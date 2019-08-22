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 Суспільство
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Все про:Беркут (322) Крим (7330) обмін (422)

 Колишнього "беркутівця", який брав участь у "самообороні Криму", збираються обміняти на полоненого українського моряка, - адвокат

Ексбоєць "Беркута" Олександр Саттаров, якого судять у Києві за участь в "самообороні" Криму, проходить юридичні процедури оформлення обміну на утримуваного Росією українця.

Про це виданню "Крим.Реалії" розповів адвокат Саттарова Ігор Свінціцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Його поставили на обмін. І міняють на одного нашого моряка. Це офіційно підтверджена інформація", - сказав Свінціцький.

Інших подробиць адвокат не повідомив.

Раніше адвокат Валентин Рибін повідомив, що його підзахисні - колишні українські військові Максим Одинцов і Олександр Баранов, засуджені за "справу кримських дезертирів", а також громадяни Росії Євген Мефьодов і Ігор Кімаковський - також проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних в Росії українців.

20 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для п'ятьох утримуваних Росією українців - Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка.

21 серпня Івлєва розповіла, що адміністрація "Лефортово" прийняла передачі для трьох інших українців, що утримуються російською владою - Романа Сущенка, Олексія Сизоновича і Євгена Панова.

Читайте також: Путін і Макрон обговорювали тему обміну утримуваними між РФ і Україною. Певні контакти з цього приводу здійснюються, - Пєсков

Олександра Саттарова затримали в грудні 2017 року в Дніпрі за підозрою в державній зраді за участь у захопленні українського військового аеродрому "Бельбек" у Севастополі в складі "самооборони" Криму в 2014 році. Він заперечує свою провину. На момент затримання Саттаров входив до організації "Дніпропетровський казачий округ".

До 2014 року він працював у структурі МВС України, зокрема у спецпідрозділі "Беркут". У серпні 2018 року Саттаров за пропозицією омбудсмена України написав лист президенту Росії Володимиру Путіну з проханням обміняти його на українських політв'язнів. Незаконне формування "самооборона" Криму з'явилося напередодні російської окупації півострова, в червні 2014 року окупаційний "парламент Криму" узаконив цю організацію.

Правозахисники неодноразово заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів у Криму, велика частина з яких досі не розкрита.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144277
 
 
 Топ коментарі
 
Идиоты! Моряков и так выпустят!
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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ СУДА! И ВСЕ РАВНО БУДУТ МЕНЯТЬ! НУ ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ, ПРОГНУЛИСЬ ПОД СРАШКУ!
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Можно не быть знатоком, но признать, что Крым принадлежит паРаше, обменяв "гражданина паРаши из Крыма" на украинского гражданина, делая при этом вид, что выполняется решение трибунала или оказывается помощь Хуйлу в "выполнении решения трибунала".
Хуйло не так прост и Зелемойскому он не по зубам, если только у Зелемойского не другие задачи...
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Вопрос знатокам. Как это юридически, если он гражданин Украины?
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Можно не быть знатоком, но признать, что Крым принадлежит паРаше, обменяв "гражданина паРаши из Крыма" на украинского гражданина, делая при этом вид, что выполняется решение трибунала или оказывается помощь ***** в "выполнении решения трибунала".
***** не так прост и Зелемойскому он не по зубам, если только у Зелемойского не другие задачи...
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Так Зе подставляет и международные структуры, и мидовцев, которые дальше будут продолжать процесс в трибунале.
Ну а в общем- Зе продолжает тактику ПАП, который старался отдать побольше россиян. А если вспомнить недавний обмен, в котором были замечены вообще мягко скажем не патриоты Украины, то объяснить происходящее, заботой о гражданах Украины, трудно.
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Тактику ПАП повторяет? Ты Боярышника обпился или в зелёное дерьмо вступил?
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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ СУДА! И ВСЕ РАВНО БУДУТ МЕНЯТЬ! НУ ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ, ПРОГНУЛИСЬ ПОД СРАШКУ!
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Піди ти замість моряків до тюрми в Росію, якщо такий розумний. Або надай інакше решення, як визволити хлопців.
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Может внешнюю политику усиливать. За каждым столом загранице об этом говорить. Мокать морду ***** в решение трибунала.
Внешняя политика, у нас падает с мгновенной скоростью. Скоро дойдет до того, что не то что выслушивать и прислушивается к нам не буду. А вообще, слушать. И это только начало.
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а как же кукарекание зе о решении трибунала?
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Зелемойский истерику поднял после того, как Климкин всего лишь ответил паРаше - Выполняйте решение трибунала...
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бред, если раша не будет выполнять решение трибунала то пойдут еще санкции
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Згідно трибуналу моряків повинні повернути в Україну БЕЗ УМОВ, обмін моряків на терористів це прийняття умов кацапії та не визнання Україною рішення міжнародного суду. Розумію горе матерів полонених, але яке горе таке рішення принесе матерям тих вояків які гинуть і загинуть в результаті продовження агресії (бо такими діями заохочується рашка до подальшого ведення війни) та внаслідок нефахових дій влади? НЕВЖЕ НЕ ЗРОЗУМІЛО ЩО МИРУ ХОЧЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНА - КАЦАПИ ХОЧУТЬ НЕ МИРУ А УКРАЇНУ В СКЛАДІ РАСЕЇ І ТА ВІЙНА БУДЕ ДО ТИХ ПІР ПОКИ НЕ ДОБ'ЮТЬСЯ СВОГО.
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Брехлива потвора!
Та ще й досі є 5-8% дебілів, які йому вірять.
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Получается, украинца собираются обменять на украинца.
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