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Все про:адвокат (642) Кропивницький (153) вбивство (1882)

 Після вбивства чоловіка в Кропивницькому введено план "сирена", - нацполіція

Правоохоронці почали розслідування вбивства чоловіка, що сталося сьогодні раніше в Кропивницькому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Кіровоградської області.

Зокрема, інформація про подію надійшла правоохоронцям 22 серпня близько 11:53.

"Невідомі особи з використанням вогнепальної зброї поранили двох місцевих жителів. Один із потерпілих загинув на місці події, іншого госпіталізовано до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Біля СІЗО в Кропивницькому розстріляли адвоката Олександра Іванова. Чоловік загинув на місці, - НААУ. ФОТОрепортаж (оновлено)

В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група. До розкриття злочину також залучили низку оперативних служб, експертів і кінологів, введено оперативний план "Сирена".

Попередня кваліфікація події - ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"). Поліцейські уточнили, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, про вбивство адвоката Олександра Іванова в Кропивницькому біля СІЗО раніше сьогодні повідомила пресслужба Національної асоціації адвокатів України. Колеги загиблого не виключають, що вбивство пов'язане з його професійною діяльністю.

Пізніше УНІАН повідомило, що другий чоловік, який був поранений під час стрілянини в Кропивницькому, помер у лікарні. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сергій Вілков. За його словами, вбивство сталося близько 12:00 в одному з кафе Кропивницького.

"Наші колеги зараз знаходяться на місці: голова Ради адвокатів Кіровоградської області, голова КДК Кіровоградської області... З тієї інформації, що нам відомо, вбивство сталося близько 12:00 в одному з кафе, автоматною чергою. Наш колега загинув на місці. Це Іванов Олександр Валентинович", - повідомив Вілков. Зараз правоохоронці і адвокати з'ясовують мотиви злочинця та всі обставини. За його словами, вбивство адвоката пов'язане з його професійною діяльністю. "Це вбивство пов'язане, і ми переконані у цьому, виключно з його професійною діяльністю. Він спілкувався з іншою людиною, ми зараз з'ясовуємо, з ким, і цей інший чоловік теж був поранений. І, наскільки нам відомо, у лікарні чоловік помер", - заявив Вілков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144284
 
 
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якшо на машині втікли, то тра' "перехват", а не "сірєна"
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не послушали они зеленского и не перестали стрелять
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ввели б закон про зброю...і так на руках в народа її купа
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22.08.2019

У лікарні помер поранений під час убивства адвоката Іванова у Кропивницькому чоловік

https://ua.interfax.com.ua/news/general/608736.html

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Многие адвокаты просто из за бабла борзеют и готовы всю вину свернуть на жертву, даже понимая, что это не так на все 100%, данный случай не берусь судить, так как так ничего пока не всплыло и нет достоверной информации и данный чел возможно был так сказать правильным адвокатом
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Судя по всему, второй, который был ранен. Иванова удили на месте...
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Вот Нам и СМИ))

Кропивницький: постраждалого внаслідок стрілянини прооперували, його життю нічого не загрожує (ВІДЕО)
http://akulamedia.com/kropivnitskii-postrazhdalogo-vnaslidok-striljanini-prooperuvali-iogo-zhittju-nichogo-ne-zagrozhue-video
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"Кидав" адвокат своїх клієнтів, і до ворожки не ходи. А клієтами бувшого мєнта-адвоката традиційно були давні знайомі - бандюки, це теж безсумнівно.
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