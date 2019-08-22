 З комітету Ради з питань свободи слова вилучили всі профільні позиції, - Ірина Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє нинішній перший віцеспікер, обрана народним депутатом ІХ скликання від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
"Вперше в історії Верховної Ради з предметів відання Комітету з питань свободи слова вилучають, насправді, всі профільні позиції, навіть питання висвітлення діяльності Верховної Ради України... Також вилучені з відання питання друкованих і електронних засобів масової інформації, мережі Інтернет, вилучено питання рекламної діяльності – і все це передається в комітет-монстр, мегакомітет з питань гуманітарної та інформаційної політики",- пояснила Геращенко.
У цьому контексті вона висловила застереження, що таке "вихолощення" може перетворити Комітет з питань свободи слова на ритуальний. "У цього комітету будуть незрозумілі функції щодо законопроєктів, над якими він має фахово працювати", - вважає політик.
При цьому вона наголосила, що проти такого підходу, окрім "Європейської солідарності", виступили також партії "Батьківщина", "Голос" і "Опозиційна платформа - За життя".
Раніше майбутній депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив журналістам, що предмет відання Комітету з питань свободи слова став найбільш дискусійним питанням на засіданні депутатської підгрупи, яка займається формуванням комітетів і організацією урочистого засідання Верховної Ради ІХ скликання.
"Колег збентежує та обставина, що інформаційна політика забрана з предметів відання Комітету з питань свободи слова. Але в цьому є абсолютна логіка, і зрозуміло, чому це було зроблено: оскільки будь-яку політику повинна формувати і реалізовувати влада своїми діями. Якщо ми говоримо про те, що Комітет зі свободи слова очолить опозиція, то в ньому повинні бути сконцентровані контрольні функції, функції захисту прав і журналістів і засобів масової інформації. Власне, всі ці функції залишені в Комітеті свободи слова", - пояснив позицію політсили Гетманцев.
Він також зазначив, що представники партії "Європейська солідарність" озвучили пропозицію щодо ліквідації цього комітету, але вона була проголосована і відхилена.
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос - как у алкашей!
Это болезный о твоих ЗеБенятах в далёком 73 году,когда тебя ещё и в проекте не было
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Щодо того, на які комітети претендуватиме ОПЗЖ, Рабінович сказав, що це мають бути бюджетний комітет, регламентний комітет і комітет з питань свободи слова.
Приедет Порошенко, ему нечего бояться.
Все эти допросы и доносы Портного ничего кроме троллинга Порошенко не принесут, у Портного просто маниакальное желание хоть как-то отомстить Порошенко.
Суете сует и ничего больше.
И , что еще требуете .... 24 места в ВР !
Новых вилл в Испании ... или вид на жительство вШвейцарии , как у главного "пети" ПЕСа .
https://censor.net.ua/photo_news/3119070/zelenskiyi_ne_zadeklariroval_villu_na_italyanskom_kurorte_kotoryyi_smi_nazyvayut_moskovskoyi_provintsieyi
Иначе как объяснить этот феномен?
ткаченко вже поспішає