.
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А ты ему пойди и в лицо скажи. А то сидишь, жопу под диваном прячешь, и воздух своим кацапским смердом портишь☹️
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Жинка с утра казала "всех на ***", и "дайте мени серпом от тут пройтись --- "чуть пониже талии"---- а поверьте мне на слово ---- Вона як серпом пройдеться, потом токо хороныть надо....
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Столиця України потрапила до списку шести найпрозоріших європейських столиць з 26 міст, що брали участь у дослідженні Transparency International
(С)
@HromadskeUA

Чому не перше? Кличко все вкрав, чи не так ЗеБіли?🤔
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