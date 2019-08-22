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 Політика України
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Все про:ВР (5347) Геращенко Ірина (918) комітет (190) Гетманцев (16)

 З комітету Ради з питань свободи слова вилучили всі профільні позиції, - Ірина Геращенко

З предмету відання Комітету з питань свободи слова вилучили основні профільні позиції, зокрема висвітлення роботи Верховної Ради, діяльність ЗМІ і рекламу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє нинішній перший віцеспікер, обрана народним депутатом ІХ скликання від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Вперше в історії Верховної Ради з предметів відання Комітету з питань свободи слова вилучають, насправді, всі профільні позиції, навіть питання висвітлення діяльності Верховної Ради України... Також вилучені з відання питання друкованих і електронних засобів масової інформації, мережі Інтернет, вилучено питання рекламної діяльності – і все це передається в комітет-монстр, мегакомітет з питань гуманітарної та інформаційної політики",- пояснила Геращенко.

У цьому контексті вона висловила застереження, що таке "вихолощення" може перетворити Комітет з питань свободи слова на ритуальний. "У цього комітету будуть незрозумілі функції щодо законопроєктів, над якими він має фахово працювати", - вважає політик.

При цьому вона наголосила, що проти такого підходу, окрім "Європейської солідарності", виступили також партії "Батьківщина", "Голос" і "Опозиційна платформа - За життя".

Також читайте: "Євросолідарність" претендуватиме на посаду віцеспікера ВР, - Ірина Геращенко

Раніше майбутній депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив журналістам, що предмет відання Комітету з питань свободи слова став найбільш дискусійним питанням на засіданні депутатської підгрупи, яка займається формуванням комітетів і організацією урочистого засідання Верховної Ради ІХ скликання.

"Колег збентежує та обставина, що інформаційна політика забрана з предметів відання Комітету з питань свободи слова. Але в цьому є абсолютна логіка, і зрозуміло, чому це було зроблено: оскільки будь-яку політику повинна формувати і реалізовувати влада своїми діями. Якщо ми говоримо про те, що Комітет зі свободи слова очолить опозиція, то в ньому повинні бути сконцентровані контрольні функції, функції захисту прав і журналістів і засобів масової інформації. Власне, всі ці функції залишені в Комітеті свободи слова", - пояснив позицію політсили Гетманцев.

Він також зазначив, що представники партії "Європейська солідарність" озвучили пропозицію щодо ліквідації цього комітету, але вона була проголосована і відхилена.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144285
 
 
 Топ коментарі
 
- Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,

И голос - как у алкашей!

Это болезный о твоих ЗеБенятах в далёком 73 году,когда тебя ещё и в проекте не было Из комитета Рады по свободе слова изъяли все профильные позиции, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9760
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Можно отвечу вместо Геращенко.
Приедет Порошенко, ему нечего бояться.
Все эти допросы и доносы Портного ничего кроме троллинга Порошенко не принесут, у Портного просто маниакальное желание хоть как-то отомстить Порошенко.
Суете сует и ничего больше.
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ирусик и свыня ввели план сирена- вопят на каждом углу, а чего же не работали во благо страны, свыны мразные, мародеры
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ирусик и свыня ввели план сирена- вопят на каждом углу, а чего же не работали во благо страны, свыны мразные, мародеры
 показати весь коментар
 
 
- Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,

И голос - как у алкашей!

Это болезный о твоих ЗеБенятах в далёком 73 году,когда тебя ещё и в проекте не было Из комитета Рады по свободе слова изъяли все профильные позиции, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9760
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Ірка попою відчуває шо її попросять з пляжа )))
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ВаняКЦП ти хворий - краще вали звідси НХ у свою паРашу бо твоє кацапське "бомбомітаніє" виглядає недолугим! І захвати із собою стадо мавп, які тебе "лайкають" - всяких там віртуальних "хероїв тирнету": "РінадуАмебову", "АльКапусту" та інших хворих на всю голову як ти казкових створінь студії "квартал95" З комітету Ради з питань свободи слова вилучили всі профільні позиції, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9410
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так на комитет по свободе слова медведчук глаз положил
--
Щодо того, на які комітети претендуватиме ОПЗЖ, Рабінович сказав, що це мають бути бюджетний комітет, регламентний комітет і комітет з питань свободи слова. Из комитета Рады по свободе слова изъяли все профильные позиции, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4986
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повернуть закони від 16 ---ківадалова-колісніченка часів януковоща..у Верховні Раді ж соратники прийшли
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изъяли все - поживиться нечем! как жить?????)))))))))))))))))))))
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Клоуны с дятлами,они наворотят. Расхлебают,те кто и х выбрал, ибо вместо головы тупой телевизор.
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Ирусик а твоя свинья на допрос 3 сентября приедет с заграницы.
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Можно отвечу вместо Геращенко.
Приедет Порошенко, ему нечего бояться.
Все эти допросы и доносы Портного ничего кроме троллинга Порошенко не принесут, у Портного просто маниакальное желание хоть как-то отомстить Порошенко.
Суете сует и ничего больше.
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У них одна надежда что Порох "сбежит". А он не бежит хоть убейся)
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Людмила, ви знаєте більше ніж НАБУ і САП? Я починаю вас боятись )))
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Ринат! А блазень вечен? Как думаете, он свой срок отбудет полностью или в Израиль убежит?
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Мамка твоя , сочувствую, сочувствую , зебил.
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Так Вы же проиграли все выборы !
И , что еще требуете .... 24 места в ВР !

Новых вилл в Испании ... или вид на жительство вШвейцарии , как у главного "пети" ПЕСа .
Из комитета Рады по свободе слова изъяли все профильные позиции, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9149
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Не, лучше в Италии. Как у вашего пастуха, баранов. Пардон, зе-баранов.
https://censor.net.ua/photo_news/3119070/zelenskiyi_ne_zadeklariroval_villu_na_italyanskom_kurorte_kotoryyi_smi_nazyvayut_moskovskoyi_provintsieyi
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Ты - надлвшкове майно , тебя скоро продадут)
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Таки да, насрал он тебе в штаны!
Иначе как объяснить этот феномен?
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Рейдерами були, рейдерами є, рейдерами і здохнуть
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8% - Песики как узнали что комитет по свободе слова планируют отдать оппозиции - так сразу же на него разинули рот, ибо хорошо было песикам чморить кого-угодно в этом комитете предыдущие 5 лет. А тут все равно облом. З комітету Ради з питань свободи слова вилучили всі профільні позиції, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4086
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Комітет пепередні 5 років був керований Народним Фронтом.
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Равнобедренно что было при Кучме, Ющенко, Януковиче и Порошенко. Зебилы! это ваш ********** начал душить свободу слова в Украине.. Срать в 95 квартале на других - это он могем, а правду про шута НИЗЯ З комітету Ради з питань свободи слова вилучили всі профільні позиції, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9955? Вы за это голосили?
З комітету Ради з питань свободи слова вилучили всі профільні позиції, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6176
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Единственный комитет, который может достойно и со знанием дела возглавить ПЕС, а в особенности шоколадный петруша, это комитет по делам сексуальных меньшинств. Именно ********* и лесбиянки, которых так холят и лелеят в либеральных европах, особенно близки по духу соецефальной публике
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Тобто свобода слова при зебілах відміняється і Україна стає тоталітарною.
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командуватимуть парадом плюси коломойського.
ткаченко вже поспішає
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Ткаченку можна буде змінити своє прізвище на Геббельс.
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Фафа як був плазуватий, ним і залишиться, попихач у серпентарії
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