 Росіянин Седіков, який воював на боці окупантів, просить Зеленського про помилування і сподівається на обмін

Про це Седіков розповів кореспондентці "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.
"Десь два тижні тому до мене прийшли співробітники СБУ і запитали, чи хочу я на обмін, я сказав, що так, і мені запропонували написати заяву на помилування. І десь тиждень тому я написав заяву. Тепер чекаю новин, більше нічого не знаю", - сказав ув'язнений.
Седіков - лейтенант запасу збройних сил РФ, в 2016 році він почав воювати на боці бойовиків незаконного збройного формування "ЛНР". У липні 2016 року Седікова затримали українські військові, тоді він був поранений в ногу. У 2017 році його визнали винним у терористичній діяльності і засудили до 11 років в'язниці. Він є в списку росіян, яких Україна готова обміняти на політв'язнів в Росії і на Донбасі.
Його вже возили на обмін в грудні 2017 року, але повернули, як і всіх інших росіян.
Седіков був серед 22 росіян, які в 2018 році звернулися до президента РФ Путіна з проханням повернути їх на батьківщину.
Вы идиоты в кубе, блин！
Но, таких как ты не жалко😀
А он, когда вернется к своим, пусть своим детям, внукам и правнукам, и соседским, строго настрого закажет идти воевать против Украины...
и если понадобятся деньги (а они понадобятся...ибо там его никто не ждет ) так он сразу вспомнит свои навыки и мстю и почешет со следующим же гумконвоем...тем более что он уже "в запасе" и ему можно от самого себя а не от ВС РФ туда переться...
кстати, он по-моему из Северодвинска, Архангельской обл. )))))