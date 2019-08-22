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 Суспільство
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Все про:суд (5461) Павловський_Ігор (46) Гандзюк (370)

 Обвинувачений у справі Гандзюк Павловський вдруге проігнорував рішення суду

Обвинувачений у справі про напад на Катерину Гандзюк колишній помічник народного депутата Ігор Павловський вдруге не з'явився в Приморський райсуд Одеси, де мав розпочатися розгляд його справи по суті.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Центр інформації про права людини.

Через неявку обвинуваченого підготовче засідання цього разу перенесли на 3 жовтня.

Причина відсутності Павловського невідома. Не з’явився і його адвокат, який у своєму клопотанні пояснив, що буде в цей час зайнятий на іншому засіданні.

"Будуть з’ясовуватися причини, чому він (Павловський. – Ред.) не з’явився", – зауважила в коментарі журналістам прокурор Генпрокуратури Вікторія Калита.

Вона уточнила, що саме за її клопотанням Верховний Суд переніс справу з Херсона до Одеси, оскільки саме тут Павловський проживає після хірургічної операції.

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Батько загиблої Катерини Віктор Гандзюк, який приїхав на засідання з Херсона, переконаний, що в такий спосіб умисно затягується розгляд справи, аби "знизити градус суспільної напруги".

"Це все йде до того, що всім набридне, перестануть ходити активісти, журналісти і врешті відбудеться таємне засідання, де все вирішиться. І це все відбувається за згоди прокуратури, яка не знає, де зараз Павловський", – заявив Гандзюк журналістам.

Його адвокат також додала, що на судовому засіданні щодо Павловського Віктор Гандзюк клопотатиме про визнання його потерпілою стороною. Якщо це клопотання буде задоволене, то саме від згоди батька загиблої залежатиме, чи зможе Павловський укласти угоду зі слідством про визнання винуватості.

Як уточнила прокурор Калита, згідно з цією угодою обвинувачений повністю визнає свою провину і зобов’язується надавати викривальні свідчення щодо інших фігурантів справи.

Як відомо, Павловський вже раніше "прогулював" допити в Шевченківському суді Києва, посилаючись на стан здоров’я. Попри це наприкінці липня його помітили на футболі в Одесі.

Також, посилаючись на необхідність лікування Павловського, прокуратура в червні не подала клопотання на продовження йому домашнього арешту. Тож він зараз перебуває на волі без жодного запобіжного заходу.

Також читайте: Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський їздив на футбол, оскільки у нього закінчився термін дії запобіжного заходу, - ГПУ

У квітні Павловському змінили кваліфікацію справи зі співорганізацїі нападу на Гандзюк на приховування злочину. Тоді ж його відпустили під домашній арешт, після п’яти місяців ув’язнення.

Підозру Павловському вручили в листопаді 2018 року лише тоді, коли його прізвище як ймовірного співучасника нападу оприлюднили активісти ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк?".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144273
 
 
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Українська прокуратура захищає шахраїв і вбивць, це й так відомо.
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шо за цирк ??? как это подозреваемый хочет ходит хочет не ходит...
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А шо, так можно было -- вместо сидения в ДОПРе -- сидеть на футболе??? Обвиняемый по делу Гандзюк Павловский во второй раз проигнорировал решение суда - Цензор.НЕТ 631
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Дракон идет по лесу, встречает волка и говорит ему:
- Стой волк. Записываю: волк, сегодня приходишь ко мне на обед, буду есть тебя. Понял?
- Да.
- Вопросы есть?
- Нет.
Волк идет, грустный, съедят его. Дракон идет дальше, видит лису:
- Стой лиса. Записываю: лиса, сегодня приходишь ко мне на ужин, тебя кушать буду. Поняла?
- Да.
- Вопросы есть?
- Нет.
Лиса идет грустная. Дракон иде дальше, видит зайца:
- Стой. Записываю: заяц, завтра приходишь ко мне на завтрак, тебя кушать буду. Понял?
- Да.
- Вопросы есть?
- ДА. А можно не приходить?
- Можно. Вычеркиваю
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А де нацсуки? Чого ще не побігли? Непорядок! Чи вже не потрібно цього цирку? Вибори пройшли?
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