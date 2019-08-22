 Колишнього "беркутівця", який брав участь у "самообороні Криму", збираються обміняти на полоненого українського моряка, - адвокат

Про це виданню "Крим.Реалії" розповів адвокат Саттарова Ігор Свінціцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Його поставили на обмін. І міняють на одного нашого моряка. Це офіційно підтверджена інформація", - сказав Свінціцький.

Інших подробиць адвокат не повідомив.

Раніше адвокат Валентин Рибін повідомив, що його підзахисні - колишні українські військові Максим Одинцов і Олександр Баранов, засуджені за "справу кримських дезертирів", а також громадяни Росії Євген Мефьодов і Ігор Кімаковський - також проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних в Росії українців.

20 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для п'ятьох утримуваних Росією українців - Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка.

21 серпня Івлєва розповіла, що адміністрація "Лефортово" прийняла передачі для трьох інших українців, що утримуються російською владою - Романа Сущенка, Олексія Сизоновича і Євгена Панова.

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Олександра Саттарова затримали в грудні 2017 року в Дніпрі за підозрою в державній зраді за участь у захопленні українського військового аеродрому "Бельбек" у Севастополі в складі "самооборони" Криму в 2014 році. Він заперечує свою провину. На момент затримання Саттаров входив до організації "Дніпропетровський казачий округ".

До 2014 року він працював у структурі МВС України, зокрема у спецпідрозділі "Беркут". У серпні 2018 року Саттаров за пропозицією омбудсмена України написав лист президенту Росії Володимиру Путіну з проханням обміняти його на українських політв'язнів. Незаконне формування "самооборона" Криму з'явилося напередодні російської окупації півострова, в червні 2014 року окупаційний "парламент Криму" узаконив цю організацію.

Правозахисники неодноразово заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів у Криму, велика частина з яких досі не розкрита.

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