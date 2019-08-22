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Все про:Філарет (240) Епіфаній (177) ПЦУ (425)

 Філарет попросив Епіфанія відкликати прохання про закриття рахунків УПЦ КП

Почесний патріарх Філарет звернувся до митрополита Епіфанія з проханням відкликати лист про закриття рахунків Української православної церкви Київського патріархату і надалі не втручатися в справи УПЦ КП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УПЦ КП.

"Прошу Вас відкликати Ваш лист до Ощадбанку про закриття рахунку Київської патріархії і в подальшому не втручатися у справи УПЦ Київського Патріархату. Не руйнуйте Церкву, яка була створена великими трудами і скорботами, але не Вашими. Побійтесь Бога! Якщо Ви в Нього не вірите, то майте хоча б людську совість", - заявив Філарет.

За словами Філарета, після рішення УПЦ КП про вихід зі складу ПЦУ, митрополит Епіфаній не є предстоятелем Київської патріархії, тому його рішення і постанови не мають жодного стосунку до КП.

Предстоятель УПЦ КП зазначив, що створена Ліквідаційна комісія також не має одного стосунку до КП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філарет подав до суду на архієпископа ПЦУ Євстратія (Зорю)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144278
 
 
 Топ коментарі
 
ему все одно уже как церковь называется абы что то возглавить и счетами распоряжаться
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Неугомонный филя. На хрена тебе эта церковь? Не нахапался за всю жизнь? Сиди на лавочке, играй в шахматы, ходи за кефиром в АТБ. Пусть теперь епифан бабло гребёт. Он молодой. Ему на баб, на ипотеку..
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Почему старый пердун не идет на печку греть бренные мощи и спокойно ждать костлявую,а гадит? Делать,что ли нечего?
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як можно залишити рахунки конторі ЯКА ВЖЕ МІСЯЦЬ ЯК НЕ ІСНУЄ?? Філарет попросив Епіфанія відкликати прохання про закриття рахунків УПЦ КП - Цензор.НЕТ 4418
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ему все одно уже как церковь называется абы что то возглавить и счетами распоряжаться
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бабло, одно бабло и никакой веры, никакого томоса, одна выгода
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они же не дураки чтобы в сказки для стада верить, не?
стаду - шептание и нелепые обряды, попам - бабло)
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счета были созданы... но не вами... взять бы кадило да сделать распечатку
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Неугомонный филя. На хрена тебе эта церковь? Не нахапался за всю жизнь? Сиди на лавочке, играй в шахматы, ходи за кефиром в АТБ. Пусть теперь епифан бабло гребёт. Он молодой. Ему на баб, на ипотеку..
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Взагалі то в Україні не - "іпотєка"...... То у вас іпотєка
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а що? мені суто професійно цікаво, як банківському працівнику з 15 річним стажем
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Почему старый пердун не идет на печку греть бренные мощи и спокойно ждать костлявую,а гадит? Делать,что ли нечего?
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воно не хворе... воно пропукінська мерзота... Філарет попросив Епіфанія відкликати прохання про закриття рахунків УПЦ КП - Цензор.НЕТ 7886 а його "мотиви" то таке...
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во имя Преподобного Деменция, и сына йяго Инсульта, Хамон!
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Вот, что бывает, когда в храм свинья влезает.
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в продажності і непомірній жадібності вся суть сракославно - кадебіської секти
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Церква-це держава в державі...Державі ви платите податки примусово а в церкву добровільно.але в останні роки теж здаєте гроші нібито добровільно" на церкву"
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Вот и вся суть. Противно. Счета и духовность
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якщо б влізти в ті всі грошові потоки і махінації "чотриний нал" церковників ви б оху:::. .що держава Україна -ніщеброд проти бабла яке там крутиться
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Ему к начальнику уже пора, черти с фонарями который год ищут. А он всё про бабло.
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Не смог побороть искушение наш Филарет.

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Хто хоче сказати .що у них є Бог? якщо вони між собою судяться.
А хіба вони за віру судяться ? за бабло судяться
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хто хоче сказати шо бох опше є?
і пишеться з маленької так як бох це професія а не ім.я
Яхве, чи як там його, Мефістофель шолі?
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Дідуля, заспокойтеся. Потяг пішов, а Ви все ще залишилися фізично в московському патріархаті, які Вас дуже благали тримати гірю на нашій церкві, щоб вона не вийшла з під гніту москви. Ми це зрозуміли. Зараз все по іншому. У нас своя церква і готується її признання Грецькою церквою. Чи Вам дали завдання цього не допустити?
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уже ближе к телу.
а то суд о защите чести и достоинства....
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Кто такой это Епифаний, чтобы закрывать УПЦКП??? И кто вдруг решил, что мы теперь должны ходить в Стамбульский патриархат??? Почему мы, вообще, должны выбирать между Московским и Стамбульским патриархатами???

Оставьте Киевский патриархат в покое, идиоты. Мне плевать признают его в других странах или нет. Почему меня, вообще, должно волновать признают его какие-то заграничные педофилы в рясах или нет??? Для меня патриархом навсегда останется Филарет. А единственным патриархатом, в который я будут ходить, - Киевский. Если вы, идиоты, хотите ходить в Московский или в Стамбульский патриархаты - ходите. А мне оставьте Киевский патриархат. И таких, как я, много. Почему какой-то выскочка Епифаний и какой-то оффшорный олигарх решили, что наш Киевский патриархат вдруг можно вот так взять и закрыть???
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че не выходили просить чтобы Яхве дал попам ума(и бабла) шоп они не закрывали секту? или дома мантры читали - Яхве, дай ума?
с таким же успахом могли обратиться в Скотланд Ярд Філарет попросив Епіфанія відкликати прохання про закриття рахунків УПЦ КП - Цензор.НЕТ 3678
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Нет такого Стамбульського патриархата. У нас своя независимая церковь. И не дурите людей. Кстати, наша ПЦУ - Православеая Церква Украины имеет Томос, а где Томос, выданный Вселенским патриархом, не Стамбульським, а где Томос москойской церкви РПЦ. Томос, выданный сралиным не считать.
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Для Фінансиста! Ви пане в Київський патріархат не ходили і не ходите. Зауважу, там була українська мова, всі молитви, а ось Ваша староцерковна - наша руська, тро в московському патріархаті в в РПЦ. Але і російську там не забороняли. Це у вашиї церквах тільки російська мова!
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Хорошая попытка, товарищь русбот, но нет.
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А по закону церква не прибуткова організація, і попи мають всі плюшки держави, мають маєтки не гірші ніж у коррупціонерів, парки авто, рахунки в банках...бізнес без пдв.
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Філарет попросив Епіфанія відкликати прохання про закриття рахунків УПЦ КП - Цензор.НЕТ 3923
Епіфаній відкрийте їм рахунки за умови реставрації цього храму:
На Полтавщине упадок древняя церковь
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Свинарник такий чи що? Нормасік - загнав стадо свиней і не капає дощ.
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Побойтесь Бога, если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть", - заявил Филарет. Источник: https://censor.net.ua/n3144278\\\\\\\

Филарет не знает что Яхве с ним сделал бы за утаение даже одного медяка? оН и не за такое мог вырезать сколько угодно рабов своиХ, а тут целый счет закрыли. А как же смирение, послушание и высер жрецов "и волос не упадет с черепа краба моегО без моеЙ на то воли"?

Да светится вымя стада бабло приносящего Філарет попросив Епіфанія відкликати прохання про закриття рахунків УПЦ КП - Цензор.НЕТ 7226
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Узбагойте старого идийота.
(А мы его так уважали...)
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УПЦ КП став найбільшим Центром Спротиву москальській агресії та інтервенції,коли МП відмовився відспівувати загиблих українських вояків.Тому УПЦ КП й піддався знищенню з боку бувших провладних ПОПів МП. A Пітер-раса тикал та хамів,що звикла на замовлення дупотатих,барижити "на крові"захистників та патріотів,має озвучити ФІО хоч-би одного депутата ВР,котрий загинув на фронті за 5-ть років війни,аби мати Святе та моральне право щось тут блювати.Інакше вся їхня блювотина-є наклеп та брехня!Зчезніть з очей-вам Анафема та Вічна ганьба!
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