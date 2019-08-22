 На посаду віцеспікера від "Батьківщини" претендує Кондратюк, а від позафракційних - Констанкевич

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело з Підготовчої групи.

Також від позафракційних кандидатом на посаду віцеспікера подають Ірину Констанкевич, яка до обрання народним депутатом очолювала благодійний фонд Ігоря Палиці.

Від "Європейської Солідарності" кандидатура ще не подана. У партії розглядають на цю посаду Іванну Климпуш-Цинцадзе й Артура Герасимова.

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Партія "Голос" не подаватиме свого кандидата на цю посаду.

"Опозиційна платформа - за життя" може подати на цю посаду жінку, а не Віктора Медведчука.