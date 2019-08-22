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 Політика України
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Все про:ВР (5347) Герасимов (188) Климпуш-Цинцадзе (295) Кондратюк Олена (3)

 На посаду віцеспікера від "Батьківщини" претендує Кондратюк, а від позафракційних - Констанкевич

Партія "Батьківщина" подала кандидатуру Олени Кондратюк на посаду віцеспікера Верховної Ради.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело з Підготовчої групи.

Також від позафракційних кандидатом на посаду віцеспікера подають Ірину Констанкевич, яка до обрання народним депутатом очолювала благодійний фонд Ігоря Палиці.

Від "Європейської Солідарності" кандидатура ще не подана. У партії розглядають на цю посаду Іванну Климпуш-Цинцадзе й Артура Герасимова.

Читайте також: "Євросолідарність" претендуватиме на посаду віцеспікера ВР, - Ірина Геращенко

Партія "Голос" не подаватиме свого кандидата на цю посаду.

"Опозиційна платформа - за життя" може подати на цю посаду жінку, а не Віктора Медведчука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144269
 
 
 Топ коментарі
 
а палица совсем ни разу не замаскированый зелебенец На посаду віцеспікера від "Батьківщини" претендує Кондратюк, а від позафракційних - Констанкевич - Цензор.НЕТ 8565.
клоуны зеленые...
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Я пропоную таке нове лице
На посаду віцеспікера від "Батьківщини" претендує Кондратюк, а від позафракційних - Констанкевич - Цензор.НЕТ 8796
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Ну а Петр Алексеевич Порошенко станет премьер министром!!!
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ага, партии ПЕС, та и президентом той же клоака😀😀😀
Та и вообще все должности может в ПЕСе занимать, а там и на фрунзе перевезут с мигалками, как пэтя любит😀
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какую из них? или обе сразу?
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Ну опять же получишь сцаной тряпкой по ватному иплу.Маши всем ручкой😂🌷
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Вона нє больно шустра,а больна і шустра...А ето много хужей,чєм просто больна ілі просто шустра...
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У мене печаль.
Я дуже хотів щоб був перший номер фракції минулого скликання.
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він зараз свою голу дупу смажить на пляжі Гонолулу, поки ти поліруєш рогами клаву.
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Во мокша дайот!
Ти би по перше погуглив про кого я написав.

І та веронська пастушка шпитальних качок лайк поставила.
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Якщо б ти хотів, щоб хтось знав - то й написав би. А я про нинішніх алкоголіків-наркоманів, які "перші" - на вихід в тираж.
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У новині пишуть про депутатську групу Батьківщина.
А тепер згадай хто був у них №1.
Може зрозумієш мій сарказм.
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женщина из "ОПзаЖ"?
там три... как бы женщины - Натаха Королевская , Юлька Левочкина и Наташа Приходько
и кому ж так свезет???
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Наташку королевську не можна - вона хоч і чорнорота, але говорить "азіровкою": "кішчачий корм", наприклад. Усі реготатимуть.
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біда в тому, що спочатку таких буде півзалу...
бо не всі "ЗЕлені" мають досвід та й бажання розмовляти і писати солов"їною
тут повинна бути практика спілкування щоби не виглядати азіровим (просто читати по папірцю - ще кумедніше з їх вуст...)
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Пох кто будет , голос , батькивщина или евросолидарность , главное недопустить - опзж , эту пропарашенскую компашку предателей Украины нада на помойку истории выкинуть , желательно там и прикопать.
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А что делать с теми полчищами, которые голосуют за эту "ЗаЖОП"?
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Не волнуйся, ватники они всегда будут. Пару лет назад читал о парламентских выборах и смотрел электоральную карту Германии, так вот наследники коммуняк из СЕПГ-партия Die Linke выехала за счет территории бывшей ГДР. И это в Германии, где Германия ежегодно вкладывает из федерального бюджета (естественно основной донор бюджета это территория бывшей ФРГ) около 100 млрд евро в развитие ГДР.
Если 20 % будут голосовать за пророссийские партии (это реалии в которых мы живем), а 80 % за прозападные-то я не вижу в этом проблемы.
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А что ты с ними сделано ? Живут себе , пусть живут . как говорится - надежда умерает последней ( сразу после хозяина) . А надежда есть , ну должно измениться к лучшему вот тогда таких станит меньше. Это люди за колбасу по 2 , 20 , за единый неделимый , за старшего брата и тд. Для меня старший брат и все иллюзии исчезли , хотя и до этого я сомневался,тогда когда рашка забрала всё от развалишегося союза , а всех братьев и сестёр послала на три весёлых буквы. И досих пор говорит , что ей все должны, но мать вашу, ведь мы строили сначала империю , потом союз вместе я знаю свою родословную с 18 века и сколько кровушки пролил народ Украины ,я с таким разделом несогласен, а вот те кто голосовал зажопу ,тем пофиг
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а палица совсем ни разу не замаскированый зелебенец .
клоуны зеленые...
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Наконец-то старуха с косой поняла, что ее рыло в политике токсично и потихонечку сваливает из нее.
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на хрен Юльке то кресло. Это ж на работу всё время ходить надо
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Эту старуху с косой в политике я помню, сколько живу. Не спеши ее хоронить в политике. Это такой динозавр, что и через 20 лет в парламенте будет сидеть и в президентских гонках будет одним из лидеров. По части цинизма и популизма все другие в украинской политике по сравнению с ней -это маленькие детки.
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Шото Петя Порох стал каким-то скромным и на должности не претендует. Такого большого государственного деятеля Украина теряет ...
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Кто угодно, но только не от Медведчуковской ОП.
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