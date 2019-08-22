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 Суспільство
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Все про:обмін (422) помилування (67) тероризм (2111)

 Росіянин Седіков, який воював на боці окупантів, просить Зеленського про помилування і сподівається на обмін

Росіянин Олексій Седіков, який воював на боці окупантів і засуджений в Україні за тероризм, написав заяву-прохання про помилування на ім'я президента Володимира Зеленського.

Про це Седіков розповів кореспондентці "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

"Десь два тижні тому до мене прийшли співробітники СБУ і запитали, чи хочу я на обмін, я сказав, що так, і мені запропонували написати заяву на помилування. І десь тиждень тому я написав заяву. Тепер чекаю новин, більше нічого не знаю", - сказав ув'язнений.

Седіков - лейтенант запасу збройних сил РФ, в 2016 році він почав воювати на боці бойовиків незаконного збройного формування "ЛНР". У липні 2016 року Седікова затримали українські військові, тоді він був поранений в ногу. У 2017 році його визнали винним у терористичній діяльності і засудили до 11 років в'язниці. Він є в списку росіян, яких Україна готова обміняти на політв'язнів в Росії і на Донбасі.

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Його вже возили на обмін в грудні 2017 року, але повернули, як і всіх інших росіян.

Седіков був серед 22 росіян, які в 2018 році звернулися до президента РФ Путіна з проханням повернути їх на батьківщину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144265
 
 
 Топ коментарі
 
зеленский, как росисяне, своих не бросает. Молорос своего помилует Россиянин Седиков, воевавший на стороне оккупантов, просит Зеленского о помиловании и надеется на обмен - Цензор.НЕТ 5519
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зеля - надежда и опора сруцького мира, не то что хунта
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Чума соевая, та если и помилует на обмен нашего воина, то что плохого?
Вы идиоты в кубе, блин！
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зеленский, как росисяне, своих не бросает. Молорос своего помилует
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Чума соевая, та если и помилует на обмен нашего воина, то что плохого?
Вы идиоты в кубе, блин！
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В том то и дело, что именно помилует, а не обменяет. Плохо ты знаешь своего Зеленого барыгу.
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жесть, просто трэш какой то😀
Но, таких как ты не жалко😀
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Я могу предсказывать только поступки Зеленого Барыги. Без обид, потренИруйся пока с учебником русского языка. Потом можешь комментарии оставлять.
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А у тебя кто хозяин ? Шоколадный говнодав ?
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кацапам и на своих уже наплевать. Как фсегда, впрочем.
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Ну, так классика же, "ихтамнет, бабыещенарожают"
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Воно, вбоге, не може збагнути, що помилування- то є визнання провини! Тобто то буде незаперечний факт!
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за этого срузгого выменяют моряков которых твой вороватый бог в плен отправил, а ты бот края не теряй, а будешь как квадрат, в розыске...
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Для начала тебя найдут. Где твоя подружка сашка.
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ты знаешь ********, я никогда не предлагал оставить наших парней в срузго-фашистском плену, в отличии от соевого дерьма
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єтава сєдікова можна нє атпускать в взять в сваю каманду вона сколька нєхфатаєт прєтєндєнтав на далжнастя в раьониє адміністраціі
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Не правильно он просит , нужно было сказать что он защищал мирное население Донбасса от фашистов которые обстреливают мирное население , как говорила Мендель Россиянин Седиков, воевавший на стороне оккупантов, просит Зеленского о помиловании и надеется на обмен - Цензор.НЕТ 6903
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зеля - надежда и опора сруцького мира, не то что хунта
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Шо то господин Седиков плохо помилования просит. Попросили в СБУ - написал. Так не пойдет. Это же реальный террорист а не искусственный, как наши Сенцов, Гриб, Бекиров, Балух (его правда даже кацапы не смогли в терроризме обвинить). А где раскаяние господина Седикова?, путь даже наигранное, но оно должно быть.
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зелупа как раз помилует,ведь с ****** надо помягче
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шось всі парашинськи виродки, наркєши також, "чомусь" плекають надії свої(вологі) саме на Зєзадранта....До Пороха подібні вишкребки "чомусь" не зверталися...Особливо показовою була сходка наркоманів під ОПою з вимогами їх(!!!) захищати...Не нормальних людей, які потерпають від цих покидьків, а саме цих покидьків...І цей рашист з тої ж колоди...Квартал абсурду розпочався в Україні...
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Странно что еще и гражданство Украины у Зели не попросил .
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Чувак, они все, как только попадают в плен, становятся "позавчера уволенными"
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Не у Зеленського треба прохати, а у Макрона. А де, до речі, Зеленський? Знову на курорті?
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По фонтану бегает
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Воевал с оружием и всего 11 лет. А пожизненно отстраивать Донбасс никому не присудули .
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Россиянин Седиков, воевавший на стороне оккупантов/ "Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", Коломойский о войне на Донбассе.-Разъясняет командированный в Украину миротворец из Израиля.
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Ничего страшного зЕ тебя скоро помилует как и остальних "бунтарей" и "повстанцев".
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Сколько кацикоф на сайте, и поют в унисон с пэдриковыми!
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Я за то, чтобы обменять на наших воинов...
А он, когда вернется к своим, пусть своим детям, внукам и правнукам, и соседским, строго настрого закажет идти воевать против Украины...
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Я надеюсь, это сарказм...Особенно "строго-настрого" доставило
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он ничего не понял и наоборот обижен.. типа - а меня то за что?
и если понадобятся деньги (а они понадобятся...ибо там его никто не ждет ) так он сразу вспомнит свои навыки и мстю и почешет со следующим же гумконвоем...тем более что он уже "в запасе" и ему можно от самого себя а не от ВС РФ туда переться...
кстати, он по-моему из Северодвинска, Архангельской обл. )))))
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Мокшанин Седиков, ты должен посидеть на зоне до поседения
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Бандит просит о помиловании. Он больше так не будет
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Кастрировать и обменять (химически шоб не спортити внеш. вид. и под наркозом шоб не видел) Росіянин Седіков, який воював на боці окупантів, просить Зеленського про помилування і сподівається на обмін - Цензор.НЕТ 4210
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Как пить дать - помилует,ведь мы же гуманно относимся к нашим врагам, не то, что путин.
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