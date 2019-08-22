 Відкриття фунікулера в Києві переноситься у зв'язку з ремонтом, - "Київпастранс"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київпастранс".
"Після випробувального навантаження витяжка троса перевищила допустиму норму. Згідно з експертною оцінкою фахівців це питання вимагає додаткової уваги і часу на корекцію", - йдеться в повідомленні.
КП просить вибачення за тимчасові незручності, про день завершення регламентних робіт у відомстві повідомлять додатково.
Раніше повідомлялося, що фунікулер мали відкрити 23 серпня.
(С)
@HromadskeUA
Чому не перше? Кличко все вкрав, чи не так ЗеБіли?🤔