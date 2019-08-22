 Філарет попросив Епіфанія відкликати прохання про закриття рахунків УПЦ КП

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УПЦ КП.
"Прошу Вас відкликати Ваш лист до Ощадбанку про закриття рахунку Київської патріархії і в подальшому не втручатися у справи УПЦ Київського Патріархату. Не руйнуйте Церкву, яка була створена великими трудами і скорботами, але не Вашими. Побійтесь Бога! Якщо Ви в Нього не вірите, то майте хоча б людську совість", - заявив Філарет.
За словами Філарета, після рішення УПЦ КП про вихід зі складу ПЦУ, митрополит Епіфаній не є предстоятелем Київської патріархії, тому його рішення і постанови не мають жодного стосунку до КП.
Предстоятель УПЦ КП зазначив, що створена Ліквідаційна комісія також не має одного стосунку до КП.
стаду - шептание и нелепые обряды, попам - бабло)
А хіба вони за віру судяться ? за бабло судяться
і пишеться з маленької так як бох це професія а не ім.я
Яхве, чи як там його, Мефістофель шолі?
а то суд о защите чести и достоинства....
Оставьте Киевский патриархат в покое, идиоты. Мне плевать признают его в других странах или нет. Почему меня, вообще, должно волновать признают его какие-то заграничные педофилы в рясах или нет??? Для меня патриархом навсегда останется Филарет. А единственным патриархатом, в который я будут ходить, - Киевский. Если вы, идиоты, хотите ходить в Московский или в Стамбульский патриархаты - ходите. А мне оставьте Киевский патриархат. И таких, как я, много. Почему какой-то выскочка Епифаний и какой-то оффшорный олигарх решили, что наш Киевский патриархат вдруг можно вот так взять и закрыть???
с таким же успахом могли обратиться в Скотланд Ярд
Епіфаній відкрийте їм рахунки за умови реставрації цього храму:
На Полтавщине упадок древняя церковь
Филарет не знает что Яхве с ним сделал бы за утаение даже одного медяка? оН и не за такое мог вырезать сколько угодно рабов своиХ, а тут целый счет закрыли. А как же смирение, послушание и высер жрецов "и волос не упадет с черепа краба моегО без моеЙ на то воли"?
Да светится вымя стада бабло приносящего
(А мы его так уважали...)