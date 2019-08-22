 На посаду віцеспікера від "Батьківщини" претендує Кондратюк, а від позафракційних - Констанкевич

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело з Підготовчої групи.
Також від позафракційних кандидатом на посаду віцеспікера подають Ірину Констанкевич, яка до обрання народним депутатом очолювала благодійний фонд Ігоря Палиці.
Від "Європейської Солідарності" кандидатура ще не подана. У партії розглядають на цю посаду Іванну Климпуш-Цинцадзе й Артура Герасимова.
Партія "Голос" не подаватиме свого кандидата на цю посаду.
"Опозиційна платформа - за життя" може подати на цю посаду жінку, а не Віктора Медведчука.
Та и вообще все должности может в ПЕСе занимать, а там и на фрунзе перевезут с мигалками, как пэтя любит😀
Я дуже хотів щоб був перший номер фракції минулого скликання.
Ти би по перше погуглив про кого я написав.
І та веронська пастушка шпитальних качок лайк поставила.
А тепер згадай хто був у них №1.
Може зрозумієш мій сарказм.
там три... как бы женщины - Натаха Королевская , Юлька Левочкина и Наташа Приходько
и кому ж так свезет???
бо не всі "ЗЕлені" мають досвід та й бажання розмовляти і писати солов"їною
тут повинна бути практика спілкування щоби не виглядати азіровим (просто читати по папірцю - ще кумедніше з їх вуст...)
Если 20 % будут голосовать за пророссийские партии (это реалии в которых мы живем), а 80 % за прозападные-то я не вижу в этом проблемы.
клоуны зеленые...