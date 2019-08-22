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 Суспільство
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 Понад 400 випускників НАДУ підтримали звернення до Зеленського з проханням про збереження і модернізацію їхньої альма-матер

Понад 400 випускників Національної академії державного управління при президенті України підтримали звернення до Володимира Зеленського, яким просять главу держави зберегти НАДУ, забезпечити її модернізацію, а також створити тристоронню контактну групу для напрацювання спільного бачення і пропозицій щодо подальшого розвитку Академії держуправління.

Про це розповів глава Координаційної ради випускників академії держуправління Ярослав Лащук, пише Обозреватель.

За словами Ярослава Лащука, випускників Національної академії державного управління глибоко занепокоїли чутки про можливе закриття ВНЗ, який спеціалізується на підготовці і підвищенні кваліфікації державних службовців категорії "А" і "Б".

На підтримку альма-матер була створена ініціативна група випускників, яка вже провела дві пресконференції, 4 консультативні зустрічі з адміністрацією Академії, а також низку виїзних зустрічей і консультацій на базі філій НАДУ в Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові. В результаті понад 400 осіб висловили свою підтримку звернення до президента Володимира Зеленського, яким главу держави просять зберегти ВНЗ, забезпечити його модернізацію, а також створити тристоронню контактну групу з представників Офісу президента, професорсько-викладацького складу НАДУ та ініціативної групи випускників Академії, для напрацювання спільного бачення і пропозицій щодо подальшого розвитку Академії держуправління.

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"Випускники Національної академії держуправління глибоко занепокоєні ситуацією, яка складається довкола ВНЗ і чутками про його можливу ліквідацію. На сьогодні Академія - єдиний спеціалізований навчальний заклад, де готують високопрофесійних фахівців вищого рівня за українські гроші, відповідно до українських реалій, державних менеджерів, які є підтримкою і по суті гвардією президента такої необхідної для реалізації ініціатив з реформування і поліпшення ситуації в Украіїні. Від імені випускників Академії ми звертаємося до Володимира Зеленського з проханням взяти питання модернізації та розвитку НАДУ під особистий контроль. На нашу думку, питання, пов'язані з модернізацією Академії, ефективніше було б обговорювати в широкому колі, за участю як представників Офісу президента, так і професорсько-викладацького складу, разом із представниками ініціативної групи випускників. Так ми зможемо забезпечити всебічну експертизу, і виробити таке рішення, щоб Академія держуправління стала не тільки сучасною установою з підготовки фахівців державного сектора вищого рівня, а й реалізувала повною мірою свій аналітичний проектно-тренінговий потенціал, такий необхідний для навчання і підготовки представників влади всіх рівнів", - розповів Ярослав Лащук.

Лащук також зазначив, що Академія управління підготувала десятки тисяч професійних державних менеджерів, серед яких відомі політики, міністри, депутати всіх рівнів і всі ті, хто забезпечує функціонування машини державного управління.

"Академія - справжня кузня професійних управлінських кадрів. А професійно підготовлені керівники в системі управління державою - один з важливих елементів державної безпеки. Саме тому державних службовців повинні готувати в Україні, за рахунок нашого бюджету. Ми сподіваємося, що Володимир Олександрович Зеленський підтримає нашу ініціативу і в дуже скоро особисто переконається, що саме випускники Академії стали рушійною силою і підтримкою тих позитивних змін, які відбуваються в країні, яких ми всі так чекаємо, в надії на які українці і вибрали Володимира Зеленського президентом", - зазначив Ярослав Лащук.

Нагадаємо, Національна академія державного управління була створена в 1995 році спеціальним указом президента України для підготовки вищих управлінських кадрів і, на відміну від більшості українських ВНЗ, перебуває в прямому підпорядкуванні Державному управлінню справами, а не Міністерству освіти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144276
 
 
 Топ коментарі
 
В НАГУ вчать не керувати державою, а розвалювати її. Хто ж її модернізує? Треба запрошувати заморських викладачів. При чому по усіх курсах зразу - оце й є модернізація.
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Они не с того начали. Начинать нужно было с просьбы о восстановлении государства, котрым их учили управлять.
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Эти "академики" из НАГУ за последние 20 лет довели Украину "до самого днища"! Зачем множить ряды дипломированных коррупционеров: в Украине и без того достаточно людей с государственным мышлением в различных отраслях экономики и социума. Эта "придворная каста" стране не нужна.
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Дайте им селёдки, пусть создадут трехстороннюю группу, контактную, непременно, ведь надо тренироваться, перед следующей ступенью: нормандским форматом.
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Они не с того начали. Начинать нужно было с просьбы о восстановлении государства, котрым их учили управлять.
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В НАГУ вчать не керувати державою, а розвалювати її. Хто ж її модернізує? Треба запрошувати заморських викладачів. При чому по усіх курсах зразу - оце й є модернізація.
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Ага, и зарплату по лимону . Уже насмотрелся на зарубежных, которые ничем не лучше наших. Или их специально отбирают , чтоб завалить отрасль.
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У кого як... У мене викладав пан із США (діаспорянин), так це був найкращий викладач в універі у нас. І так, він не отримував за це гроші, а вів пари на громадських засадах.
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Цікава думка. Але жодного разу не бачив, щоб світила викладали в Україні. Те, що запрошують до нас - то якийсь непотріб. Може навіть ті лимони їм з відкатами платять, по домовленості. А є ще інша думка - що учнів набирають тупих, щоб завалити державу. Але (перевірено) все ж тупі програми викладання. Професура викладає те, що ніколи не буває. Тому виходять балбеси з тих академій.
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Может выпускники и профессионалы но управляют в другой стране, судя по состоянию Украины .
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Дійсно, для чого інститут, якщо є "Трускавець" для особливо вислужливих "слуг народа", а решта нехай залишаються зебілами.
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...ну, вспомогатєльная акадємія с групамі виравніванія їм у поміч
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НАГУ это кузница дебилов при президентах Украины.
И чем быстрее подобные помойки сидящие на загривке у налогоплательщиков прекратят своё существование, тем лучше. Созданная при кучме в 1995 году ничтожное учреждение, которое выдавало корочку об образовании конченным дегенератам, которых двигали во власть, но которым не хватило мозгов закончить хоть какой никакой вуз. Логичным продолжением этого в последствии стал кульок поплавского и вся система частного высшего образования. Гоните этих 400 гасконцев сцаными тряпками, этот Лащук к примеру пусть раскошелится, это его единственный вуз, владеет гранитным карьером, учредитель десятка фирм, состоятельный мешок. Ну нет.... давайте за счёт налогоплательщиков содержать дебилопитомник.
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Этот недовуз закрывают с момента его открытия.
Всякие стартеры обучают там своих жен, которым лень заниматься домом, а работать западло.
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Этот ВУЗ - кузница коррупционеров. Как и в Юрке Я.Мурого, там учатся и сдают экзамены "по звонку". Все свои, все друг друга знают, да еще и новыми связями там обзаводятся.
Имхо, этот НАГУ нужно закрыть, а на базе Киево-Могилянской Академии создать центр повышения квалификации для госслужащих. Всех преподавателей НАГУ выгнать нах.
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Не понял, а могилянку чем лучше?
Это места, совершенно равные по концентрации дебилов на квадратный метр
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Эти "академики" из НАГУ за последние 20 лет довели Украину "до самого днища"! Зачем множить ряды дипломированных коррупционеров: в Украине и без того достаточно людей с государственным мышлением в различных отраслях экономики и социума. Эта "придворная каста" стране не нужна.
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Чи потрібна академія для підготовки державних службовців ? Не знаю, можливо. Однак я точно розумію, чому вона має вчити. Це не лише знання засад державного управління, а патріотизму, гідності і чесності. Моральна складова у навчанні має бути вирішальною, якщо , звичайно, можна навчити моралі абітурієнтів цього вишу..
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Ничто не ново под луной! Эту НАГУ президент Кучма и Ко сотворили по образу и подобию приснопамятной высшей партийной школы при ЦК КПУкраины (сильна была ностальгия по "совку"!). При этом, ничуть не забыв р величии своей персоны, поименовал сие творение "при Президенте Украины"(?!). Ну, не припомню я за свои 70 с лишним лет жизни что-то подобное "при Ее Велмчестве Королеве" или "при Президенте США"...
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